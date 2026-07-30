भारत में बनी होंडा रीबेल 500 की कीमत हो सकती है रु 4 लाख से कम
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 30, 2026
हाइलाइट्स
- होंडा रीबेल 500 के 2027 में भारत में फिर से लॉन्च होने की उम्मीद है
- लोकल तौर पर बनी रीबेलl 500 की कीमत रु.25% कम होगी
- यह वित्त वर्ष 2027 में होने वाले 10 होंडा लॉन्च में से एक होगी
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के वित्त वर्ष 2027 लाइनअप के बड़े प्रेजेंटेशन में हाल ही में 10 मॉडल दिखाए गए, जिनमें रीबेल 500 भी शामिल थी. साथ ही, यह भी कन्फर्म किया गया कि इस बार रीबेल को भारत में ही बनाया जाएगा. होंडा की सिटी क्रूज़र की कीमत कम होने की संभावना ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए डीलर्स ने बुकिंग लेना शुरू कर दिया और कुछ रीजनल वेबसाइट्स पर इसकी कीमत रु.5.50 लाख (एक्स-शोरूम) भी लिस्ट कर दी. हालांकि, कार एंड बाइक कन्फर्म कर सकता है कि भारत में बनने वाली रीबेल 500 की कीमत यह नहीं होगी; यह पहले के मुक़ाबले काफ़ी सस्ती होगी.
यह भी पढ़ें: होंडा ADV 160 रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप पर पहुंची
Rebel 500 को सबसे पहले 2025 में सीमित संख्या में लॉन्च किया गया था
क्या भारत में बनी होंडा रीबेल 500 की कीमत रु.4 लाख से कम होगी?
जब 2025 में होंडा रीबेल 500 को भारत में पहली बार CBU इम्पोर्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था, तो इसकी कीमत रु.5.12 लाख (एक्स-शोरूम) थी और यह सिर्फ गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई के बिगविंग आउटलेट्स पर उपलब्ध थी. इम्पोर्ट की गई सारी गाड़ियां बिक गईं और बाद में होंडा बिगविंग की वेबसाइट से इस मोटरसाइकिल को हटा दिया गया.
हालांकि, कार एंड बाइक को पता चला है कि भारत में बनी रीबेल 500 काफी सस्ती होगी. सूत्रों ने पुष्टि की है कि CBU वर्जन की कीमत के मुकाबले इसमें 25% की कमी हो सकती है. इसका मतलब है कि कीमत में लगभग रु.1.30 लाख की कमी आएगी और स्थानीय रूप से बनी रीबेल 500 की कीमत लगभग रु.3.80-रु.3.90 लाख (एक्स-शोरूम) तक हो सकती है.
CBU के मुकाबले, भारत में बनी रीबेल 500 में 50% पार्ट्स स्थानीय स्तर पर लिए जाने की उम्मीद है, जबकि इंजन को इम्पोर्ट किया जाता रहेगा.
NX500 वाला ही पैरेलल-ट्विन इंजन
होंडा रेबेल 500: आंकड़ों में
रीबेल 500 में 471 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो NX500 एडवेंचर-टूरर में भी इस्तेमाल होता है. इसकी पीक पावर 45.5 bhp और टॉर्क 43.3 Nm है, जिससे रीबेल 500 की टॉप स्पीड 153 kmph हो जाती है.
इसकी सीट की ऊंचाई कम (690 mm) होने के कारण, कम ऊंचाई वाले राइडर्स के लिए भी इसे चलाना आसान है. उम्मीद है कि होंडा इसे यहां रेगुलर ट्रांसमिशन के साथ-साथ E-क्लच सिस्टम के ऑप्शन के साथ भी पेश करेगी.
रीबेल 500, होंडा के कई दूसरे मॉडल्स के साथ बिगविंग शोरूम्स में वापस आएगी. इन मॉडल्स में छोटी रीबेल 300, बिल्कुल नई CB500, XR 300 और ADV 160 स्कूटर शामिल हैं.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स