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अगस्त 2026 में नई बजाज पल्सर से लेकर यामाहा R2 तक आने वाली हैं ये बाइक्स

अगस्त 2026 में कई नए लॉन्च देखने को मिलेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स सुपरस्पोर्ट्स से लेकर बजट EV स्कूटर तक सब कुछ पेश करेंगे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • एक नहीं, बल्कि दो नई पल्सर मोटरसाइकिलों के आने की उम्मीद
  • E3 और एथर की ओर से किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आने की संभावना
  • यामाहा आखिरकार R2 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है

अगर आप अगस्त में कोई टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे. अगस्त का महीना भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए 2026 के सबसे व्यस्त महीनों में से एक होने वाला है. कंपनियां नई कम्यूटर मोटरसाइकिल और कॉम्पैक्ट सुपरस्पोर्ट से लेकर किफायती फ़ैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर तक, कई तरह के वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। आइए, आने वाले हफ़्तों में होने वाले सबसे बड़े लॉन्च पर एक नज़र डालते हैं.

 

नई पीढ़ी की बजाज पल्सर

New Generation Bajaj Pulsar teaser m1

इस पहल में सबसे आगे बजाज ऑटो है, जो 12 अगस्त को एक बिल्कुल नई पीढ़ी की मोटरसाइकिल लॉन्च करके पल्सर ब्रांड के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. डीलर से लीक हुई जानकारी और ऑफिशियल टीज़र से पता चलता है कि पहला मॉडल नई पल्सर 125 होगी, जिसमें बिल्कुल नया चेसिस, बदली हुई स्टाइलिंग, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, नया LCD इंस्ट्रूमेंटेशन और अपडेटेड साइकिल पार्ट्स होंगे. इसमें मैकेनिकल अपग्रेड्स की भी उम्मीद है, हालांकि बजाज ने अभी तक इसकी बारीक जानकारी का खुलासा नहीं किया है.

 

यह भी पढ़ें: अपडेटेड बजाज पल्सर N160 टेस्टिंग के दौरान दिखी

 

नई पल्सर 125 के साथ-साथ, बजाज के अपडेटेड पल्सर N160 को भी लॉन्च करने की उम्मीद है. स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें नए DRL सिग्नेचर के साथ रीडिजाइन किया गया एलईडी हेडलैंप होगा, और इसके फीचर्स में कलर LCD डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं. इसके 164.82cc इंजन में फोर-वॉल्व हेड भी मिल सकता है, जिससे मौजूदा मोटरसाइकिल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है.

 

यामाहा R2

2026 yamaha r2 sportsbike 1 14a80f520a

यह हमारी पसंदीदा बाइक है. उम्मीद है कि यामाहा आखिरकार भारत में R2 लॉन्च करके अपनी सुपरस्पोर्ट लाइनअप को बढ़ाएगी. R15 और ज़्यादा क्षमता वाले मॉडल्स के बीच आने वाली इस मोटरसाइकिल में 250cc का पैरेलल-ट्विन इंजन हो सकता है, जो लगभग 35bhp की ताकत बनाएगा. हालांकि यामाहा ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि R2 एक प्रीमियम पैकेज होगी जिसमें शानदार स्टाइलिंग, स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन और USD फोर्क्स, LED लाइटिंग और TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स होंगे. इसकी कीमत रु.2 लाख रु.2.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.

 

एथर EL फ़ैमिली स्कूटर

Ather EL 01 concept

ईवी स्कूटर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए एथर एनर्जी अपने नए EL प्लेटफ़ॉर्म के साथ किफ़ायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है. स्पोर्टी रिज़्टा और 450 सीरीज़ के उलट, EL को एक प्रैक्टिकल फ़ैमिली स्कूटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आराम, स्टोरेज स्पेस और वैल्यू पर ध्यान दिया जाएगा. उम्मीद है कि नया मॉडल महीने के आखिर में लॉन्च होगा और इसकी कीमत लगभग रु.90,000 (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जिससे यह ब्रांड का अब तक का सबसे सस्ता मॉडल बन जाएगा.

 

E3 Trion

e3 trion electric scooter spied ahead of august 6 unveil carandbike 3

जल्द ही एक और ईवी स्कूटर, E3 Trion, आने वाला है. इसके इस महीने लॉन्च होने की उम्मीद है. हालांकि अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह उन खरीदारों को टारगेट करेगा जो शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक किफायती स्कूटर चाहते हैं, जिसमें अच्छी रेंज और मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स हों. इसके ऑफिशियल लॉन्च के समय और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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