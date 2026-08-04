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होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना

आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • होंडा रीबेल 300 जल्द ही भारत में लॉन्च होगी
  • रीबेल 300 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से होगा
  • नई 300 cc होंडा क्रूज़र हल्की होगी और इसकी सीट की ऊंचाई कम (690 mm) होगी

भारत में बनने वाली आने वाली होंडा रीबेल 300 उन भारतीय राइडर्स के लिए एक खास ऑप्शन होगी जो बजट में एक असली क्रूज़र मोटरसाइकिल की तलाश में हैं. हालांकि इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से होगा, लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं. मीटिओर 350 में एक आज़माया हुआ और भरोसेमंद 350 cc प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जो 5 साल से ज़्यादा समय से मौजूद है और J-सीरीज़ इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड के सबसे स्टेबल और सफल इंजन प्लेटफ़ॉर्म में से एक माना जाता है.

 

यह भी पढ़ें: मानसून में सुरक्षित मोटरसाइकिल चलाने के आसान तरीके, यहां जानें

Honda Rebel 300 m2

रीबेल 300 अपने अनोखे डिज़ाइन और लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ बिल्कुल अलग अनुभव देती है. हम इसके स्पेसिफिकेशन्स को देखकर यह जानेंगे कि आने वाली रीबेल 300, मीटिओर 350 के मुकाबले कैसी है. मीटिओर 350 ही वह असली प्रतिद्वंद्वी है जिससे होंडा को दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल मार्केट में अच्छी बिक्री के लिए मुकाबला करना होगा. क्या रीबेल 300 भारतीय राइडर्स को कुछ ऐसा खास देगी जिससे यह भारत में होंडा की अगली बड़ी हिट बन सके?

Honda Rebel 300 m3

इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा रीबेल 300 में छोटा इंजन हो सकता है – 286 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन जो 9,000 rpm पर 30.57 बीएचपी की ताकत और 8,000 rpm पर 26.5 Nm का टॉर्क बनाता है. ये आंकड़े US-स्पेक मॉडल के हैं, और भारत में भी आउटपुट के आंकड़े ऐसे ही होने की उम्मीद है. इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है और लॉन्च होने पर होंडा के E-Clutch वाले वैरिएंट की भी उम्मीद की जा सकती है.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner 5

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 में 349 cc, J-सीरीज़, एयर-कूल्ड, लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो 6,100 rpm पर 20.2 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 27 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और अब इसमें स्टैंडर्ड स्लिप और असिस्ट क्लच भी दिया गया है.

2025 Royal Enfield Meteor 350 Launched 2

दोनों इंजन का कैरेक्टर, परफॉर्मेंस और टॉर्क का फैलाव यह तय करेगा कि राइडर्स को कौन सा इंजन ज़्यादा मज़ेदार और इस्तेमाल में आसान लगेगा. उम्मीद है कि होंडा का इंजन रिफाइंड और तेज़ी से रेव करने वाला होगा, जबकि रॉयल एनफील्ड का J-सीरीज़ इंजन ज़्यादा आराम से चलने वाला होगा और कम रेव्स पर ही टॉर्क देगा.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner 3

डिज़ाइन

यहीं पर दोनों बाइक्स में काफी अंतर है. मीटीओर 350 भले ही एक क्रूज़र हो, लेकिन यह असल में एक रेट्रो रोडस्टर है, जिसे क्रूज़र जैसा एहसास देने के लिए थोड़ा बदला गया है, न कि यह आम क्रूज़र की तरह नीचे झुकी हुई होती है. गोल हेडलाइट, टियर ड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक, खूब सारा क्रोम और इसका ओवरऑल लुक यह साफ कर देता है कि मीटिओर 350 असल में एक मॉडर्न क्लासिक रॉयल एनफील्ड रोडस्टर है. इसे चलाना आसान और आरामदायक है, साथ ही इसमें रॉयल एनफील्ड 350 रोडस्टर वाली जानी-पहचानी खूबियां भी हैं, जैसे थोड़ा ऊंचा हैंडलबार और आगे की तरफ लगे फुटपेग्स.

Honda Rebel 300 m1

वहीं दूसरी ओर, रीबेल 300 बिल्कुल अलग रास्ते पर चलती है. यह रेट्रो-स्टाइल डिज़ाइन वाली एक मॉडर्न क्रूज़र बाइक है. इसके मोटे टायर, कम ऊंचाई वाला स्टांस और चौड़ा हैंडलबार इसे क्रूज़र वाला खास लुक देते हैं, लेकिन इसके काले रंग के हिस्से - जैसे कि पहिए, इंजन केस और एग्ज़ॉस्ट - इसे क्लासिक डिज़ाइन के बजाय मॉडर्न क्रूज़र डिज़ाइन वाला लुक देते हैं.

Honda Rebel 300 m6

साइकिल पार्ट्स

दोनों मोटरसाइकिलों में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, ट्विन रियर शॉक्स और डुअल-चैनल ABS दिए गए हैं. हालांकि, रीबेल 300 में आगे और पीछे दोनों तरफ 16-इंच के पहिए हैं, जिससे इसे क्लासिक बॉबर-स्टाइल वाला लुक मिलता है; सड़क पर आने के बाद यह निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचेगी. मीटीओर 350 में बेहतर स्टेबिलिटी और भारतीय सड़कों पर अच्छी राइड क्वालिटी के लिए आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का पहिया दिया गया है. असल दुनिया में इनकी तुलना कैसी होगी, यह बात तब पता चलेगी जब रीबेल 300 के लॉन्च होने के बाद हम उसे चलाकर देखेंगे.

Royal Enfield Meteor 350 Aurora Retro Green m1

डायमेंशन

191 kg कर्ब वेट के साथ मीटिओर 350 अभी भी काफी भारी मोटरसाइकिल है. 765 mm सीट की ऊंचाई के कारण मीटिओर 350 देखने में बहुत ऊंची या डरावनी नहीं लगती, लेकिन फिर भी यह एक मस्कुलर और भारी मोटरसाइकिल है. यह नए राइडर्स या उन लोगों को थोड़ा हिचकिचाने पर मजबूर कर सकती है जो छोटी मशीनों से बड़े इंजन वाली बाइक पर अपग्रेड करना चाहते हैं.

 

यहीं पर रीबेल 300 को मीटिओर 350 के मुकाबले साफ़ बढ़त मिलती है, क्योंकि यह शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही क्रूज़र है.

Honda Rebel 300 m7

रीबेल 300 की सीट की ऊंचाई सिर्फ़ 690 mm है, जो इसे इतनी कम सीट ऊंचाई वाली कुछ चुनिंदा मोटरसाइकिलों में से एक बनाती है. इससे नए राइडर्स – चाहे वे पुरुष हों या महिला, और आम तौर पर कम ऊंचाई वाले राइडर्स – के लिए इसे चलाना आसान हो जाता है. इसके अलावा, इसका कर्ब वेट भी कम है. सिर्फ़ 172 kg वज़न के साथ, रीबेल 300 एक हल्की क्रूज़र बाइक है, जिसे संभालना आसान होगा, खासकर नए राइडर्स या छोटी बाइक से बड़ी बाइक पर अपग्रेड करने वालों के लिए.

Royal Enfield Meteor 350 variants range m1

कीमत और वैल्यू

मीटिओर 350 की कीमतें बेस फायरबॉल वैरिएंट के लिए ₹1,99,990 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और सनडाउन ऑरेंज स्पेशल एडिशन वैरिएंट के लिए ₹2,24,383 (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. भारतीय बाज़ार में रीबेल 300 को मीटिओर 350 से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए, होंडा को इसकी कीमत सही रखनी होगी, जो शायद ₹2-2.25 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Details Price Motoverse 2025 3

निर्णय

रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 एक भरोसेमंद और आसान क्रूज़र बाइक है, जिसे आराम से राइडिंग करने के लिए बनाया गया है. इसमें कम आरपीएम पर भी अच्छा टॉर्क मिलता है और लंबी दूरी की यात्रा में भी आराम मिलता है. इसमें रॉयल एनफील्ड ब्रांड वाला आकर्षण तो है ही, साथ ही यह भारतीय सड़कों और राइडिंग की स्थितियों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प भी है. इसके साथ ही, इसमें रॉयल एनफील्ड के मॉडर्न क्लासिक डिज़ाइन का आकर्षण भी देखने को मिलता है.

Honda Rebel 300 m5

वहीं, होंडा रीबेल 300 उन राइडर्स के लिए है जो एक हल्की और आसानी से चलाई जा सकने वाली क्रूज़र बाइक चाहते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस शानदार हो और सीट की ऊंचाई कम हो – ऐसी खूबियां जो बहुत से लोगों को पसंद आएंगी और इसे चलाना आसान बनाएंगी. पहली नज़र में तो रीबेल 300 ने भारत में काफी दिलचस्पी पैदा की है, लेकिन असल में यह मार्केट में लॉन्च होने के बाद कैसा प्रदर्शन करती है, इसी से तय होगा कि यह कितनी सफल होगी.

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