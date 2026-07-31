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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: आपके लिए कौन सी रेट्रो मोटरसाइकिल रहेगी सही?

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा CB350 और जावा 42, सभी मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ क्लासिक स्टाइलिंग का वादा करती हैं, लेकिन हर मोटरसाइकिल का राइडिंग अनुभव बिल्कुल अलग होता है. आपके लिए सबसे सही रेट्रो मोटरसाइकिल चुनने में मदद करने के लिए यहाँ एक डिटेल्ड तुलना दी गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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9 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 31, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है
  • होंडा CB350 रिफ़ाइनमेंट, फ़ीचर्स और हाईवे पर परफ़ॉर्मेंस के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाती है
  • इन तीनों में जावा 42 सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड और फुर्तीली मोटरसाइकिल है

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 350cc रेट्रो मोटरसाइकिल सेगमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में से एक बन गया है. जहाँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं होंडा ने CB350 के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की है, जो क्लासिक स्टाइलिंग के साथ जापानी रिफाइनमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देती है. दूसरी ओर, जावा 42 उन खरीदारों को पसंद आती है जो रेट्रो लुक के साथ-साथ ज़्यादा जोश भरा राइडिंग अनुभव चाहते हैं.

 

यह भी पढ़ें: अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?

 

ये तीनों मोटरसाइकिलें एक जैसे खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, लेकिन डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, फ़ीचर्स और ओनरशिप के अनुभव के मामले में इनमें काफ़ी अंतर है. चाहे आप आरामदायक हाईवे टूरर, रोज़ाना इस्तेमाल के लिए स्टाइलिश बाइक या ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हों जिसे चलाने में मज़ा आए, खरीदने से पहले इन अंतरों को समझना ज़रूरी है.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: डिज़ाइन और रोड प्रेज़ेंस

Royal Enfield Classic 350 vs Jawa 42 carandbike comparison edited 5

तीनों में से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सबसे असली दिखने वाली रेट्रो मोटरसाइकिल है. युद्ध के बाद की ब्रिटिश मोटरसाइकिलों से प्रेरित होकर, इसमें टियरड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक, गोल मडगार्ड, क्रोम हाइलाइट्स और गोल हेडलैंप दिए गए हैं. यह एक दमदार राइडिंग स्टांस देती है, सड़क पर इसकी मौजूदगी ज़बरदस्त है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, खासकर क्रोम-हैवी कलर स्कीम में.

Honda CB 350 C Special Edition

होंडा CB350 का डिज़ाइन थोड़ा संयमित है. इसमें क्लासिक लुक वाले फ़ीचर हैं, जैसे कि खास आकार का फ़्यूल टैंक, गोल LED हेडलैंप और 10 तक कलर ऑप्शन; लेकिन इसका ओवरऑल स्टाइल क्लासिक 350 के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न है. यह मोटरसाइकिल रेट्रो तो लगती है, लेकिन पूरी तरह से विंटेज नहीं; इसलिए यह उन राइडर्स के लिए सही है जो मॉडर्न टच के साथ सदाबहार स्टाइल चाहते हैं.

New Jawa 42 6

जावा 42 सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाली बाइक है. अपनी दूसरी बाइक जावा क्लासिक के उलट, 42 में अलॉय व्हील्स, छोटे फेंडर्स, ऑफसेट इंस्ट्रूमेंटेशन और युवाओं को पसंद आने वाले पेंट स्कीम्स दिए गए हैं. इसका स्लिम आकार और कॉम्पैक्ट बॉडीवर्क इसे हल्का और शहरी माहौल के हिसाब से तैयार लुक देते हैं, जो युवा खरीदारों को आकर्षित करता है.

 

हालांकि तीनों मोटरसाइकिलें रेट्रो कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये अलग-अलग पसंद वाले लोगों के लिए हैं. क्लासिक 350 पुरानी यादें ताज़ा करती है, CB350 में क्लासिक स्टाइल के साथ-साथ मॉडर्न खूबियां भी हैं, जबकि जावा 42 रेट्रो मोटरसाइकिलिंग का एक नया और स्पोर्टी अंदाज़ पेश करती है.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Honda CB 350 1

इस तुलना में होंडा CB350 सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली मोटरसाइकिल है. इसमें होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (ट्रैक्शन कंट्रोल), स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, ऊंचे वेरिएंट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफ़ोन इंटीग्रेशन, LED लाइटिंग और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

RE Classic 350 7 1

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का अप्रोच काफ़ी सिंपल है. वैरिएंट के आधार पर, खरीदारों को सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन, USB चार्जिंग और डुअल-चैनल ABS मिलता है. मोटरसाइकिल में जान-बूझकर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि इसका रेट्रो लुक बना रहे.

Jawa 42 Bobber Speedometer 2022 11 08 T05 40 25 341 Z

बाकी दो बाइक्स के मुकाबले, जावा 42 में मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED लाइटिंग, अलॉय व्हील्स और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: इंजन और परफॉर्मेंस

Royal Enfield Classic 350 12

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में 349cc का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो लगभग 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का टॉर्क बनाता है. J-सीरीज़ का यह इंजन तेज़ रफ़्तार के बजाय स्मूदनेस पर ज़्यादा ध्यान देता है और रॉयल एनफील्ड के अब तक के सबसे बेहतरीन और स्मूद चलने वाले इंजनों में से एक बन गया है. यह कम आरपीएम पर भी आसानी से टॉर्क पैदा करता है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है, और इंजन की स्मूद परफॉर्मेंस की वजह से हाईवे पर लंबी दूरी की राइडिंग भी आरामदायक रहती है.

Honda CB 350 edited 5

इसके बाद, होंडा CB350 में 348.36cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो लगभग 20.8 bhp की ताकत और 29.4 Nm का टॉर्क बनाता है. हालाँकि इसके ताकत के आँकड़े क्लासिक 350 जैसे ही लगते हैं, लेकिन होंडा का इंजन हर तरह की स्पीड पर ज़्यादा आसानी से रेव (rev) करता है और ज़्यादा स्मूद महसूस होता है. स्लिपर क्लच के साथ आने वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स इसे हाईवे पर चलाने के लिए भी बेहतर बनाता है.

Royal Enfield Classic 350 vs Jawa 42 carandbike comparison edited 2

जावा 42 की सोच बिल्कुल अलग है. इसका 294cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगभग 27 bhp की ताकत और 26.8 Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे यह इस तुलना में सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल बन जाती है. इसका इंजन तेज़ी से रेव (rev) करता है और तेज़ी से रफ़्तार पकड़ता है, जिससे जावा, रॉयल एनफील्ड और होंडा दोनों के मुकाबले साफ़ तौर पर ज़्यादा तेज़ है.

 

क्लासिक 350 को आराम से चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, CB350 में बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस और स्मूदनेस का अच्छा तालमेल है, जबकि जावा 42 उन राइडर्स के लिए है जिन्हें जोश के साथ बाइक चलाना पसंद है.

 

यहाँ क्लासिक 350, CB350 और 42 के स्पेसिफिकेशन्स पर एक नज़र डाली गई है:

स्पेफिकेशन   रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350होंडा CB350 जावा 42
इंजन349cc, एयर-ऑयल कूल्ड348.36cc, एयर कूल्ड294cc, लीक्विड कूल्ड
अधिकतम ताकत20.2 बीएचपी20.8 बीएचपी27 बीएचपी
पीक टॉर्क27 एनएम29.4 एनएम26.8 एनएम
गियरबॉक्स5-स्पीड6-स्पीड6-स्पीड

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: राइड क्वालिटी और हैंडलिंग

Royal Enfield Classic 350 vs Jawa 42 carandbike comparison edited 4

क्लासिक 350 को मुख्य रूप से आराम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसका सस्पेंशन बहुत आरामदायक है, राइडिंग पोज़िशन ज़्यादातर सीधी रहती है, और हाईवे पर यह मोटरसाइकिल बहुत स्थिर महसूस होती है. हालाँकि, दिशा बदलने के मामले में यह बहुत तेज़ नहीं है – जिसकी एक वजह इसका 195kg कर्ब वेट (वज़न) भी है, जो तीनों में सबसे ज़्यादा है – लेकिन इसे लंबे घुमावदार मोड़ और लंबे हाईवे सफ़र पर चलाना बहुत पसंद आता है.

Honda CB 350

होंडा CB350 चलाने में हल्की और ज़्यादा न्यूट्रल महसूस होती है. इसका चेसिस स्टेबिलिटी और फुर्ती के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है, जिससे यह शहर के ट्रैफ़िक और हाईवे, दोनों जगह आरामदायक रहती है. इसका सस्पेंशन सेटअप क्लासिक के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सख़्त है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी आरामदायक है. रॉयल एनफील्ड के मुकाबले, होंडा को कम रफ़्तार पर चलाना ज़्यादा आसान लगता है. इसका कर्ब वेट 186 kg है.

Jawa 42 33

जावा 42 सबसे अच्छी हैंडलिंग वाली और 184kg कर्ब वज़न के साथ सबसे हल्की बाइक है. यह फुर्तीली है, तेज़ी से दिशा बदलती है और राइडर के इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है. इन खूबियों की वजह से शहर के ट्रैफ़िक और घुमावदार सड़कों पर इसे चलाना मज़ेदार होता है. हालाँकि, इसका सस्पेंशन थोड़ा सख़्त है, जिससे सड़क की ऊबड़-खाबड़ सतह का ज़्यादा एहसास होता है; यानी राइड का आराम बाकी दो मोटरसाइकिलों जितना अच्छा नहीं है.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: आराम और एर्गोनॉमिक्स

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आराम के मामले में क्लासिक 350 का कोई जवाब नहीं है. चौड़ा हैंडलबार, आरामदेह फ़ुटपेग पोज़िशन, अच्छी कुशनिंग वाली सीट और शानदार सस्पेंशन इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे आरामदायक मोटरसाइकिल बनाते हैं.

Honda CB 350 5

होंडा CB350 भी इसके ठीक पीछे है. इसकी बनावट सीधी और नैचुरल है, और इसकी सीटें राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों को अच्छा सपोर्ट देती हैं. इसका हैंडलबार राइडर के थोड़ा पास है और क्लासिक 350 के मुकाबले इसे चलाने में कम मेहनत लगती है. स्मूथ इंजन और छठे गियर की वजह से, CB350 शहर के अंदर आने-जाने और हाईवे पर लंबी यात्राओं के लिए बहुत आरामदायक है.

Jawa 42 29

जावा 42 में राइडिंग का एक स्पोर्टी अंदाज़ है जो मज़ेदार है। रोज़ाना आने-जाने के लिए तो इसका स्टांस ठीक है, लेकिन हाईवे पर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने पर इसकी सख़्त सीट और सस्पेंशन से सबसे अच्छी राइड क्वालिटी और आराम नहीं मिलता.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: माइलेज और ओनरशिप का अनुभव

Royal Enfield Classic 350

300-350cc की दमदार टॉर्क वाली मोटरसाइकिल होने के बावजूद, इस सेगमेंट में खरीदार फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) को भी एक ज़रूरी बात मानते हैं. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आमतौर पर शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 35kmpl का माइलेज देती है. ओनरशिप अनुभव के मामले में, क्लासिक 350 की सबसे बड़ी खूबी रॉयल एनफील्ड का बड़ा डीलरशिप नेटवर्क, आसानी से मिलने वाले पार्ट्स और हमेशा अच्छी बनी रहने वाली रीसेल वैल्यू है.

Honda CB 350 lead

होंडा CB350 की बात करें तो यह आम तौर पर लगभग 37kmpl का माइलेज देती है, जो इसे इस तुलना में सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट मोटरसाइकिलों में से एक बनाता है. भरोसेमंद होने के लिए होंडा की अच्छी पहचान इसकी ओनरशिप अपील को और बढ़ाती है. हालाँकि, एक बड़ी कमी यह है कि CB350 सिर्फ़ होंडा के बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए बेची जाती है, जिनकी संख्या रेगुलर रेडविंग आउटलेट्स की तुलना में काफ़ी कम है.

Jawa 42 Cosmic Carbon

आखिर में, जावा 42 की बात करें तो यह आम तौर पर 28 से 32 kmpl का माइलेज देती है. जावा लगातार अपने डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रही है, साथ ही वह बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस (आफ्टर-सेल्स एक्सपीरियंस) को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है, जो पहले थोड़ी चिंता का विषय थी.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बनाम होंडा CB350 बनाम जावा 42: आपको कौन सी खरीदनी चाहिए?

Classic 350 1

रेट्रो बाइक की तुलना में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 उन राइडर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो रेट्रो स्टाइल, आराम और सुकून भरी राइडिंग का अनुभव पसंद करते हैं. यह उन लोगों के लिए सबसे सही है जो आराम से राइडिंग, वीकेंड टूरिंग या बिना जल्दबाजी के आना-जाना पसंद करते हैं.

Honda CB 350 3

वहीं, इन तीनों में होंडा CB350 को सबसे बेहतरीन और हर तरह से अच्छी मोटरसाइकिल माना जा सकता है. इसमें जापानी भरोसे के साथ-साथ शानदार रिफाइनमेंट, मॉडर्न फीचर्स, बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइडिंग का अनुभव मिलता है. जो राइडर्स रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक प्रीमियम मोटरसाइकिल चाहते हैं जो शहर और हाईवे, दोनों जगह बढ़िया परफॉर्मेंस दे, उनके लिए CB350 एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

Jawa 42 2

और आखिर में, जावा 42 बाइक शौकीनों की पसंद के तौर पर अलग पहचान रखती है. यह सबसे ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, सबसे तेज़ हैंडलिंग और एक खास युवा अंदाज़ देती है. जो राइडर्स पूरी तरह आराम के बजाय तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन), फुर्ती और स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं, लेकिन साथ ही रेट्रो लुक भी पसंद करते हैं, उन्हें जावा की ये खूबियां ज़रूर पसंद आएंगी.

 

आखिरकार, कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है क्योंकि हर मोटरसाइकिल अलग-अलग खूबियों के मामले में बेहतर है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सबसे अच्छी पारंपरिक रेट्रो मोटरसाइकिल है, होंडा CB350 सबसे संतुलित ऑल-राउंडर है, और जावा 42 चलाने में जोश और उत्साह देने वाली मोटरसाइकिल है. आपकी खरीद का अंतिम फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप हेरिटेज, रिफाइनमेंट या परफॉर्मेंस में से किसे चुनते हैं.

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