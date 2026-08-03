12 अगस्त को लॉन्च होने से पहले नई बजाज पल्सर 125 की जानकारी हुई लीक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 3, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें नया फ़्रेम और रियर मोनोशॉक मिलता है
- इसमें नए कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सुविधा है
- संभावना है कि इंजन नया होगा
12 अगस्त को आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले, नई बजाज पल्सर 125 को एक डीलरशिप पर बिना किसी कवर के देखा गया है. इससे ब्रांड की बड़े पैमाने पर अपडेट की गई एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक की अब तक की सबसे साफ़ झलक मिली है. यह मोटरसाइकिल रिफ्रेश्ड क्लासिक पल्सर रेंज के साथ लॉन्च होने वाली है.
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सीधे मुख्य जानकारी पर आते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव डबल डाउनट्यूब स्टील फ्रेम की जगह नए चेसिस का इस्तेमाल और लंबे समय से चले आ रहे ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर की जगह पीछे मोनोशॉक सेटअप का आना है. आगे सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फोर्क सेटअप संभालता है, जबकि ब्रेकिंग के लिए आगे डिस्क और पीछे ड्रम का कॉम्बिनेशन दिया गया है. मोटरसाइकिल में अब भी MRF टायरों के साथ 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं.
अब बात करते हैं डिज़ाइन की; बजाज ने पल्सर के मस्कुलर लुक को बनाए रखा है, जिसमें बड़ा फ्यूल टैंक और बोल्ड बनावट शामिल है. इसके साइड पैनल को फिर से डिज़ाइन किया गया है और टेल सेक्शन को स्लिम लुक दिया गया है. साथ ही, अपडेटेड बॉडीवर्क इसे एक नया और ताज़ा लुक देता है. एक और खास बात है नया कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो इसे इस सेगमेंट में मौजूद दूसरी बाइक्स के मुकाबले अप-टू-डेट बनाता है.
पावरट्रेन की बात करें तो, लीक हुई तस्वीरों में मोटरसाइकिल पर जो इंजन दिख रहा है, वह मौजूदा 125cc सिंगल-सिलेंडर मोटर का काफी बदला हुआ वर्जन लगता है. हालांकि, इसके आधिकारिक डिटेल्स 12 अगस्त को लॉन्च के दिन पता चलेंगी, लेकिन रीडिजाइन किया गया क्रैंककेस और बदला हुआ एग्जॉस्ट सिस्टम यह संकेत देते हैं कि पुरानी मोटरसाइकिल के मुकाबले इसमें मैकेनिकल और पावर आउटपुट में काफी बदलाव किए गए हैं. पल्सर 125 का मौजूदा वर्जन 11.64 bhp की अधिकतम ताकत और 10.8 Nm का पीक टॉर्क बनाता है और इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स लगा है.
ऑफिशियल तौर पर लॉन्च होने के बाद, नई पल्सर 125 का मुकाबला होंडा SP125, हीरो ग्लैमर 125 X 125 और टीवीएस रेडर 125 जैसी बाइक्स से होगा. कीमत की बात करें तो, मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत ₹92,341 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के मुकाबले इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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