अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी

हमें पहले से ही पता था कि बजाज ऑटो नई N160 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और अब यह मोटरसाइकिल सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान भी देखी गई है. लॉन्च के बाद से ही N160 को काफी पसंद किया गया है और यह बजाज के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बाइक रही है. खुद बजाज की ओर से इस स्पाई शॉट को टीज़ करने का मकसद यह पक्का करना है कि 12 अगस्त को होने वाले आधिकारिक लॉन्च से पहले इस अपडेट को लेकर काफी चर्चा हो.

जहाँ तक मोटरसाइकिल की बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसे बस अपडेट किया गया है. देखने में, सबसे बड़े बदलावों में एक नया DRL, थोड़ी बदली हुई हेडलाइट और नए कलर ऑप्शन शामिल हो सकते हैं.

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फीचर्स की बात करें तो इसमें कलर LCD स्क्रीन जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले ही नेक्स्ट-जेनरेशन पल्सर 125 में देखे जा चुके हैं. अपडेटेड कंसोल में ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है.

उम्मीद है कि यह अपडेट इंजन में भी किया जाएगा. मौजूदा 2-वॉल्व हेड की जगह 4-वॉल्व सेटअप लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि 164.82 cc इंजन की पावर बढ़ सकती है. इससे बेहतर एक्सेलरेशन और राइडिंग का अनुभव मिलने की उम्मीद है.

मौजूदा बजाज N160 की कीमत रु.1.17 लाख (एक्स-शोरूम) है और उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत ज़्यादा होगी. यह बाइक टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और हीरो एक्सट्रीम 160R 4V जैसी बाइक्स को टक्कर देती रहेगी.