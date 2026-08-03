जुलाई 2026 में ऑटो सेल्स: टाटा, महिंद्रा और ह्यून्दे की बिक्री में हुई बढ़ोतरी; निसान की बिक्री में भी आया 218% का उछाल
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 3, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा मोटर्स की बिक्री में 59% की बढ़ोतरी, EV की बिक्री दोगुनी से ज़्यादा हुई
- महिंद्रा ने एक महीने में 60,000 SUV की बिक्री का आंकड़ा पार किया
- ह्यून्दे ने अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की
जुलाई 2026 पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा महीना रहा, जिसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ दर्ज की. जहाँ ह्यून्दे ने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री का जश्न मनाया, वहीं टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री दोगुनी से ज़्यादा हो गई. महिंद्रा एसयूवी सेगमेंट में अपनी मज़बूत स्थिति बनाए हुए है, एमजी ने बिक्री का एक और अहम मुकाम हासिल किया, और नई टेक्टॉन (Tekton) के लॉन्च के बाद निसान ने घरेलू बाज़ार में तीन-अंकों वाली ग्रोथ दर्ज की.
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टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स ने जुलाई 2026 में कुल 63,760 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 40,175 गाड़ियों के मुकाबले 59% ज़्यादा है. घरेलू बिक्री 62,611 गाड़ियां रहीं, जबकि एक्सपोर्ट में 1,149 गाड़ियों का योगदान रहा.
सबसे बड़ी बात टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिज़नेस से सामने आई। कंपनी ने महीने के दौरान 15,217 EV बेचीं, जो जुलाई 2025 में बेची गई 7,124 यूनिट्स से दोगुने से भी ज़्यादा हैं; यानी साल-दर-साल इसमें 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
महिंद्रा
महिंद्रा ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी रफ़्तार बनाए रखी और जुलाई में घरेलू बाज़ार में 60,048 गाड़ियाँ बेचीं, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 20% ज़्यादा है. एक्सपोर्ट को मिलाकर, SUV की कुल बिक्री 60,887 यूनिट रही.
सभी तरह की गाड़ियों की कैटेगरी में महिंद्रा ने कुल 1,03,860 यूनिट्स बेचीं, जिसमें साल-दर-साल 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कंपनी ने विदेशी बाज़ारों में भी 4,070 गाड़ियां भेजीं; जुलाई 2025 की तुलना में एक्सपोर्ट में 47% की वृद्धि हुई.
ह्यून्दे
ह्यून्दे मोटर इंडिया के लिए यह अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा. कंपनी ने घरेलू और एक्सपोर्ट बिक्री को मिलाकर कुल 75,360 यूनिट बेचीं, जो कंपनी के इतिहास में किसी एक महीने की सबसे ज़्यादा बिक्री है. यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई के मुकाबले 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.
घरेलू बिक्री 23.3% बढ़कर 54,210 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 21,150 यूनिट तक पहुंच गया. ह्यून्दे का कहना है कि यह आठ साल से ज़्यादा समय में उसका सबसे अच्छा मासिक एक्सपोर्ट प्रदर्शन है. 18,088 यूनिट के साथ क्रेटा कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी रही, जबकि i20 ने भी कैलेंडर वर्ष में अपनी सबसे अच्छी मासिक बिक्री (6,738 यूनिट) दर्ज की.
किआ इंडिया
किअ इंडिया ने भारतीय बाज़ार में आने के बाद से जुलाई में अब तक का अपना सबसे अच्छा होलसेल परफॉर्मेंस दर्ज किया है; जुलाई 2026 में 28,200 यूनिट्स बेची गईं. यह पिछले साल इसी महीने में बेची गई 22,135 यूनिट्स के मुकाबले 27.4% की बढ़ोतरी है.
महीने के दौरान शानदार प्रदर्शन की वजह से जनवरी से जुलाई 2026 के बीच किआ की कुल थोक बिक्री (wholesales) बढ़कर 1,91,949 यूनिट हो गई, जो 2025 की इसी अवधि में 1,64,274 यूनिट थी; यानी इसमें 16.8% की बढ़ोतरी हुई.
2026 सेल्टॉस ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी रही; इस साल की शुरुआत में इसके नए जेनरेशन के लॉन्च होने के बाद से इसकी हर महीने औसतन 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं. किआ ने कंपनी की ग्रोथ की रफ़्तार में सॉनेट, कारेंज क्लैविस, कारेंज क्लैविस ईवी और हाल ही में लॉन्च हुई सिरोस ईवी के योगदान का भी ज़िक्र किया.
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जुलाई 2026 में कुल 32,516 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें से 30,516 यूनिट्स घरेलू बाज़ार से थीं. जुलाई 2025 में बिकी 29,159 यूनिट्स की तुलना में, घरेलू बिक्री में साल-दर-साल 5% की बढ़ोतरी हुई.
जनवरी और जुलाई 2026 के बीच, टोयोटा ने 2,33,854 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 2,07,497 गाड़ियों के मुकाबले 13% ज़्यादा है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, कंपनी ने अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच 1,28,746 गाड़ियां भेजीं, जो FY2025-26 की इसी अवधि में भेजी गई 1,19,669 गाड़ियों से 8% ज़्यादा है.
JSW-MG मोटर्स
JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी हालिया ग्रोथ की रफ़्तार को बनाए रखा और लगातार दूसरे महीने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मंथली होलसेल बिक्री दर्ज की. कंपनी ने जुलाई में 8,158 यूनिट्स की सप्लाई की, जो पिछले साल के मुकाबले 22% ज़्यादा है.
हमेशा की तरह, MG ने बताया कि महीने के दौरान उसकी कुल थोक बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 80% से ज़्यादा रहा.
निसान
जुलाई में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मैन्युफ़ैक्चरर कंपनियों में निसान भी शामिल थी. कंपनी ने 4,518 घरेलू होलसेल यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 218% ज़्यादा है. एक्सपोर्ट 4,821 यूनिट्स का रहा, जिससे कुल होलसेल बिक्री 9,339 यूनिट्स तक पहुँच गई.
भारत में ग्लोबल डेब्यू के कुछ ही दिनों बाद, 20 जुलाई से निसान टेक्टॉन की डिलेवरी शुरू होने के साथ ही इसकी बिक्री में तेज़ी आई है. टेक्टॉन अब मैग्नाइट और ग्रेविट के साथ जुड़ गई है, जिससे भारतीय बाज़ार में निसान का पोर्टफोलियो तीन मॉडलों का हो गया है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.49 - 24.95 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 26.9 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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