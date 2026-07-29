होंडा ADV 160 रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप पर पहंची

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने कुछ दिन पहले ज़ोरदार तरीके से छह नए मॉडल और चार अपडेटेड मोटरसाइकिलें पेश कीं, जिन्हें वह मार्च 2027 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है. इनमें से एक नाम जिसने सबका ध्यान खींचा, वह है होंडा ADV 160; यह HMSI का अब तक का सबसे बड़ा स्कूटर है. कई लोगों की उम्मीदों के उलट, प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर पेश की जाने वाली ADV 160 सिर्फ़ कंपनी के प्रीमियम टू-व्हीलर रिटेल नेटवर्क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे आम ग्राहकों के लिए बने रेगुलर टचपॉइंट्स से भी बेचा जाएगा.

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कारएंडबाइक के साथ एक खास बातचीत में, HMSI के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर मुत्सुओ उसुई ने कहा कि हाल ही में दिखाए गए 10 मॉडलों में से ADV 160 ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसे रेडविंग और बिगविंग दोनों आउटलेट्स के ज़रिए बेचा जाएगा.

उसुई ने कारएंडबाइक को बताया, “आज दिखाए गए ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बिगविंग के लिए हैं. एडवेंचर 160 दोनों [रेडविंग और बिगविंग] के लिए है। EV [QC3] रेडविंग के लिए है.”

ADV 160 एक ही, पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस वैरिएंट में उपलब्ध होगी

ADV 160 दोनों सेल्स नेटवर्क में क्यों जा रही है?

अभी पूरे भारत में होंडा के 7,000 से ज़्यादा टचपॉइंट्स हैं. इस संख्या में इसके बिगविंग आउटलेट्स भी शामिल हैं, जहाँ मिडिलवेट मोटरसाइकिलें और पूरी तरह से परफ़ॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिलें बेची जाती हैं; ये सभी प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। वहीं, रेडविंग शोरूम में रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनमें एक्टिवा स्कूटर और शाइन कम्यूटर सीरीज़ वगैरह शामिल हैं.

हालांकि, अभी पूरे भारत में बिगविंग डीलरशिप की संख्या 165 से थोड़ी ज़्यादा है. इसके उलट, रेडविंग के 7,000 से ज़्यादा आउटलेट चल रहे हैं.

ADV 160 को सिर्फ़ BigWing नेटवर्क तक सीमित रखने से इस स्कूटर की बिक्री की संभावना पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब देश में 150cc स्कूटरों की मांग बढ़ रही है.

ADV 160 में डुअल डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS दिया गया है

उसुई ने बताया कि बिगविंग आउटलेट्स की शुरुआत अलग-अलग इलाकों में ग्राहकों की प्रोफ़ाइल और पसंद पर निर्भर करती है, लेकिन उन्होंने मौजूदा बिगविंग नेटवर्क की सीमाओं को भी स्वीकार किया.

उसुई ने car&bike को बताया, "हम जानते हैं कि होंडा [बिगविंग मॉडल] के लिए कई संभावित ग्राहक मौजूद हैं. हम अब अपने बिगविंग नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं; मिड-टर्म प्लान के तहत, हम सभी संभावित बाज़ारों तक पहुँचने के लिए [आउटलेट्स] की संख्या बढ़ाएंगे."

ADV 160 के लिए बुकिंग शुरू

उसुई का कहना है कि ADV को स्कूटर की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच का क्रॉसओवर माना जाना चाहिए.

"यह पूरी तरह से नया सेगमेंट है क्योंकि कस्टमर प्रोफ़ाइल अलग है और ADV 160 की वैल्यू आम स्कूटरों से बिल्कुल अलग है। हम इसे ‘सिटी एडवेंचर’ [मॉडल] कहते हैं."

उसुई ने कन्फर्म किया कि दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स – जिनमें ADV 160 भी शामिल है – भारत में ही बनाए जाएंगे, और इनमें अलग-अलग लेवल पर लोकलाइज़ेशन होगा. होंडा की डीलरशिप पर ADV 160 की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसके लिए बुकिंग अमाउंट रु.25,000 तय किया गया है, और उम्मीद है कि यह स्कूटर इस साल दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगा.