भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 4, 2026
हाइलाइट्स
- केटीएम 390 एडवेंचर S और R की कीमत में रु.8,000 की बढ़ोतरी हुई है
- एडवेंचर S की नई कीमत रु.4.05 लाख और एडवेंचर R की कीमत रु.3.86 लाख है
- इसमें कोई मैकेनिकल या फ़ीचर अपडेट नहीं किया गया है
केटीएम इंडिया ने अपनी 390 एडवेंचर रेंज की कीमतें बढ़ा दी हैं; एडवेंचर S और एडवेंचर R, दोनों की कीमतों में रु.8,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस बदलाव के बाद, 390 एडवेंचर S की कीमत रु.4.05 लाख हो गई है, जबकि 390 एडवेंचर R अब रु.3.86 लाख में मिल रही है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). नई कीमतों के अलावा, दोनों मोटरसाइकिलों में कोई और बदलाव नहीं किया गया है.
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390 एडवेंचर S इस लाइनअप में सड़क पर चलने के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प बनी हुई है. इसमें 21-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही सस्पेंशन सेटिंग्स में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे सीट की ऊंचाई 830 mm बनी रहती है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है.
वहीं, एडवेंचर R को खास तौर पर ऑफ़-रोड राइडिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें ऑफ़-रोड क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ़ 230 mm का सस्पेंशन ट्रैवल, ज़्यादा मज़बूत सस्पेंशन ट्यूनिंग और 880 mm की काफ़ी ऊँची सीट दी गई है.
दोनों मोटरसाइकिलों में केटीएम का 398.6cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 45.3 bhp की ताकत और 39 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर की सुविधा है.
दोनों मॉडल्स में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल, स्विचेबल कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ऑफ-रोड ABS और तीन राइडिंग मोड्स—स्ट्रीट, रेन और ऑफ-रोड. इन फीचर्स को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स
- केटीएम आरसी 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.16 लाख
- केटीएम 250 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.14 लाख
- केटीएम 200 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.94 लाख
- केटीएम 390 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.77 लाख
- केटीएम आरसी 390एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.23 लाख
- केटीएम 250 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.42 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.81 लाख
- केटीएम 890 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.28 लाख
- केटीएम आरसी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.85 लाख
- केटीएम 890 साहसिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.8 लाख
- केटीएम 85 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.69 लाख
- केटीएम 65 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 लाख
- केटीएम 50 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- केटीएम 450 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.25 लाख
- केटीएम 390 एंड्यूरो आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.39 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर एक्स 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- केटीएम 1290 सुपर एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.74 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचर आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.78 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.95 लाख
- केटीएम 350 एक्ससी-एफ छह दिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.96 लाख
- केटीएम 250 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.58 लाख
- केटीएम 250 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- केटीएम 160 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 - 1.79 लाख
- केटीएम 1390 सुपर ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.96 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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