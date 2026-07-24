होंडा ने QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर किया पेश, 145 km IDC रेंज का दावा

होंडा ने भारतीय बाज़ार के लिए अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर, QC3 पेश किया है. QC1 से बेहतर इस नए मॉडल में बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज और ज़्यादा फ़ीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह भारत में EV खरीदारों के लिए एक ज़्यादा फ़ीचर-युक्त विकल्प बन गया है.

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डिज़ाइन के मामले में, QC3 का कॉन्सेप्ट QC1 जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो इसे QC1 से अलग बनाते हैं. हेडलैंप, अलॉय व्हील्स और सीट-टेल सेक्शन का लुक अलग है, जिससे इसे ज़्यादा प्रीमियम अपील मिलती है. फ़ीचर्स की बात करें तो, QC3 में होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफ़ोन इंटीग्रेशन और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है.

QC3 में 3 kWh का फिक्स्ड बैटरी पैक दिया गया है, जो IDC-सर्टिफाइड 145 km की रेंज देता है. इस रेंज के साथ यह होंडा के इंडिया लाइनअप में सबसे ज़्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है. कंपनी का कहना है कि बैटरी को 2 घंटे 40 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लगते हैं. हालांकि, होंडा ने अभी तक QC3 की मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस के आंकड़े नहीं बताए हैं.

लॉन्च होने के बाद, QC3 होंडा के EV पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद QC1 और एक्टिवा-e मॉडल के साथ शामिल हो जाएगा. जहाँ QC1 ब्रांड का एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वहीं एक्टिवा-e में दो स्वैपेबल बैटरी पैक की सुविधा है. होंडा ने अभी तक QC3 की कीमत या लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह बताया है कि इसे FY2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा.