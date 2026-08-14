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रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, 4 सितंबर को होगी लॉन्च

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, हिमालयन 450 से नीचे की कैटेगरी में आएगी, लेकिन अपने लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन और पुरानी हिमालयन 411 वाले चेसिस की वजह से इसका मिज़ाज अलग होगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हिमालयन 440 में स्क्रैम 440 वाला LS440 इंजन इस्तेमाल होगा
  • इसका लॉन्ग-स्ट्रोक 443 cc इंजन 25.4 bhp की ताकत और 34 Nm का टॉर्क बनाता है
  • हिमालयन 440 आरामदायक राइडिंग और शानदार लो-एंड टॉर्क देगी

रॉयल एनफील्ड ने अब कन्फर्म किया है कि 4 सितंबर, 2026 को 'रॉयल ​​एनफील्ड हिमालयन बेसकैंप – लद्दाख एडिशन' में एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च की जाएगी. हमने पहले ही बताया था कि रॉयल एनफील्ड अगले महीने होने वाले इवेंट में हिमालयन 440 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और अब हमें तारीख की भी पुष्टि मिल गई है. यह लॉन्च रॉयल एनफील्ड द्वारा हिमालयन के 10 साल पूरे होने के जश्न के साथ होगा; पहली हिमालयन 411 मार्च 2016 में लॉन्च की गई थी.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा R2 की प्री-बुकिंग ₹10,000 में हुई शुरू

Himalayan 440 Launch Teaser Invite m1

नई मोटरसाइकिल के लिए जारी टीज़र इमेज और इनवाइट में तारीख के साथ मोटरसाइकिल की परछाई दिख रही है. इससे साफ़ पता चलता है कि हमने पहले जो पुष्टि की थी, वही सच है - नई मोटरसाइकिल 'हिमालयन 440' होगी, जिसे लद्दाख में 'हिमालयन बेस कैंप' इवेंट के पहले एडिशन में लॉन्च किया जाएगा.

 

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: क्या उम्मीद करें

उम्मीद है कि नई हिमालयन 440 ब्रांड के 440 cc लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन प्लेटफ़ॉर्म (LS440) का दायरा बढ़ाएगी, जिसमें अभी सिर्फ़ एक मॉडल, स्क्रैम 440 है. स्क्रैम में, LS440 इंजन 6,250 rpm पर 25.4 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 34 Nm का टॉर्क बनाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका बोर, अब बंद हो चुके LS411 इंजन के मुकाबले 3 mm ज़्यादा है. आंकड़ों की बात करें तो, LS440 इंजन LS411 के मुकाबले सिर्फ़ 1 bhp ज़्यादा ताकत और 2 Nm ज़्यादा टॉर्क बनाता है. हमें उम्मीद है कि हिमायन 440 में भी इंजन की ट्यूनिंग वैसी ही होगी.

2021 Royal Enfield Himalayan 411

मुख्य अंतर मुख्य रूप से सस्पेंशन और पहियों में होगा, हालांकि मुख्य फ्रेम के वही रहने की संभावना है. 411 की तरह ही, हिमालयन 440 में भी शायद 21-इंच का अगला पहिया और 17-इंच का पिछला पहिया इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही, सस्पेंशन ट्रैवल के भी आगे 200 mm और पीछे 180 mm तक बढ़ने की उम्मीद है, ताकि स्क्रैम 440 (जिसमें 19-इंच का अगला पहिया और 190 mm का ट्रैवल है) की तुलना में बेहतर ऑफ-रोड क्षमता मिल सके.

 

हमें उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी अपडेट करेगी और इसमें हिमालयन 411 के बेसिक एनालॉग सेटअप के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न सेटअप दिया जाएगा. हालांकि इसका डिस्प्ले हिमालयन 450 जितना एडवांस्ड नहीं होगा, लेकिन हम 411 के मुकाबले इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और बेहतर फ़ीचर्स वाला ज़्यादा मॉडर्न सेटअप मिलने की उम्मीद कर सकते हैं.

Royal Enfield Custom Himalayan 440 m23 jpg

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: यह कैसी चलेगी?

अभी तक, हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चेसिस, सस्पेंशन और डायनामिक्स के मामले में हिमालयन 440 कितनी अलग होगी. चूँकि इसके पूरी तरह से नया मॉडल होने की उम्मीद नहीं है और इसमें स्क्रैम 440 का इंजन इस्तेमाल होगा, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी हिमायन 411 के मुकाबले इसमें क्या बुनियादी सुधार होंगे. हालाँकि, इसका बेसिक कैरेक्टर वैसा ही रहेगा. शेरपा 450 की तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और हाई-रेविंग नेचर के बजाय, हिमायन 440 से आसान राइडिंग और मज़बूत लो-एंड टॉर्क की उम्मीद है.

Royal Enfield Custom Himalayan 440 m10 jpg

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने पहले ही एक कस्टम हिमालयन 440 कन्वर्ज़न का रिव्यू किया है, जिससे नई हिमालयन 440 कैसी होगी, इसका अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है. LS440 इंजन में 6-स्पीड गियरबॉक्स और बेहतर NVH (शोर, वाइब्रेशन और झटके) लेवल के साथ, नई हिमालयन 440 में 411 के मुकाबले बेहतर क्रूज़िंग क्षमता और ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलने की उम्मीद है. ज़ाहिर है, हम जल्द ही प्रोडक्शन-रेडी हिमालयन 440 को चलाकर देखेंगे, इसलिए अगले महीने हमारे रिव्यू का इंतज़ार करें.

 

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440: संभावित कीमत

नई हिमालयन 440 को रॉयल एनफील्ड की लाइन-अप में स्क्रैम 440 और हिमालयन 450 के बीच रखा जाएगा. इसकी कीमत भी इसी हिसाब से तय होने की उम्मीद है, साथ ही प्रीमियम हिमालयन 450 के मुकाबले यह ज़्यादा किफायती और आसानी से उपलब्ध होगी.

 

स्क्रैम 440 की कीमत ₹2,24,362 से ₹2,32,359 (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि हिमालयन 450 के बेस वेरिएंट की कीमत ₹3,08,013 (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर सबसे महंगे माना ब्लैक एडिशन के लिए ₹3,39,562 (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

 

हमें उम्मीद है कि नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की कीमत लगभग ₹2,50,000 (एक्स-शोरूम) होगी. 4 सितंबर, 2026 को इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, जिसमें नई हिमायलन 440 की बारीकी से झलक भी शामिल होग.

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