Reise ने मोटरसाइकिल के लिए नए वॉटरप्रूफ़ लगेज विकल्प पेश किए
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 11, 2026
हाइलाइट्स
- नए प्रोडक्ट्स में ड्राईपैक 40L, क्रैशबार बैग 6L और बैगपैक 25L शामिल हैं
- ये तीनों प्रोडक्ट्स पूरी तरह से वॉटरप्रूफ हैं और घर्षण-रोधी (abrasion-resistant) मटीरियल से बने हैं
- यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम की वजह से ये कई तरह की मोटरसाइकिलों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं
Reise Moto ने मोटरसाइकिल लगेज की एक नई रेंज लॉन्च करके भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. मोटरसाइकिल टायर बनाने और बेचने के अलावा, Reise ने मोटरसाइकिल राइडिंग गियर, हेलमेट और टूरिंग, एडवेंचर और शहर में राइडिंग करने वालों के लिए लगेज के क्षेत्र में भी कदम रखा है.
सामान रखने के लिए नई रेंज में तीन प्रोडक्ट शामिल हैं – DryPak 40L, CrashBar Bag 6L और Backpack 25L. Reise का कहना है कि इस रेंज को राइडिंग की अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रोज़ाना आने-जाने से लेकर वीकेंड राइड और लंबी दूरी की यात्रा तक शामिल है.
|प्रोडक्ट
|कीमत
|रंग विकल्प
|ड्राईपैक – वॉटरप्रूफ मोटरसाइकिस टेलबैग 40L
|₹ 5,299
|फ्लुओ ग्रीन, ऑरेंज & ब्लैक
|ड्राईपैक – वॉटरप्रूफ मोटरसाइकिस लगेज 25L
|₹ 4,199 – 4,399
|कैमो और ब्लैक
|क्रैश बार बैग - वॉटर Repellent मोटरसाइकिल लगेज 6L
|₹ 2,899
|ब्लैक
इस लगेज रेंज की एक खास बात यह है कि इसके सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से वॉटरप्रूफ हैं, ताकि अलग-अलग मौसम में भी राइडर्स का सामान सुरक्षित रहे। साथ ही, इन्हें घिसाव-रोधी (abrasion-resistant) मटीरियल से बनाया गया है, ताकि ये रोज़ाना के इस्तेमाल और मुश्किल राइडिंग स्थितियों का सामना कर सके.
Reise के अनुसार, इस लगेज रेंज में एक यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम है, जिससे यह अलग-अलग तरह की कई मोटरसाइकिलों के साथ इस्तेमाल हो सकती है. उम्मीद है कि इससे ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे राइडर्स के लिए सही रहेंगे, चाहे उनके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो. अपने पोर्टफोलियो में लगेज को शामिल करके, Reise प्रीमियम मोटरसाइक्लिंग के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और अपने मौजूदा टायर्स और राइडिंग गियर की रेंज को और बेहतर बना रही है.
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