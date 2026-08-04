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अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी

बजाज अगले कुछ महीनों में 10 अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है और इनमें से एक नई पल्सर N160 हो सकती है, जिसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नई बजाज पल्सर N160 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है
  • 2026 पल्सर N160 में नया इंजन और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है
  • अपडेटेड पल्सर N160 में नया डिज़ाइन और फीचर्स मिलने की उम्मीद है

हमें पहले से ही पता था कि बजाज ऑटो नई N160 लॉन्च करने की योजना बना रही है, और अब यह मोटरसाइकिल सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान भी देखी गई है. लॉन्च के बाद से ही N160 को काफी पसंद किया गया है और यह बजाज के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बाइक रही है. खुद बजाज की ओर से इस स्पाई शॉट को टीज़ करने का मकसद यह पक्का करना है कि 12 अगस्त को होने वाले आधिकारिक लॉन्च से पहले इस अपडेट को लेकर काफी चर्चा हो.

2026 Bajaj Pulsar N160 Spy Shot m2

जहाँ तक मोटरसाइकिल की बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसे बस अपडेट किया गया है. देखने में, सबसे बड़े बदलावों में एक नया DRL, थोड़ी बदली हुई हेडलाइट और नए कलर ऑप्शन शामिल हो सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं

 

फीचर्स की बात करें तो इसमें कलर LCD स्क्रीन जैसे नए फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले ही नेक्स्ट-जेनरेशन पल्सर 125 में देखे जा चुके हैं. अपडेटेड कंसोल में ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है.

 

उम्मीद है कि यह अपडेट इंजन में भी किया जाएगा. मौजूदा 2-वॉल्व हेड की जगह 4-वॉल्व सेटअप लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि 164.82 cc इंजन की पावर बढ़ सकती है. इससे बेहतर एक्सेलरेशन और राइडिंग का अनुभव मिलने की उम्मीद है.

 

मौजूदा बजाज N160 की कीमत रु.1.17 लाख (एक्स-शोरूम) है और उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत ज़्यादा होगी. यह बाइक टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और हीरो एक्सट्रीम 160R 4V जैसी बाइक्स को टक्कर देती रहेगी.

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