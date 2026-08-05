हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना

हीरो एक्सपल्स 210, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर X, सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली तीन अलग-अलग तरह की एडवेंचर मोटरसाइकिलें हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स की तुलना कैसे की जा सकती है?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • आपको कौन सी एंट्री-लेवल ADV चुननी चाहिए?
  • एक्सपल्स 210, हिमालयन 450 और 390 एडवेंचर X की तुलना
  • हर बाइक की अपनी खूबियां और कमियां हैं

भारत में एंट्री-लेवल से लेकर मिड-साइज़ एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है. आज, भारतीय एडवेंचर राइडर्स के पास बाज़ार में अलग-अलग कीमतों और इंजन क्षमता वाली कई तरह की बाइक्स के विकल्प मौजूद हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है: सही एडवेंचर बाइक चुनना आपके अनुभव, स्किल और बाइक के इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना

 

हीरो एक्सपल्स 210, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर X तीन बहुत अलग-अलग एडवेंचर मोटरसाइकिलें हैं. हर एक का अपना प्राइस सेगमेंट और इस्तेमाल का तरीका है. कागज़ पर इनकी तुलना कैसी है? आइए, हर बाइक के स्पेसिफिकेशन्स पर नज़र डालते हैं और उनकी खूबियों और कमियों की तुलना करते हैं, ताकि आप सही फ़ैसला ले सकें.

 

इंट्रोडक्शन

Hero Xpulse 210 Vs Kawasaki KLX 230 review comparison carandbike 5

हीरो एक्सपल्स 210, 200 cc एक्सपल्स के मुकाबले काफी बेहतर है. यह ऑफ-रोड के शौकीनों को किफायती दाम पर बाइक देने की एक गंभीर कोशिश है. असल में, यह एडवेंचर राइडिंग शुरू करने वालों के लिए एक वर्सटाइल, हल्की और फुर्तीली बाइक है.

Royal Enfield Himalayan 450 Image 35

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक ऐसा बेंचमार्क है जिसने भारत में एक सुलभ ADV (एडवेंचर बाइक) की परिभाषा बदल दी. केटीएम 390 एडवेंचर X दोनों तरह की खूबियां देती है – यह हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंग और टूरिंग के लिए बेहतरीन मशीन है, और उन राइडर्स के लिए भी सही है जो चाहते हैं कि उनकी ADV सड़क पर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे.

2025 KTM 390 Adventure X m33

ये तीनों मोटरसाइकिलें एंट्री-लेवल एडवेंचर मशीनें हैं, जो रु.5 लाख से कम कीमत में असली एडवेंचर का अनुभव चाहने वालों के लिए बनाई गई हैं. हम हर मॉडल की खूबियों और कमियों के साथ-साथ उनके स्पेसिफिकेशन्स पर भी नज़र डालेंगे, ताकि आप इन तीनों में से किसी एक को चुनने का फ़ैसला कर सकें.

 

कीमत और फीचर्स की तुलना

 हीरो एक्सपल्स 210रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450केटीएम 390 एडवेंचर X
इंजन210 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC452 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC398 cc, लीक्विड कूल़्ड, सिंगल-सिलेंडर, 4V DOHC
बोर x स्ट्रोक73 मिमी x 50 मिमी84 मिमी x 81.5 मिमी89 मिमी x 64 मिमी
अधिकतम ताकत24.26 बीएचपी @ 9250 आरपीएम39.47 बीएचपी @ 8000 आरपीएम45.37 बीएचपी @ 8500 आरपीएम
पीक टॉर्क20.7 एनएम @ 7250 आरपीएम40 एनएम @ 5500 आरपीएम39 एनएम @ 6500 आरपीएम
ट्रांसमिशन6-स्पीड6-स्पीड6-स्पीड
क्लचवेट टाइप– असिस्ट और स्लिपवेट मल्टीप्लेट - स्लिप & असिस्टस्लिपर क्लच
फ्रंट सस्पेंशन41 मिमी टेलिसकोपिक; 210 मिमी ट्रैवल43 मिमी यूएसडी; 200 मिमी ट्रैवल43 मिमी यूएसडी; 200 मिमी ट्रैवल
रियर सस्पेंशनगैस-चार्ज्ड मोनोशॉक; 205 मिमी ट्रैवललिंकेज-टाइप मोनोशौक; 200 मिमी ट्रैवलमोनोशौक; 205 मिमी ट्रैवल
फ्रंट ब्रेक276 मिमी पेटल डिस्क320 मिमी डिस्क; डबल-पिस्टन कैलिपर320 मिमी डिस्क
रियर ब्रेक220 मिमी पेटल डिस्क270 मिमी डिस्क; सिंगल-पिस्टन कैलिपर240 मिमी डिस्क
एबीएससिंगल-चैनल एबीएस के साथ 3 एबीएस मोड्स; डुअल-चैनल के साथ 3 ABS मोड्सडुअल-चैनल एबीएस; स्विचेबलकॉर्निरिंग एबीएस; स्विचेबल
फ्रंट टायर 90/90-2190/90-21100/90-19
रियर टायर120/80-18140/80-17130/80-17
सीट हाईट830 मिमी805-825 मिमी825 मिमी
कर्ब वेट168 किलोग्राम (Base), 170 किलोग्राम (Pro)196 किलोग्राम181 किलोग्राम
ग्राउंड क्लीयरेंस220 मिमी230 मिमी228 मिमी
फ्यूल टैंक क्षमता13 लीटर17 लीटर14.5 लीटर
कीमत (एक्स-शोरूम)रु.1.67 -176 लाखरु.3.05 – 3.37 लाखरु.3.43 लाख

संख्याएँ और डेटा: उनका क्या मतलब है

Hero Xpulse 210 image 39

हीरो एक्सपल्स 210 इन तीनों में सबसे हल्की बाइक है; इसका कर्ब वेट 170 kg है, जिसमें डुअल-चैनल ABS वाला Pro वर्जन भी शामिल है. अगर आप हमारा 'फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस' देखें, तो एक्सपल्स 210 सच में फुर्तीली और हल्की है, और ऑफ-रोडिंग के दौरान भरोसा जगाती है. इसकी एक कमी छोटा इंजन है, जो हाईवे पर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी की यात्रा की क्षमता को सीमित कर देगा.

Royal Enfield Himalayan 450 Image 28

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ज़्यादातर राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इन तीनों में इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा है, इसकी सीट की ऊंचाई (825 mm) आरामदायक और आसानी से पहुँचने लायक है, इसमें सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है, और इसका WP सस्पेंशन सेटअप हर तरह के रास्तों – जैसे हाईवे पर लंबी यात्रा, बजरी वाले रास्ते और ऑफ-रोडिंग – पर आराम और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. यह कई खूबियों वाली एक वर्सटाइल मोटरसाइकिल है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली बाइक भी है.

2025 KTM 390 Adventure X m34

केटीएम 390 एडवेंचर X परफॉर्मेंस के मामले में आगे है, इसकी हैंडलिंग शानदार है और इसका चेसिस ऐसा है जिसे अनुभवी राइडर्स ज़रूर पसंद करेंगे. इसका WP सस्पेंशन प्रीमियम है, लेकिन अलॉय व्हील्स से पता चलता है कि यह दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रोड-फ़ोकस्ड है. साथ ही, यह तीनों में सबसे महंगी भी है.

Hero Xpulse 210 image 44

खबियां

हल्की, फुर्तीली और आसानी से चलाने योग्य

एडवेंचर (ADV) सेगमेंट में किफायती शुरुआती विकल्प

संकरे ट्रेल्स, तकनीकी ऑफ-रोड रास्तों और नए ऑफ-रोड राइडर्स के लिए आदर्श

 

कमियां

छोटा इंजन हाईवे पर ठीक-ठाक प्रदर्शन देता है                             अनुभवी राइडर्स को इसकी पावर थोड़ी कम महसूस हो सकती है

Royal Enfield Himalayan 450 LT Image 8

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450: खूबियां और कमियां

खूबियां

हर तरह से संतुलित पैकेज; हाईवे और ऑफ-रोड दोनों पर समान रूप से सक्षम

हाई टॉर्क के कारण बेहतरीन पुलिंग पावर और दमदार प्रदर्शन मिलता है

रॉयल एनफील्ड (RE) का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत और भरोसेमंद है.

 

कमियां

196 किलोग्राम कर्ब वज़न के कारण यह भारी है और गिरने पर उठाना आसान नहीं है

इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉर्नरिंग फ़ंक्शन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाओं की कमी है

हाईवे पर क्रूज़िंग स्पीड के दौरान इंजन में कंपन (वाइब्रेशन) महसूस होता है

2025 KTM 390 Adventure X m17

केटीएम 390 एडवेंचर X: खूबियां और कमियां

 

खूबियां

परफॉर्मेंस-केंद्रित, फ्री-रेविंग इंजन बेहतरीन प्रदर्शन देता है

शानदार हैंडलिंग और पक्की सड़कों (टारमैक) पर चलाने में बेहद मज़ेदार

फीचर-समृद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के साथ उपलब्ध

 

कमियां

कीमत अपेक्षाकृत अधिक है

राइडिंग पोज़िशन (राइडर ट्रायंगल) और सीट लंबी दूरी की राइड के लिए ज़्यादा आरामदायक नहीं हैं

नए और कम अनुभव वाले राइडर्स के लिए इसकी सिफारिश नहीं की जाती

 

आपको कौन सा चुनना चाहिए?

अगर आप ऑफ़-रोड क्षमता और अच्छी वैल्यू वाली बाइक चाहते हैं, तो हीरो एक्सपल्स 210 चुनें. इन तीनों में यह सबसे हल्की और ऑफ़-रोडिंग के लिए सबसे बेहतर बाइक है. नए ऑफ़-रोड राइडर्स के लिए एक्सपल्स 210 को इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए इसे आसानी से रिकमेंड किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको हाईवे पर परफ़ॉर्मेंस और लंबी दूरी के सफ़र में आराम से थोड़ा समझौता करना होगा.

 

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हर काम बखूबी करती है. यह ट्रेल्स, हाईवे, टूरिंग और रोज़ाना की राइडिंग के लिए भी एकदम सही है. तीनों में से यह सबसे शानदार ऑल-राउंडर है, लेकिन ध्यान रखें कि यह सबसे भारी भी है; हालांकि, इसमें सबसे आरामदायक सस्पेंशन सेटअप भी मिलता है, भले ही इसमें एडजस्टेबिलिटी न हो. अगर आप लंबी दूरी की टूरिंग में आराम चाहते हैं, तो हिमालयन ही सही पसंद होगी.

 

अगर आप एक अनुभवी राइडर हैं और ज़्यादातर समय पक्की सड़कों (टारमैक) पर गाड़ी चलाते हैं, तो केटीएम 390 एडवेंचर X चुनें. अगर आपको हाईवे पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाना और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर राइडिंग करना पसंद है, और आप कई शानदार फ़ीचर्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो केटीएम ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है.

# Hero XPulse 210 vs Royal Enfield Himalayan 450# Hero XPulse 210 vs KTM 390 Adventure X# Royal Enfield Himalayan 450 vs KTM 390 Adventure X# Royal Enfield Himalayan 450# Bikes# Two wheeler# Comparison# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • बजाज अगले कुछ महीनों में 10 अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है और इनमें से एक नई पल्सर N160 हो सकती है, जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी
  • केटीएम ने 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतों में बदलाव किया है, और अब दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत पहले के मुकाबले रु.8,000 ज़्यादा है.
    भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं
  • जुलाई 2026 भारत के टू-व्हीलर उद्योग के लिए अच्छा रहा, जिसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ दर्ज की.
    जुलाई 2026 में टू-व्हीलर की बिक्री: टीवीएस, होंडा,सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और बजाज ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की
  • मानसून की वजह से आपकी मोटरसाइकिल की सवारी रुकनी नहीं चाहिए. बस राइडिंग के तरीके में कुछ बदलाव करके और बारिश में सवारी करने के लिए खुद को और अपनी मोटरसाइकिल को तैयार करके आप मजे से राइड कर सकते हैं.
    मानसून में सुरक्षित मोटरसाइकिल चलाने के आसान तरीके, यहां जानें
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • बजाज अगले कुछ महीनों में 10 अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है और इनमें से एक नई पल्सर N160 हो सकती है, जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी
  • केटीएम ने 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतों में बदलाव किया है, और अब दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत पहले के मुकाबले रु.8,000 ज़्यादा है.
    भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं
  • जुलाई 2026 भारत के टू-व्हीलर उद्योग के लिए अच्छा रहा, जिसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ दर्ज की.
    जुलाई 2026 में टू-व्हीलर की बिक्री: टीवीएस, होंडा,सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और बजाज ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की
  • मानसून की वजह से आपकी मोटरसाइकिल की सवारी रुकनी नहीं चाहिए. बस राइडिंग के तरीके में कुछ बदलाव करके और बारिश में सवारी करने के लिए खुद को और अपनी मोटरसाइकिल को तैयार करके आप मजे से राइड कर सकते हैं.
    मानसून में सुरक्षित मोटरसाइकिल चलाने के आसान तरीके, यहां जानें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना