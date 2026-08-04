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भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं

केटीएम ने 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतों में बदलाव किया है, और अब दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत पहले के मुकाबले रु.8,000 ज़्यादा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम 390 एडवेंचर S और R की कीमत में रु.8,000 की बढ़ोतरी हुई है
  • एडवेंचर S की नई कीमत रु.4.05 लाख और एडवेंचर R की कीमत रु.3.86 लाख है
  • इसमें कोई मैकेनिकल या फ़ीचर अपडेट नहीं किया गया है

केटीएम इंडिया ने अपनी 390 एडवेंचर रेंज की कीमतें बढ़ा दी हैं; एडवेंचर S और एडवेंचर R, दोनों की कीमतों में रु.8,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस बदलाव के बाद, 390 एडवेंचर S की कीमत रु.4.05 लाख हो गई है, जबकि 390 एडवेंचर R अब रु.3.86 लाख में मिल रही है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). नई कीमतों के अलावा, दोनों मोटरसाइकिलों में कोई और बदलाव नहीं किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च किए; नई Primacy 5 रेंज की कीमतें रु.10,000 से शुरू

 

390 एडवेंचर S इस लाइनअप में सड़क पर चलने के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प बनी हुई है. इसमें 21-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही सस्पेंशन सेटिंग्स में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे सीट की ऊंचाई 830 mm बनी रहती है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है.

KTM 390 Adventure R India launch carandbike edited 4

वहीं, एडवेंचर R को खास तौर पर ऑफ़-रोड राइडिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें ऑफ़-रोड क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ़ 230 mm का सस्पेंशन ट्रैवल, ज़्यादा मज़बूत सस्पेंशन ट्यूनिंग और 880 mm की काफ़ी ऊँची सीट दी गई है.

 

दोनों मोटरसाइकिलों में केटीएम का 398.6cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 45.3 bhp की ताकत और 39 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर की सुविधा है.

KTM 390 adventure 2026 Carandbike awards 2

दोनों मॉडल्स में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल, स्विचेबल कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ऑफ-रोड ABS और तीन राइडिंग मोड्स—स्ट्रीट, रेन और ऑफ-रोड. इन फीचर्स को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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