जुलाई 2026 में टू-व्हीलर की बिक्री: टीवीएस, होंडा,सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और बजाज ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 4, 2026
हाइलाइट्स
- टीवीएस और सुजुकी ने अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की
- रॉयल एनफील्ड ने 1.18 लाख यूनिट का आंकड़ा पार किया
- बजाज को मज़बूत एक्सपोर्ट डिमांड का फ़ायदा मिल रहा है
त्योहारों का मौसम आने में अभी कुछ हफ़्ते बाकी हैं, लेकिन भारत की टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में अभी से अच्छी तेज़ी देखी जा रही है. जुलाई 2026 भारत के टू-व्हीलर उद्योग के लिए एक और अच्छा महीना रहा, जिसमें ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की. टीवीएस मोटर कंपनी और सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, हीरो और होंडा कुल बिक्री के मामले में सबसे आगे बनी रहीं, जबकि रॉयल एनफील्ड और बजाज ऑटो ने घरेलू और एक्सपोर्ट बाज़ार में अच्छी बढ़त बनाए रखी.
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टीवीएस मोटर कंपनी
टीवीएस मोटर कंपनी ने जुलाई 2026 में अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की. कंपनी ने 6,29,675 वाहन भेजे, जो एक साल पहले बेची गई 4,56,350 यूनिट्स से 38% ज़्यादा है. दोपहिया वाहनों की बिक्री 6,03,138 यूनिट्स रही, जबकि घरेलू बाज़ार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 42% बढ़कर 4,37,394 यूनिट्स हो गई. कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की भी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें 60,934 EV बेचे गए, वहीं इंटरनेशनल बिज़नेस 29% बढ़कर 1,84,264 यूनिट्स हो गया.
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देश की सबसे ज़्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी बनी रही. जुलाई में कंपनी ने 5,42,934 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 5% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 4,76,436 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट 35% बढ़कर 66,498 यूनिट्स हो गया. वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान, HMSI की कुल बिक्री 21.54 लाख यूनिट्स रही, जो साल-दर-साल 14% ज़्यादा है.
हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प ने जुलाई 2026 में कुल 5,33,416 टू-व्हीलर भेजे, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 19% ज़्यादा है. कंपनी के घरेलू कारोबार का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसके तहत 5,01,403 यूनिट भेजी गईं. इनमें से 4,78,689 यूनिट इसके पेट्रोल इंजन (ICE) पोर्टफोलियो से थीं, जो साल-दर-साल 19% की बढ़ोतरी को दिखाता है. वहीं, इस महीने में एक्सपोर्ट 32,013 यूनिट रहा.
आंकड़ों को और विस्तार से देखें तो, हीरो ने जुलाई में 4,68,565 मोटरसाइकिलें और 64,851 स्कूटर बेचे. वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान, कंपनी ने 22.10 लाख दोपहिया वाहन भेजे, जिनमें 19.52 लाख मोटरसाइकिलें और 2.57 लाख स्कूटर शामिल हैं. हीरो ने यह भी कहा कि उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन, 'विडा' (Vida) की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है; जुलाई में इसके 22,714 इलेक्ट्रिक स्कूटर भेजे गए.
बजाज ऑटो
बजाज ऑटो ने जुलाई में 3,88,719 टू-व्हीलर बेचे, जो जुलाई 2025 में बेची गई 2,96,247 यूनिट्स के मुकाबले 31% की बढ़ोतरी है. घरेलू बिक्री 19% बढ़कर 1,65,747 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 42% बढ़कर 2,22,972 यूनिट्स हो गया. अप्रैल से जुलाई के बीच, बजाज ने 16.11 लाख टू-व्हीलर बेचे, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 29% ज़्यादा है.
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया
सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने जुलाई में 1,42,985 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की. यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने में बेची गई 1,13,600 यूनिट्स के मुकाबले 26% की बढ़ोतरी दिखाता है. घरेलू बिक्री 28% बढ़कर रिकॉर्ड 1,23,216 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि एक्सपोर्ट 13% बढ़कर 19,769 यूनिट्स हो गया.
रॉयल एनफील्ड
रॉयल एनफील्ड ने जुलाई में 1,18,232 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 88,045 यूनिट्स से 34% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 38% बढ़कर 1,05,317 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 10% बढ़कर 12,915 यूनिट्स हो गया. इस महीने के दौरान, कंपनी ने बेंगलुरु में अपने 'फ्लाइंग फ्ली' (Flying Flea) रिटेल नेटवर्क का विस्तार भी किया और आंध्र प्रदेश में अपनी आने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पहले चरण में हुई प्रगति की पुष्टि की.
लोकप्रिय होंडा मॉडल्स
- होंडा एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,182 - 88,507
- होंडा सीबी शाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,852 - 85,211
- होंडा एसपी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 88,528 - 96,116
- होंडा डियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 68,846 - 79,723
- होंडा एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम कीमत₹ 89,152 - 92,796
- होंडा लीवोएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,081 - 82,647
- होंडा हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.48 लाख
- होंडा गोल्ड विंगएक्स-शोरूम कीमत₹ 44.3 लाख
- होंडा सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
- होंडा हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.92 - 1.99 लाख
- होंडा सीबी300एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- होंडा सीबी 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.3 लाख
- होंडा NX-500 -2024एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.33 लाख
- होंडा ट्रांसल्प एक्सएल750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 लाख
- होंडा एक्स-एडीवी 750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.51 लाख
- होंडा यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 लाख
- होंडा एसपी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.19 लाख
- होंडा एक्टिवा ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.52 लाख
- होंडा शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,896
- होंडा शाइन 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,393
- होंडा क्यूसी1एक्स-शोरूम कीमत₹ 90,487
- होंडा एनएक्स500एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.44 लाख
- होंडा एनएक्स200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 लाख
- होंडा सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.04 लाख
- होंडा डियो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 85,433 - 90,383
- होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 लाख
- होंडा सीबीआर 1000 आर आर- आर फायरब्लेड एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 33.5 लाख
- होंडा सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.49 लाख
- होंडा सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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