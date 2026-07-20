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लंबी रोड ट्रिप्स करना है पसंद, ये हैं भारत में लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए सबसे अच्छी 7-सीटर फ़ैमिली कारें

हमारे बाज़ार में अलग-अलग सेगमेंट और कीमत वाली 7-सीटर कारों की कोई कमी नहीं है. लेकिन लंबी रोड ट्रिप के लिए कौन सी कार सबसे अच्छी है?
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द्वारा ऋषभ परमार

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4 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • लंबी रोड ट्रिप के लिए प्रैक्टिकैलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है
  • एक पावरफ़ुल इंजन आसानी से ज़्यादा वज़न उठा सकता है
  • रोड ट्रिप पर सभी यात्रियों के लिए आरामदायक सफ़र हमेशा ज़रूरी होता है

भारतीय कार मार्केट वाकई अनोखा है. हमारे देश में खरीदार अपनी गाड़ियों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं. गाड़ियाँ महंगी न हों लेकिन उनमें बहुत सारे फ़ीचर्स हों, उनमें 7 सीटें हों और साथ ही अच्छा बूट स्पेस भी मिले, और आख़िरकार, वे पूरे परिवार को आरामदायक सफ़र दें और उनका रखरखाव भी आसान हो. खासकर जब आप अपने करीबियों के साथ लंबी रोड ट्रिप की योजना बना रहे हों, तो आप चाहते हैं कि एक ही कार में ये सभी खूबियां हों. आइए, अलग-अलग सेगमेंट में मौजूद कुछ ऐसे विकल्पों पर नज़र डालते हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: अगर किसी पुरानी कार पर कोई एक्टिव लोन हो, तो क्या होता है?

 

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस - ₹19.53 लाख - ₹32.95 लाख, एक्स-शोरूम

Toyota Innova Hycross and Mahindra Xev 9s m106

अगर आप सिर्फ़ कम कीमत नहीं देख रहे हैं, तो शायद यह देश की सबसे अच्छी फ़ैमिली कार है. क्रिस्टा से हाइक्रॉस में बदलाव के बाद जो कार बनी है, वह और भी भरोसेमंद, आरामदायक और प्रीमियम है। हाइक्रॉस की सभी लाइनों में अच्छी जगह है और आखिरी लाइन में भी 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें दूसरी लाइन के लिए अलग क्लाइमेट ज़ोन और ज़्यादा आराम के लिए ओटोमन सीटें भी हैं. इसमें मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि इसे चलाने का खर्च आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। और हाँ, टोयोटा ब्रांड का भरोसा भी खरीदारों को इसके शोरूम तक खींच लाता है.

 

महिंद्रा XUV7XO - ₹13.66 लाख - ₹25.07 लाख, (एक्स-शोरूम)

Mahindra XUV 7 XO Web 25

आराम के मामले में यह शायद इनोवा हाइक्रॉस के सबसे करीब है और इसे और भी प्रीमियम बनाने के लिए इसमें कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. 2026 के फ़ेसलिफ़्ट में यह भी पक्का किया गया है कि बेहतर सस्पेंशन वाली महिंद्रा 7XO पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल ड्राइव दे, जिससे इसमें बैठने वालों को अच्छा आराम मिले. इसकी फ़िट और फ़िनिश भी बढ़िया है और अपनी टेक्नोलॉजी और आधुनिक फ़ीचर्स की वजह से 7XO पूरी तरह से एक मॉडर्न कार लगती है. अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पेट्रोल, डीज़ल, ऑटोमैटिक या मैनुअल - आप जो चाहें, वह ड्राइवट्रेन चुन सकते हैं. अब इस SUV का एक इलेक्ट्रिक वर्शन XEV 9S भी मौजूद है, जिसमें पेट्रोल-डीज़ल मॉडल वाले लगभग सभी फ़ीचर्स मिलते हैं.

 

टाटा सफारी - रु. 13.29 लाख - रु. 26.39 लाख, एक्स-शोरूम

Safari Red Dark

अगर आप परिवार के साथ अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, तो टाटा सफारी एक बेहतरीन विकल्प है। यह SUV बाहर से मस्कुलर और अंदर से शानदार दिखती है. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और काबिल कार है, जो उस आइकॉनिक कार की विरासत को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाती है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है. इसकी सीटें बड़ी और अच्छी क्वालिटी की हैं, जो प्रीमियम एहसास देती हैं, हालांकि कुछ जगहों पर एर्गोनॉमिक्स को और बेहतर किया जा सकता था. इसकी तीसरी लाइन की सीटें कुछ प्रतिस्पर्धियों जितनी बड़ी नहीं हैं, इसलिए बच्चों को वहां बिठाना बेहतर रहता है. टाटा मोटर्स ने हाल ही में सफारी लाइनअप में पेट्रोल इंजन भी शामिल किया है, जिससे यह और भी ज़्यादा काम की कार बन गई है.

 

किआ कारेंज क्लैविस - रु.10.45 लाख - रु.24.78 लाख, एक्स-शोरूम

Kia Carens Clavis web 33

एक और 7-सीटर कार जो पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ आती है. किआ कारेंज क्लैविस शायद ऊपर बताई गई कारों जितनी बड़ी या खुली-खुली न हो, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम फ़ीचर्स और कोरियाई कारों की मशहूर फ़िट और फ़िनिश की क्वालिटी इसे खास बनाती है. कैबिन में बैठने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ज़्यादा प्रीमियम MPV में बैठे हों, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है. 7XO और हाइक्रॉस के मुकाबले क्लैविस में छोटे इंजन मिलते हैं, लेकिन उनमें 6-7 लोगों का वज़न उठाने के लिए काफ़ी पावर और दम होता है. इसके इलेक्ट्रिक वर्शन में कुछ खास फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जैसे दूसरी लाइन में 250 V का सॉकेट और V2L की सुविधा.

 

मारुति सुजुकी अर्टिगा/XL6 - रु. 8.80 लाख - रु. 14.48 लाख, एक्स-शोरूम

XL 6 2022 07 20 T09 36 45 707 Z

मारुति सुज़ुकी अर्टिगा एक ऐसी MPV है जो एक दशक से ज़्यादा समय से लोगों की पसंदीदा गाड़ी रही है. यह प्रैक्टिकैलिटी, किफ़ायती कीमत और आसानी से इस्तेमाल करने के मामले में हर तरह से खरी उतरती है. हाँ, यह भले ही 'ड्राइवर्स कार' न हो, लेकिन इसमें लंबी रोड ट्रिप के लिए ज़रूरी सभी फ़ीचर्स मौजूद हैं. चाहे आप अर्टिगा लें (जिसमें दूसरी लाइन में बेंच सीट होती है) या इसकी सिस्टर कार XL6 (जिसमें कैप्टन सीट्स होती हैं), दोनों ही बढ़िया विकल्प हैं. हालाँकि, अब इन MPVs में कुछ ज़रूरी अपग्रेड्स की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा मॉडल्स काफ़ी समय से बिक रहे हैं. डिज़ाइन और फ़ीचर्स में सुधार से ये निश्चित रूप से खरीदारों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बन जाएँगी.

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