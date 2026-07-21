भारत एनकैप रेटिंग्स के मुताबिक, भारत में ₹10 लाख से कम कीमत वाली यह हैं 5 सबसे सुरक्षित कारें

कार खरीदने वालों के बीच "सेफ़्टी" (सुरक्षा) शब्द को लेकर अक्सर गलतफहमी होती है. कई लोग सोचते हैं कि सेफ़्टी का मतलब सिर्फ़ कार की बनावट की क्वालिटी है; कुछ का मानना ​​है कि मल्टीपल एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फ़ीचर सेफ़्टी तय करते हैं, जबकि दूसरों को लगता है कि सिर्फ़ क्रैश टेस्ट रेटिंग ही सेफ़्टी को दिखाती है. हालांकि, सच तो यह है कि सेफ़्टी एक बड़ा शब्द है और इसमें ये सभी पहलू शामिल होने चाहिए. फिर भी, कार खरीदने से पहले कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी बातों में से एक होना चाहिए.

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तो, यहाँ लेटेस्ट भारत एनकैप रेटिंग्स के अनुसार रु.10 लाख से कम कीमत वाली 5 सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट दी गई है. ध्यान दें कि इस लिस्ट में ऐसी कारें शामिल हैं जिनका कम से कम एक वेरिएंट रु.10 लाख से कम एक्स-शोरूम कीमत वाला है.

1.किआ सिरोस

एक्स-शोरूम कीमत - ₹8.40 लाख से ₹15.80 लाख

किआ सिरोस को हाल ही में फ़ेसलिफ़्ट किया गया है, लेकिन इस सब-4 मीटर एसयूवी का टेस्ट पिछले साल ही भारत एनकैप ने किया था, जहाँ इसने BNCAP क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के तहत 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की थी. सिरोस ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.21 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 44.42 स्कोर किया.

BNCAP के अनुसार, जिन मॉडल्स का टेस्ट किया गया, वे सिरोस HTX प्लस 7DCT और HTK (O) 6MT वेरिएंट्स थे. बाद में, अप्रैल 2026 में, सेफ्टी रेटिंग को अन्य वेरिएंट्स तक भी बढ़ा दिया गया.

यह कार अपने शानदार फ़ीचर्स वाले कैबिन के लिए जानी जाती है और ₹10 लाख से कम कीमत वाली सबसे ज़्यादा जगहदार और काम की 5-सीटर SUV में से एक है. इसकी कीमत ₹8.40 लाख से ₹15.80 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन, दोनों विकल्पों के साथ आती है.

4.टाटा पंच

एक्स-शोरूम कीमत - ₹5.65 लाख से ₹10.60 लाख

सुरक्षित कारों की कोई भी लिस्ट टाटा के बिना पूरी नहीं लगती. ₹10 लाख से कम कीमत में टाटा की चार ऐसी कारें हैं जिन्हें 5-स्टार BNCAP रेटिंग मिली है. हालांकि, इस लिस्ट में हम 'पंच' (Punch) से शुरुआत कर रहे हैं.

पंच के पेट्रोल-डीज़ल वर्जन ने BNCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.58 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 स्कोर किया है. BNCAP के अनुसार, टेस्ट किए गए मॉडल प्योर+ CNG AMT और अक्कम्प्लिश्ड CNG मैनुअल वैरिएंट थे. हालाँकि, बाद में सेफ्टी रेटिंग्स को अपडेट किया गया और फरवरी 2026 में सभी वैरिएंट्स के लिए लागू कर दिया गया.

यह कार अपनी एसूवी जैसी स्टाइलिंग और शानदार प्रैक्टिकैलिटी के लिए जानी जाती है, खासकर इसके सीएमजी वर्जन में, जिसमें ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से इस्तेमाल लायक बूट स्पेस मिल जाता है. इसकी कीमत ₹5.65 लाख से ₹10.60 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

3.स्कोडा काइलाइक

एक्स-शोरूम कीमत - ₹7.59 लाख से ₹12.99 लाख

अगर आप ₹10 लाख से कम कीमत में एक ऐसी सुरक्षित कार ढूंढ रहे हैं जिसे चलाने में मज़ा आए, तो काइलाक निश्चित रूप से आपको प्रभावित कर सकती है. इसकी एक और खासियत यह है कि इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली हैं.

इस SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.88 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 स्कोर किया.

यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ आती है और इसकी कीमत ₹7.59 लाख से ₹12.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. जो खरीदार ₹10 लाख से कम कीमत में एक सुरक्षित और चलाने में मज़ेदार कार की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प हो सकती है.

2. ह्यून्दे वेन्यू

एक्स-शोरूम कीमत - ₹8.00 लाख से ₹15.82 लाख

हाल ही में BNCAP ने वेन्यू का टेस्ट किया और इसने शानदार स्कोर के साथ 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की. ​​इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.15 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 44.46 स्कोर किया.

यह कार अपने कई फ़ीचर्स वाले कैबिन और इंजन व ट्रांसमिशन के कई विकल्पों के लिए जानी जाती है, जिनमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो GDi पेट्रोल और डीज़ल इंजन शामिल हैं. इसकी कीमत ₹8.00 लाख से ₹15.82 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

1.टाटा पंच ईवी

एक्स-शोरूम कीमत - ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख

इस लिस्ट में सबसे ऊपर पंच ईवी है, जिसने ₹10 लाख से कम कीमत वाली कारों में BNCAP क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया है. इस EV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से शानदार 31.46 स्कोर किया, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 स्कोर मिला.

इसकी कीमत ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है - एक 30 kWh बैटरी जो 315 किमी की MIDC रेंज देती है और दूसरी 40 kWh बैटरी जो 421 किमी की MIDC रेंज देती है.

जो खरीदार एक सुरक्षित, परिवार के अनुकूल और किफायती ईवी की तलाश में हैं, उनके लिए पंच ईवी एक बेहतरीन विकल्प है.