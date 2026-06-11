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Reise ने मोटरसाइकिल के लिए नए वॉटरप्रूफ़ लगेज विकल्प पेश किए

Reise ने भारत में टूरिंग और रोज़ाना बाइक चलाने वालों के लिए तीन नए वॉटरप्रूफ़ लगेज प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने मोटरसाइकिल लगेज सेगमेंट का विस्तार किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नए प्रोडक्ट्स में ड्राईपैक 40L, क्रैशबार बैग 6L और बैगपैक 25L शामिल हैं
  • ये तीनों प्रोडक्ट्स पूरी तरह से वॉटरप्रूफ हैं और घर्षण-रोधी (abrasion-resistant) मटीरियल से बने हैं
  • यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम की वजह से ये कई तरह की मोटरसाइकिलों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं

Reise Moto ने मोटरसाइकिल लगेज की एक नई रेंज लॉन्च करके भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. मोटरसाइकिल टायर बनाने और बेचने के अलावा, Reise ने मोटरसाइकिल राइडिंग गियर, हेलमेट और टूरिंग, एडवेंचर और शहर में राइडिंग करने वालों के लिए लगेज के क्षेत्र में भी कदम रखा है.

Reise Waterproof Motorcycle Luggage carandbike 2

सामान रखने के लिए नई रेंज में तीन प्रोडक्ट शामिल हैं – DryPak 40L, CrashBar Bag 6L और Backpack 25L. Reise का कहना है कि इस रेंज को राइडिंग की अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रोज़ाना आने-जाने से लेकर वीकेंड राइड और लंबी दूरी की यात्रा तक शामिल है.

प्रोडक्टकीमतरंग विकल्प 
ड्राईपैक – वॉटरप्रूफ मोटरसाइकिस टेलबैग 40L₹ 5,299फ्लुओ ग्रीन, ऑरेंज & ब्लैक
ड्राईपैक – वॉटरप्रूफ मोटरसाइकिस लगेज 25L₹ 4,199 – 4,399कैमो और ब्लैक
क्रैश बार बैग - वॉटर Repellent मोटरसाइकिल लगेज 6L₹ 2,899ब्लैक

इस लगेज रेंज की एक खास बात यह है कि इसके सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से वॉटरप्रूफ हैं, ताकि अलग-अलग मौसम में भी राइडर्स का सामान सुरक्षित रहे। साथ ही, इन्हें घिसाव-रोधी (abrasion-resistant) मटीरियल से बनाया गया है, ताकि ये रोज़ाना के इस्तेमाल और मुश्किल राइडिंग स्थितियों का सामना कर सके.

Reise Waterproof Motorcycle Luggage carandbike 1

Reise के अनुसार, इस लगेज रेंज में एक यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम है, जिससे यह अलग-अलग तरह की कई मोटरसाइकिलों के साथ इस्तेमाल हो सकती है. उम्मीद है कि इससे ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे राइडर्स के लिए सही रहेंगे, चाहे उनके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो. अपने पोर्टफोलियो में लगेज को शामिल करके, Reise प्रीमियम मोटरसाइक्लिंग के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और अपने मौजूदा टायर्स और राइडिंग गियर की रेंज को और बेहतर बना रही है.

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