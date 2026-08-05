हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना

भारत में एंट्री-लेवल से लेकर मिड-साइज़ एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है. आज, भारतीय एडवेंचर राइडर्स के पास बाज़ार में अलग-अलग कीमतों और इंजन क्षमता वाली कई तरह की बाइक्स के विकल्प मौजूद हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है: सही एडवेंचर बाइक चुनना आपके अनुभव, स्किल और बाइक के इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.

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हीरो एक्सपल्स 210, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर X तीन बहुत अलग-अलग एडवेंचर मोटरसाइकिलें हैं. हर एक का अपना प्राइस सेगमेंट और इस्तेमाल का तरीका है. कागज़ पर इनकी तुलना कैसी है? आइए, हर बाइक के स्पेसिफिकेशन्स पर नज़र डालते हैं और उनकी खूबियों और कमियों की तुलना करते हैं, ताकि आप सही फ़ैसला ले सकें.

इंट्रोडक्शन

हीरो एक्सपल्स 210, 200 cc एक्सपल्स के मुकाबले काफी बेहतर है. यह ऑफ-रोड के शौकीनों को किफायती दाम पर बाइक देने की एक गंभीर कोशिश है. असल में, यह एडवेंचर राइडिंग शुरू करने वालों के लिए एक वर्सटाइल, हल्की और फुर्तीली बाइक है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक ऐसा बेंचमार्क है जिसने भारत में एक सुलभ ADV (एडवेंचर बाइक) की परिभाषा बदल दी. केटीएम 390 एडवेंचर X दोनों तरह की खूबियां देती है – यह हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंग और टूरिंग के लिए बेहतरीन मशीन है, और उन राइडर्स के लिए भी सही है जो चाहते हैं कि उनकी ADV सड़क पर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे.

ये तीनों मोटरसाइकिलें एंट्री-लेवल एडवेंचर मशीनें हैं, जो रु.5 लाख से कम कीमत में असली एडवेंचर का अनुभव चाहने वालों के लिए बनाई गई हैं. हम हर मॉडल की खूबियों और कमियों के साथ-साथ उनके स्पेसिफिकेशन्स पर भी नज़र डालेंगे, ताकि आप इन तीनों में से किसी एक को चुनने का फ़ैसला कर सकें.

कीमत और फीचर्स की तुलना

हीरो एक्सपल्स 210 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 केटीएम 390 एडवेंचर X इंजन 210 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC 452 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC 398 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC बोर x स्ट्रोक 73 मिमी x 50 मिमी 84 मिमी x 81.5 मिमी 89 मिमी x 64 मिमी अधिकतम ताकत 24.26 बीएचपी @ 9250 आरपीएम 39.47 बीएचपी @ 8000 आरपीएम 45.37 बीएचपी @ 8500 आरपीएम पीक टॉर्क 20.7 एनएम @ 7250 आरपीएम 40 एनएम @ 5500 आरपीएम 39 एनएम @ 6500 आरपीएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड 6-स्पीड 6-स्पीड क्लच वेट टाइप– असिस्ट और स्लिप वेट मल्टीप्लेट - स्लिप & असिस्ट स्लिपर क्लच फ्रंट सस्पेंशन 41 मिमी टेलिसकोपिक; 210 मिमी ट्रैवल 43 मिमी यूएसडी; 200 मिमी ट्रैवल 43 मिमी यूएसडी; 200 मिमी ट्रैवल रियर सस्पेंशन गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक; 205 मिमी ट्रैवल लिंकेज-टाइप मोनोशौक; 200 मिमी ट्रैवल मोनोशौक; 205 मिमी ट्रैवल फ्रंट ब्रेक 276 मिमी पेटल डिस्क 320 मिमी डिस्क; डबल-पिस्टन कैलिपर 320 मिमी डिस्क रियर ब्रेक 220 मिमी पेटल डिस्क 270 मिमी डिस्क; सिंगल-पिस्टन कैलिपर 240 मिमी डिस्क एबीएस सिंगल-चैनल एबीएस के साथ 3 एबीएस मोड्स; डुअल-चैनल के साथ 3 ABS मोड्स डुअल-चैनल एबीएस; स्विचेबल कॉर्निरिंग एबीएस; स्विचेबल फ्रंट टायर 90/90-21 90/90-21 100/90-19 रियर टायर 120/80-18 140/80-17 130/80-17 सीट हाईट 830 मिमी 805-825 मिमी 825 मिमी कर्ब वेट 168 किलोग्राम (Base), 170 किलोग्राम (Pro) 196 किलोग्राम 181 किलोग्राम ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी 230 मिमी 228 मिमी फ्यूल टैंक क्षमता 13 लीटर 17 लीटर 14.5 लीटर कीमत (एक्स-शोरूम) रु.1.67 -176 लाख रु.3.05 – 3.37 लाख रु.3.43 लाख

संख्याएँ और डेटा: उनका क्या मतलब है

हीरो एक्सपल्स 210 इन तीनों में सबसे हल्की बाइक है; इसका कर्ब वेट 170 kg है, जिसमें डुअल-चैनल ABS वाला Pro वर्जन भी शामिल है. अगर आप हमारा 'फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस' देखें, तो एक्सपल्स 210 सच में फुर्तीली और हल्की है, और ऑफ-रोडिंग के दौरान भरोसा जगाती है. इसकी एक कमी छोटा इंजन है, जो हाईवे पर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी की यात्रा की क्षमता को सीमित कर देगा.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ज़्यादातर राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इन तीनों में इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा है, इसकी सीट की ऊंचाई (825 mm) आरामदायक और आसानी से पहुँचने लायक है, इसमें सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है, और इसका WP सस्पेंशन सेटअप हर तरह के रास्तों – जैसे हाईवे पर लंबी यात्रा, बजरी वाले रास्ते और ऑफ-रोडिंग – पर आराम और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. यह कई खूबियों वाली एक वर्सटाइल मोटरसाइकिल है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक भी है.

केटीएम 390 एडवेंचर X परफॉर्मेंस के मामले में आगे है, इसकी हैंडलिंग शानदार है और इसका चेसिस ऐसा है जिसे अनुभवी राइडर्स ज़रूर पसंद करेंगे. इसका WP सस्पेंशन प्रीमियम है, लेकिन अलॉय व्हील्स से पता चलता है कि यह दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रोड-फ़ोकस्ड है. साथ ही, यह तीनों में सबसे महंगी भी है.

खबियां

हल्की, फुर्तीली और आसानी से चलाने योग्य

एडवेंचर (ADV) सेगमेंट में किफायती शुरुआती विकल्प

संकरे ट्रेल्स, तकनीकी ऑफ-रोड रास्तों और नए ऑफ-रोड राइडर्स के लिए आदर्श

कमियां

छोटा इंजन हाईवे पर ठीक-ठाक प्रदर्शन देता है अनुभवी राइडर्स को इसकी पावर थोड़ी कम महसूस हो सकती है

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450: खूबियां और कमियां

खूबियां

हर तरह से संतुलित पैकेज; हाईवे और ऑफ-रोड दोनों पर समान रूप से सक्षम

हाई टॉर्क के कारण बेहतरीन पुलिंग पावर और दमदार प्रदर्शन मिलता है

रॉयल एनफील्ड (RE) का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत और भरोसेमंद है.

कमियां

196 किलोग्राम कर्ब वज़न के कारण यह भारी है और गिरने पर उठाना आसान नहीं है

इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉर्नरिंग फ़ंक्शन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाओं की कमी है

हाईवे पर क्रूज़िंग स्पीड के दौरान इंजन में कंपन (वाइब्रेशन) महसूस होता है

केटीएम 390 एडवेंचर X: खूबियां और कमियां

खूबियां

परफॉर्मेंस-केंद्रित, फ्री-रेविंग इंजन बेहतरीन प्रदर्शन देता है

शानदार हैंडलिंग और पक्की सड़कों (टारमैक) पर चलाने में बेहद मज़ेदार

फीचर-समृद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के साथ उपलब्ध

कमियां

कीमत अपेक्षाकृत अधिक है

राइडिंग पोज़िशन (राइडर ट्रायंगल) और सीट लंबी दूरी की राइड के लिए ज़्यादा आरामदायक नहीं हैं

नए और कम अनुभव वाले राइडर्स के लिए इसकी सिफारिश नहीं की जाती

आपको कौन सा चुनना चाहिए?

अगर आप ऑफ़-रोड क्षमता और अच्छी वैल्यू वाली बाइक चाहते हैं, तो हीरो एक्सपल्स 210 चुनें. इन तीनों में यह सबसे हल्की और ऑफ़-रोडिंग के लिए सबसे बेहतर बाइक है. नए ऑफ़-रोड राइडर्स के लिए एक्सपल्स 210 को इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए इसे आसानी से रिकमेंड किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको हाईवे पर परफ़ॉर्मेंस और लंबी दूरी के सफ़र में आराम से थोड़ा समझौता करना होगा.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हर काम बखूबी करती है. यह ट्रेल्स, हाईवे, टूरिंग और रोज़ाना की राइडिंग के लिए भी एकदम सही है. तीनों में से यह सबसे शानदार ऑल-राउंडर है, लेकिन ध्यान रखें कि यह सबसे भारी भी है; हालांकि, इसमें सबसे आरामदायक सस्पेंशन सेटअप भी मिलता है, भले ही इसमें एडजस्टेबिलिटी न हो. अगर आप लंबी दूरी की टूरिंग में आराम चाहते हैं, तो हिमालयन ही सही पसंद होगी.

अगर आप एक अनुभवी राइडर हैं और ज़्यादातर समय पक्की सड़कों (टारमैक) पर गाड़ी चलाते हैं, तो केटीएम 390 एडवेंचर X चुनें. अगर आपको हाईवे पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाना और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर राइडिंग करना पसंद है, और आप कई शानदार फ़ीचर्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो केटीएम ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है.