जून 2026 में टू-व्हीलर बिक्री में टीवीएस ने हीरो और होंडा को छोड़ा पीछा
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- जून में टीवीएस ने 5.65 लाख टू-व्हीलर बेचे, जो हीरो (5.41 लाख) और होंडा (5.28 लाख) से ज़्यादा हैं
- होंडा घरेलू बिक्री में सबसे आगे रही, हालांकि हीरो और टीवीएस से उसका अंतर बहुत कम था
- टीवीएस का एक्सपोर्ट 1.54 लाख यूनिट्स से ज़्यादा रहा, जो हीरो और होंडा के मुकाबले काफी ज़्यादा है
टीवीएस मोटर कंपनी ने जून 2026 में कुल टू-व्हीलर बिक्री में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (HMSI) दोनों को पीछे छोड़ दिया और महीने के दौरान 5,65,417 यूनिट्स बेचीं. हीरो ने 5,41,159 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे, जबकि होंडा 5,28,281 यूनिट्स के साथ उसके ठीक पीछे रही.
ये आंकड़े टीवीएस के लिए एक मज़बूत महीने को दर्शाते हैं; कंपनी ने तीनों मैन्युफैक्चरर्स में सबसे ज़्यादा 47% की सालाना ग्रोथ दर्ज की, जबकि होंडा की ग्रोथ 23% रही. वहीं, हीरो के डिस्पैच में थोड़ी गिरावट देखी गई; जून 2025 में कंपनी ने 5,53,963 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी.
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घरेलू बाज़ार में होंडा 4,68,956 यूनिट्स के साथ टॉप पर बनी रही, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है. हीरो 5,02,890 यूनिट्स के साथ उसके ठीक पीछे रही, हालांकि उसकी घरेलू बिक्री एक साल पहले दर्ज की गई 5,25,136 यूनिट्स से कम थी. टीवीएस ने जून में भारत में 4,11,014 टू-व्हीलर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 46% ज़्यादा है.
टीवीएस ने विदेशी बाज़ारों में भी अपनी मज़बूत बढ़त बनाए रखी. कंपनी ने जून में 1,54,403 दो-पहिया वाहन एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 48% ज़्यादा है. होंडा ने 59,325 यूनिट एक्सपोर्ट किए, जबकि हीरो के विदेशी शिपमेंट 38,269 यूनिट रहे.
अगर और विस्तार से देखें, तो टीवीएस ने जून में 2,67,096 मोटरसाइकिलें और 2,47,950 स्कूटर बेचे, और दोनों ही सेगमेंट में दो-अंकों (डबल-डिजिट) की ग्रोथ दर्ज की गई. हीरो की बिक्री का ज़्यादातर हिस्सा मोटरसाइकिल से ही आया, जिसमें 4,78,701 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि स्कूटर की बिक्री 62,458 यूनिट्स रही. वहीं, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर के बीच सेगमेंट-वाइज़ मासिक बिक्री का ब्यौरा नहीं देती है, हालांकि घरेलू बिक्री में उसकी कम्यूटर एक्टिवा रेंज का बड़ा हिस्सा है.
ईवी के मामले में, टीवीएस ने 48,537 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे, जो एक साल पहले बेचे गए 14,400 यूनिट्स से तीन गुना से भी ज़्यादा हैं. हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी 'Vida' ने इस महीने 21,812 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी.
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