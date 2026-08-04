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जुलाई 2026 में टू-व्हीलर की बिक्री: टीवीएस, होंडा,सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और बजाज ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की

जुलाई 2026 भारत के टू-व्हीलर उद्योग के लिए अच्छा रहा, जिसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ दर्ज की.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस और सुजुकी ने अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की
  • रॉयल एनफील्ड ने 1.18 लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया
  • बजाज को मज़बूत एक्सपोर्ट डिमांड का फ़ायदा मिल रहा है

त्योहारों का मौसम आने में अभी कुछ हफ़्ते बाकी हैं, लेकिन भारत की टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में अभी से अच्छी तेज़ी देखी जा रही है. जुलाई 2026 भारत के टू-व्हीलर उद्योग के लिए एक और अच्छा महीना रहा, जिसमें ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की. टीवीएस मोटर कंपनी और सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, हीरो और होंडा कुल बिक्री के मामले में सबसे आगे बनी रहीं, जबकि रॉयल एनफील्ड और बजाज ऑटो ने घरेलू और एक्सपोर्ट बाज़ार में अच्छी बढ़त बनाए रखी.

 

यह भी पढ़ें: जुलाई 2026 में ऑटो सेल्स: टाटा, महिंद्रा और ह्यून्दे की बिक्री में हुई बढ़ोतरी; निसान की बिक्री में भी आया 218% का उछाल

 

टीवीएस मोटर कंपनी

TVS Apache RTX Road Test m14

टीवीएस मोटर कंपनी ने जुलाई 2026 में अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की. कंपनी ने 6,29,675 वाहन भेजे, जो एक साल पहले बेची गई 4,56,350 यूनिट्स से 38% ज़्यादा है. दोपहिया वाहनों की बिक्री 6,03,138 यूनिट्स रही, जबकि घरेलू बाज़ार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 42% बढ़कर 4,37,394 यूनिट्स हो गई. कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की भी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें 60,934 EV बेचे गए, वहीं इंटरनेशनल बिज़नेस 29% बढ़कर 1,84,264 यूनिट्स हो गया.

 

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया

Honda Activa e front three quarter carandbike 28

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देश की सबसे ज़्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी बनी रही. जुलाई में कंपनी ने 5,42,934 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 5% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 4,76,436 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट 35% बढ़कर 66,498 यूनिट्स हो गया. वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान, HMSI की कुल बिक्री 21.54 लाख यूनिट्स रही, जो साल-दर-साल 14% ज़्यादा है.

 

हीरो मोटोकॉर्प

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हीरो मोटोकॉर्प ने जुलाई 2026 में कुल 5,33,416 टू-व्हीलर भेजे, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 19% ज़्यादा है. कंपनी के घरेलू कारोबार का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसके तहत 5,01,403 यूनिट भेजी गईं. इनमें से 4,78,689 यूनिट इसके पेट्रोल इंजन (ICE) पोर्टफोलियो से थीं, जो साल-दर-साल 19% की बढ़ोतरी को दिखाता है. वहीं, इस महीने में एक्सपोर्ट 32,013 यूनिट रहा.

 

आंकड़ों को और विस्तार से देखें तो, हीरो ने जुलाई में 4,68,565 मोटरसाइकिलें और 64,851 स्कूटर बेचे. वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान, कंपनी ने 22.10 लाख दोपहिया वाहन भेजे, जिनमें 19.52 लाख मोटरसाइकिलें और 2.57 लाख स्कूटर शामिल हैं. हीरो ने यह भी कहा कि उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, 'विडा' (Vida) की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है; जुलाई में इसके 22,714 इलेक्ट्रिक स्कूटर भेजे गए.

 

बजाज ऑटो

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बजाज ऑटो ने जुलाई में 3,88,719 टू-व्हीलर बेचे, जो जुलाई 2025 में बेची गई 2,96,247 यूनिट्स के मुकाबले 31% की बढ़ोतरी है. घरेलू बिक्री 19% बढ़कर 1,65,747 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 42% बढ़कर 2,22,972 यूनिट्स हो गया. अप्रैल से जुलाई के बीच, बजाज ने 16.11 लाख टू-व्हीलर बेचे, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 29% ज़्यादा है.

 

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया

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सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने जुलाई में 1,42,985 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की. यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने में बेची गई 1,13,600 यूनिट्स के मुकाबले 26% की बढ़ोतरी दिखाता है. घरेलू बिक्री 28% बढ़कर रिकॉर्ड 1,23,216 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि एक्सपोर्ट 13% बढ़कर 19,769 यूनिट्स हो गया.

 

रॉयल एनफील्ड

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रॉयल एनफील्ड ने जुलाई में 1,18,232 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 88,045 यूनिट्स से 34% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 38% बढ़कर 1,05,317 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 10% बढ़कर 12,915 यूनिट्स हो गया. इस महीने के दौरान, कंपनी ने बेंगलुरु में अपने 'फ्लाइंग फ्ली' (Flying Flea) रिटेल नेटवर्क का विस्तार भी किया और आंध्र प्रदेश में अपनी आने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पहले चरण में हुई प्रगति की पुष्टि की.

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