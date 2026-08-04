अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 4, 2026
हाइलाइट्स
- नई बजाज पल्सर N160 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है
- 2026 पल्सर N160 में नया इंजन और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है
- अपडेटेड पल्सर N160 में नया डिज़ाइन और फीचर्स मिलने की उम्मीद है
हमें पहले से ही पता था कि बजाज ऑटो नई N160 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और अब यह मोटरसाइकिल सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान भी देखी गई है. लॉन्च के बाद से ही N160 को काफी पसंद किया गया है और यह बजाज के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बाइक रही है. खुद बजाज की ओर से इस स्पाई शॉट को टीज़ करने का मकसद यह पक्का करना है कि 12 अगस्त को होने वाले आधिकारिक लॉन्च से पहले इस अपडेट को लेकर काफी चर्चा हो.
जहाँ तक मोटरसाइकिल की बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसे बस अपडेट किया गया है. देखने में, सबसे बड़े बदलावों में एक नया DRL, थोड़ी बदली हुई हेडलाइट और नए कलर ऑप्शन शामिल हो सकते हैं.
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फीचर्स की बात करें तो इसमें कलर LCD स्क्रीन जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले ही नेक्स्ट-जेनरेशन पल्सर 125 में देखे जा चुके हैं. अपडेटेड कंसोल में ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है.
उम्मीद है कि यह अपडेट इंजन में भी किया जाएगा. मौजूदा 2-वॉल्व हेड की जगह 4-वॉल्व सेटअप लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि 164.82 cc इंजन की पावर बढ़ सकती है. इससे बेहतर एक्सेलरेशन और राइडिंग का अनुभव मिलने की उम्मीद है.
मौजूदा बजाज N160 की कीमत रु.1.17 लाख (एक्स-शोरूम) है और उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत ज़्यादा होगी. यह बाइक टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और हीरो एक्सट्रीम 160R 4V जैसी बाइक्स को टक्कर देती रहेगी.
लोकप्रिय बजाज मॉडल्स
- बजाज पल्सर 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.18 लाख
- बजाज पल्सर एन250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 लाख
- बजाज अवेंजर क्रूज़ 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 लाख
- बजाज पल्सर एनएस160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.23 - 1.31 लाख
- बजाज पल्सर 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 लाख
- बजाज पल्सर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.22 लाख
- बजाज पल्सर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,111 - 1.08 लाख
- बजाज सीटी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,700
- बजाज पल्सर एन एस 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 94,188 - 1.02 लाख
- बजाज प्लैटिना 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,428
- बजाज प्लैटिना 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 68,711
- बजाज पल्सर एनएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.43 लाख
- बजाज डॉमिनार 250एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 लाख
- बजाज पल्सर एन160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.16 - 1.28 लाख
- बजाज पल्सर आरएस 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- बजाज अवेंजर स्ट्रीट 220एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 लाख
- बजाज डोमिनार 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.03 लाख
- बजाज फ़्रीडोम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,566 - 1.08 लाख
- बजाज पल्सर N125एक्स-शोरूम कीमत₹ 92,270 - 93,158
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 - 1.35 लाख
- बजाज चेतक सीरीज 30एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,500
- बजाज चेतक सीरीज़ 35एक्स-शोरूम कीमत₹ 91,399
- बजाज पल्सर एन एस400एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.94 लाख
- बजाज बजाज पल्सर एनएस400जेडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.94 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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