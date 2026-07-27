होंडा CB500: के बारे में अब तक हम क्या जानते हैं – कीमत, लॉन्च की तारीख, फीचर्स
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 27, 2026
हाइलाइट्स
- उम्मीद है कि होंडा CB500 जल्द ही भारत में लॉन्च होगी
- इसकी कीमत ₹3 - ₹3.35 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है
- इसमें 501 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 27.76 bhp की पावर और 43.3 Nm का टॉर्क देता है
होंडा CB500 को 24 जुलाई, 2026 को भारत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर के आने वाले प्रोडक्ट्स के शोकेस में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया. CB500 के ज़रिए होंडा प्रीमियम मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में अपनी जगह बनाना चाहती है और यह रॉयल एनफील्ड की 500 cc रेंज के बंद होने से बाज़ार में खाली हुई जगह को भी भरेगी. HMSI की भारतीय लाइन-अप में यह होंडा CB350 से ऊपर होगी और इसे भारत में ही बनाया जाएगा.
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नई CB500 में क्लासिक स्टाइलिंग के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फीचर्स भी दिए गए हैं. होंडा CB500 की कीमतें इस साल के आखिर में बताई जाएंगी, और होंडा की इस नई मॉडर्न क्लासिक सिंगल-सिलेंडर थंपर बाइक के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, वह यहाँ दी गई है.
होंडा CB500: डिज़ाइन और फ़ीचर्स
होंडा CB500 का डिज़ाइन और बनावट मशहूर 1969 होंडा CB750 से प्रेरित है, जिसे आम तौर पर पहली "सुपरबाइक" माना जाता है. नई CB500 का डिज़ाइन और आकार-प्रकार इसे होंडा CB350 के मुकाबले ज़्यादा दमदार और बड़ी बाइक का लुक देता है.
इसका ओवरऑल डिज़ाइन निश्चित रूप से मॉडर्न-क्लासिक है. इसमें रेट्रो लुक के साथ-साथ मॉडर्न एलिमेंट्स भी हैं, जैसे गोल LED हेडलाइट और छोटी LCD स्क्रीन वाला सिंगल-पॉड एनालॉग स्पीडोमीटर कंसोल.
इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस की फ़िनिश प्रीमियम है, और ब्रश किए हुए एल्युमीनियम फ़िनिश वाला सिंगल, थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ एग्ज़ॉस्ट भी शानदार है. यह बाइक ट्यूबलेस टायर्स पर चलती है – जिसमें मॉडर्न अलॉय व्हील्स या असली वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स का विकल्प मिलता है.
टेक्नोलॉजी के मामले में, CB500 में होंडा रोड सिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल (होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल) और डुअल-चैनल ABS के साथ दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.
होंडा CB500: इंजन और परफॉर्मेंस
CB500 में एक बिल्कुल नया 501 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 27.76 bhp की ताकत और 43.3 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है. उम्मीद है कि इससे क्लच लीवर हल्का महसूस होगा और गियर आसानी से बदलेंगे. साथ ही, तेज़ी से डाउनशिफ्ट करने पर भी पहिए के उछलने या फिसलने (व्हील हॉप और स्किप) की समस्या नहीं होगी. हालांकि 27.76 bhp की ताकत कम लग सकती है, लेकिन लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर से मिलने वाला 43.3 Nm का दमदार टॉर्क ज़बरदस्त खिंचाव (पुल) देगा, खासकर इंजन की लो और मिड-रेंज में.
होंडा CB500: चेसिस और साइकिल पार्ट्स
होंडा ने CB500 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमें यह पता है कि इस मोटरसाइकिल में सिंगल डाउनट्यूब, डुअल-क्रैडल फ्रेम होगा. असल में, यह एक सिंगल मेन ट्यूब होती है जो मोटरसाइकिल के नेक से नीचे की ओर जाती है और इंजन एरिया के नीचे दो पैरेलल फ्रेम ट्यूब में बंट जाती है.
इसके पहियों का साइज़ आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का लग रहा है और इसमें अलॉय व्हील्स (ट्यूबलेस टायर्स के साथ) और वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स, दोनों के विकल्प मिल सकते हैं. सस्पेंशन सेटअप में आगे की तरफ़ कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क (गेटर के साथ) और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और स्टैंडर्ड डुअल-चैनल ABS दिया गया है.
होंडा CB500: कीमतें और वेरिएंट
होंडा CB500 के बेस अलॉय व्हील वाले वैरिएंट की कीमत लगभग रु.3 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है, और वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील और फ्यूल टैंक पर ग्राफिक्स वाले सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत लगभग रु.3.35 लाख (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है. हर वैरिएंट ग्लॉस और मैट फ़िनिश वाले कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा, जिनमें ग्लॉस ब्लैक, मैट सिल्वर, ग्लॉस सिल्वर, मैरून और पीले पिनस्ट्राइप्स के साथ ग्लॉस ब्लैक शामिल हैं.
|वैरिएंट
|एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम कीमत
|CB500 अलॉय व्हील ट्यूबलेस ग्लॉस
|रु.2.90 लाख
|वायर-स्पोक ट्यूबलेस
|रु.3.25 लाख
|वायर-स्पोक ट्यूबलेस के साथ ग्राफिक्स
|रु.3.35 लाख
इन कीमतों पर, CB500 न सिर्फ़ हार्ली-डेविडसन X440T (₹2.84 लाख) का एक विकल्प देगी, बल्कि 650 cc सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (₹3.37-3.69 लाख) और BSA गोल्ड स्टार 650 (₹3.34 – 3.59 लाख) जैसी दूसरी मॉडर्न क्लासिक बाइकों को भी टक्कर देगी.
होंडा CB500: लॉन्च की तारीख और उपलब्धता
उम्मीद है कि होंडा CB500 को जल्द ही, आने वाले त्योहारों के मौसम में लॉन्च किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नई CB500 को सितंबर 2026 तक लॉन्च करेगी और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 तक शुरू हो जाएगी.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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