होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP को भारत में फिर से किया गया लॉन्च, कीमत रु.33.50 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 12, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें 214.5 bhp वाला 999cc इनलाइन-फोर इंजन मिलता है
- इसकी कीमत में रु.4.51 लाख की बढ़ोतरी हुई है
- यह सबसे महंगे SP ट्रिम में उपलब्ध है
होंडा ने भारत में CBR1000RR-R फायरब्लेड SP को फिर से लॉन्च किया है. इस फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट बाइक की कीमत अब रु.33.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. सितंबर 2025 में लॉन्च होने के बाद यह मोटरसाइकिल कुछ समय के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे कंपनी के लाइनअप से हटा दिया गया था. इसकी वापसी होंडा के प्रीमियम 'बिगविंग' पोर्टफोलियो को अपडेट करने की कोशिश का हिस्सा है. हाल ही में इस पोर्टफोलियो में CB750 हॉर्नेट ई-क्लच, XL750 ट्रांसलैप ई-क्लच और गोल्ड विंग के लिए एक नया कलर ऑप्शन भी शामिल किया गया है.
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फायरब्लेड SP में 999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 14,000 rpm पर 214.5 bhp की ताकत और 12,000 rpm पर 113 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है. एग्जॉस्ट गैसों को 4-2-1 सिस्टम के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, जिसमें एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा है.
इसमें कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल के नौ लेवल, इंजन ब्रेकिंग के तीन लेवल, व्हीली कंट्रोल और तीन ABS सेटिंग जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर दिए गए हैं. राइडर की मदद करने वाले इन सभी फ़ीचर को 5-इंच के TFT डिस्प्ले के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
सस्पेंशन का काम दोनों तरफ़ ओहलिन्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स संभालती हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए आगे ट्विन 330 mm डिस्क (ब्रेंबो स्टाइलेमा R रेडियल-माउंट कैलिपर्स के साथ) और पीछे 220 mm डिस्क (ब्रेंबो टू-पिस्टन कैलिपर के साथ) दी गई हैं. फायरब्लेड SP में 17-इंच के पहिए हैं जिन पर पिरेली डायब्लो सुपरकोरसा SP V3 टायर लगे हैं.
इसके डाइमेंशन की बात करें तो इस सुपरबाइक का व्हीलबेस 1,455 mm, सीट की ऊंचाई 830 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 115 mm है. इसका वज़न 201 kg (कर्ब) है और इसमें 16.5-लीटर का फ्यूल टैंक है.
हालांकि, सबसे बड़ी चर्चा की बात इसकी बदली हुई कीमत है. रु.33.50 लाख की कीमत वाली फायरब्लेड SP अब रु.4.51 लाख महंगी हो गई है; पिछले साल जब यह कुछ समय के लिए भारतीय बाज़ार में वापस आई थी, तब इसकी कीमत रु.28.99 लाख थी. इसका मुकाबला BMW S 1000 RR और डुकाटी पानिगाले V4 S जैसी बाइक्स से है.
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