रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 14, 2026
हाइलाइट्स
- हिमालयन 440 में स्क्रैम 440 वाला LS440 इंजन इस्तेमाल होगा
- इसका लॉन्ग-स्ट्रोक 443 cc इंजन 25.4 bhp की ताकत और 34 Nm का टॉर्क बनाता है
- हिमालयन 440 आरामदायक राइडिंग और शानदार लो-एंड टॉर्क देगी
रॉयल एनफील्ड ने अब कन्फर्म किया है कि 4 सितंबर, 2026 को 'रॉयल एनफील्ड हिमालयन बेसकैंप – लद्दाख एडिशन' में एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च की जाएगी. हमने पहले ही बताया था कि रॉयल एनफील्ड अगले महीने होने वाले इवेंट में हिमालयन 440 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और अब हमें तारीख की भी पुष्टि मिल गई है. यह लॉन्च रॉयल एनफील्ड द्वारा हिमालयन के 10 साल पूरे होने के जश्न के साथ होगा; पहली हिमालयन 411 मार्च 2016 में लॉन्च की गई थी.
यह भी पढ़ें: यामाहा R2 की प्री-बुकिंग ₹10,000 में हुई शुरू
नई मोटरसाइकिल के लिए जारी टीज़र इमेज और इनवाइट में तारीख के साथ मोटरसाइकिल की परछाई दिख रही है. इससे साफ़ पता चलता है कि हमने पहले जो पुष्टि की थी, वही सच है - नई मोटरसाइकिल 'हिमालयन 440' होगी, जिसे लद्दाख में 'हिमालयन बेस कैंप' इवेंट के पहले एडिशन में लॉन्च किया जाएगा.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: क्या उम्मीद करें
उम्मीद है कि नई हिमालयन 440 ब्रांड के 440 cc लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन प्लेटफ़ॉर्म (LS440) का दायरा बढ़ाएगी, जिसमें अभी सिर्फ़ एक मॉडल, स्क्रैम 440 है. स्क्रैम में, LS440 इंजन 6,250 rpm पर 25.4 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 34 Nm का टॉर्क बनाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका बोर, अब बंद हो चुके LS411 इंजन के मुकाबले 3 mm ज़्यादा है. आंकड़ों की बात करें तो, LS440 इंजन LS411 के मुकाबले सिर्फ़ 1 bhp ज़्यादा ताकत और 2 Nm ज़्यादा टॉर्क बनाता है. हमें उम्मीद है कि हिमायन 440 में भी इंजन की ट्यूनिंग वैसी ही होगी.
मुख्य अंतर मुख्य रूप से सस्पेंशन और पहियों में होगा, हालांकि मुख्य फ्रेम के वही रहने की संभावना है. 411 की तरह ही, हिमालयन 440 में भी शायद 21-इंच का अगला पहिया और 17-इंच का पिछला पहिया इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही, सस्पेंशन ट्रैवल के भी आगे 200 mm और पीछे 180 mm तक बढ़ने की उम्मीद है, ताकि स्क्रैम 440 (जिसमें 19-इंच का अगला पहिया और 190 mm का ट्रैवल है) की तुलना में बेहतर ऑफ-रोड क्षमता मिल सके.
हमें उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अपडेट करेगी और इसमें हिमालयन 411 के बेसिक एनालॉग सेटअप के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न सेटअप दिया जाएगा. हालांकि इसका डिस्प्ले हिमालयन 450 जितना एडवांस्ड नहीं होगा, लेकिन हम 411 के मुकाबले इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और बेहतर फ़ीचर्स वाला ज़्यादा मॉडर्न सेटअप मिलने की उम्मीद कर सकते हैं.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: यह कैसी चलेगी?
अभी तक, हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चेसिस, सस्पेंशन और डायनामिक्स के मामले में हिमालयन 440 कितनी अलग होगी. चूँकि इसके पूरी तरह से नया मॉडल होने की उम्मीद नहीं है और इसमें स्क्रैम 440 का इंजन इस्तेमाल होगा, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी हिमायन 411 के मुकाबले इसमें क्या बुनियादी सुधार होंगे. हालाँकि, इसका बेसिक कैरेक्टर वैसा ही रहेगा. शेरपा 450 की तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और हाई-रेविंग नेचर के बजाय, हिमायन 440 से आसान राइडिंग और मज़बूत लो-एंड टॉर्क की उम्मीद है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने पहले ही एक कस्टम हिमालयन 440 कन्वर्ज़न का रिव्यू किया है, जिससे नई हिमालयन 440 कैसी होगी, इसका अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है. LS440 इंजन में 6-स्पीड गियरबॉक्स और बेहतर NVH (शोर, वाइब्रेशन और झटके) लेवल के साथ, नई हिमालयन 440 में 411 के मुकाबले बेहतर क्रूज़िंग क्षमता और ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलने की उम्मीद है. ज़ाहिर है, हम जल्द ही प्रोडक्शन-रेडी हिमालयन 440 को चलाकर देखेंगे, इसलिए अगले महीने हमारे रिव्यू का इंतज़ार करें.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: संभावित कीमत
नई हिमालयन 440 को रॉयल एनफील्ड की लाइन-अप में स्क्रैम 440 और हिमालयन 450 के बीच रखा जाएगा. इसकी कीमत भी इसी हिसाब से तय होने की उम्मीद है, साथ ही प्रीमियम हिमालयन 450 के मुकाबले यह ज़्यादा किफायती और आसानी से उपलब्ध होगी.
स्क्रैम 440 की कीमत ₹2,24,362 से ₹2,32,359 (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि हिमालयन 450 के बेस वेरिएंट की कीमत ₹3,08,013 (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर सबसे महंगे माना ब्लैक एडिशन के लिए ₹3,39,562 (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
हमें उम्मीद है कि नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की कीमत लगभग ₹2,50,000 (एक्स-शोरूम) होगी. 4 सितंबर, 2026 को इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, जिसमें नई हिमायलन 440 की बारीकी से झलक भी शामिल होग.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.7 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.87 - 2.24 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.35 - 3.66 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.63 - 2.08 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.03 - 4.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.75 - 3.98 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 - 3.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.24 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.49 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.98 - 5.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स