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अगर किसी पुरानी कार पर कोई एक्टिव लोन हो, तो क्या होता है?

अगर किसी पुरानी कार पर लोन चल रहा है, तो उसे खरीदना हमेशा बुरा सौदा नहीं होता.बस यह पक्का कर लें कि पेमेंट करने से पहले लोन चुका दिया जाए, वरना कार को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने में दिक्कत हो सकती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अगर लोन पहले चुका दिया जाए, तो एक्टिव लोन वाली पुरानी कार भी सुरक्षित रूप से खरीदी जा सकती है
  • बकाया लोन की पुष्टि किए बिना कभी भी सेलर को पूरी रकम सीधे न दें
  • यह पक्का करें कि बैंक NOC जारी करे और RC से हाइपोथेकेशन हटा दे

पुरानी कार खरीदने से पहले थोड़ी रिसर्च करना ज़रूरी होता है. आप कार की हालत देखते हैं, उसे चलाकर (टेस्ट ड्राइव) देखते हैं और सर्विस हिस्ट्री की जाँच करते हैं. लेकिन एक बात है जिसे कई खरीदार देखना भूल जाते हैं: क्या उस कार पर अभी भी कोई लोन बकाया है?

 

यह भी पढ़ें: बैटरी की वारंटी खत्म होने के बाद EV का क्या होता है?

 

अगर कोई लोन चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डील ठुकरा देनी चाहिए. कई मालिक लोन चुकाने से पहले ही अपनी कार बेच देते हैं. ज़रूरी बात यह है कि ओनरशिप बदलने से पहले लोन को ठीक से बंद कर दिया जाए. यहाँ वे सभी बातें बताई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए.

RC transfer RTO Guide Used Car India

एक्टिव कार लोन का क्या मतलब है?

 

जब कोई व्यक्ति लोन लेकर कार खरीदता है, तो उस गाड़ी को बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी (hypothecated) माना जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, कार का मालिक उसे चलाता तो है, लेकिन जब तक लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता, तब तक लोन देने वाली कंपनी का उस पर आर्थिक अधिकार बना रहता है.

 

आमतौर पर यह जानकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर लिखी होती है, जहाँ हाइपोथेकेशन की जानकारी के तहत लोन देने वाले का नाम होता है. जब तक यह एंट्री हटाई नहीं जाती, तब तक कार पूरी तरह से लोन-मुक्त नहीं होती.

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क्या आप ऐसी कार खरीद सकते हैं जिस पर अभी भी लोन बाकी है?

हाँ. एक्टिव लोन वाली पुरानी कार खरीदना पूरी तरह से कानूनी है, बशर्ते ओनरशिप ट्रांसफर पूरा होने से पहले लोन चुका दिया जाए.

 

कई असली सेलर खरीदार से मिले पैसे का इस्तेमाल करके बकाया लोन चुकाते हैं. यह तरीका आम है और अगर सही तरीके से किया जाए, तो पूरी तरह सुरक्षित है. समस्याएँ आमतौर पर तब शुरू होती हैं जब खरीदार कागज़ी कार्रवाई नहीं करते या ज़बानी वादों पर भरोसा कर लेते हैं.

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अगर पुरानी कार पर कोई एक्टिव लोन है, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है

अगर कार खरीदने से पहले लोन नहीं चुकाया जाता है, तो आपको कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं.

 

RC ट्रांसफर रिजेक्ट हो सकता है

जब तक हाइपोथेकेशन (hypothecation) हट नहीं जाता, तब तक RTO गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं करेगा. भले ही आपने सेलर को पेमेंट कर दिया हो, लेकिन जब तक बैंक आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म नहीं करता कि लोन बंद हो गया है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर रुका रह सकता है.

 

बैंक अभी भी गाड़ी वापस ले सकता है

अगर सेलर आपके पैसे लेने के बाद लोन की किस्तें भरना बंद कर देता है, तो भी लेंडर के पास गाड़ी वापस लेने का कानूनी अधिकार होता है. इसीलिए आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सेलर बाद में लोन चुका देगा.

 

मालिकाना हक पेचीदा हो जाता है

अगर कागज़ी कार्रवाई ठीक से पूरी नहीं की जाती है, तो भविष्य में कार बेचना, इंश्योरेंस रिन्यू कराना या ओनरशिप ट्रांसफर करना जैसे काम बहुत मुश्किल हो सकते हैं.

Used car 10

आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई लोन एक्टिव है या नहीं?

कोई भी पैसा देने से पहले, गाड़ी की जानकारी की जाँच कर लें.

 

आप कर सकते हो:

 

  • आरसी (RC) में हाइपोथिकेशन (Hypothecation) की जानकारी जांचें
  • VAHAN या mParivahan पोर्टल पर वाहन की जानकारी सत्यापित करें
  • विक्रेता से बैंक द्वारा जारी नवीनतम लोन स्टेटमेंट या लोन फोरक्लोज़र (Loan Foreclosure) पत्र मांगें

अगर सेलर ये डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से बचता है, तो इसे चेतावनी का संकेत मानें.

 

एक्टिव लोन वाली कार खरीदने का सबसे सुरक्षित तरीका

अगर आपने कार खरीदने का फ़ैसला कर लिया है, तो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें.

 

स्टेप 1: बकाया लोन की पुष्टि करें

सिर्फ़ सेलर की बातों पर भरोसा न करें. बैंक से आधिकारिक 'फोरक्लोज़र लेटर' (foreclosure letter) मांगें. इस दस्तावेज़ में लोन बंद करने के लिए ज़रूरी सही रकम की जानकारी होती है.

 

स्टेप 2: सबसे पहले लोन चुकाएं

सेलर को पूरी रकम देने के बजाय, आमतौर पर पहले बकाया लोन चुकाना ज़्यादा सुरक्षित होता है. कई खरीदार सीधे बैंक को फोरक्लोज़र की रकम चुकाते हैं और लोन बंद होने के बाद बची हुई रकम सेलर को देते हैं. इससे यह जोखिम कम हो जाता है कि सेलर लोन चुकाए बिना ही पैसे रख ले.

 

स्टेप 3: बैंक के दस्तावेज़ इकट्ठा करें

एक बार लोन पूरी तरह चुका दिए जाने के बाद, बैंक को ये जारी करना चाहिए:

 

  • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी)
  • फॉर्म 35
  • लोन क्लोज़र लेटर


RC से हाइपोथेकेशन हटाने के लिए इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है.

 

स्टेप 4: हाइपोथेकेशन हटाएँ

डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, सेलर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बैंक का नाम हटवाने के लिए RTO में अप्लाई करना चाहिए. यह प्रोसेस पूरा होने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए.

5 Benefits To Buying A Used Car

एक्टिव लोन वाली पुरानी कार खरीदने से पहले किन डॉक्युमेंट्स की जांच करें

खरीदारी पूरी करने से पहले, सुनिश्चित कर लें कि आपके पास:

डॉक्यूमेंट
यह क्यों मायने रखती है
ओरिजिनल RCमालिकाना हक़ और हाइपोथिकेशन (गिरवी रखने) की जानकारी की पुष्टि करता है
बैंक NOCयह दिखाता है कि लोन चुका दिया गया है
फॉर्म 35हाइपोथेकेशन हटाने के लिए ज़रूरी
वैलिड इंश्योरेंसओनरशिप ट्रांसफर के लिए ज़रूरी
पॉल्यूशन सर्टिफिकेटयह पुष्टि करता है कि कार सड़क पर चलाने के लिए कानूनी रूप से मान्य है
सर्विस रिकॉर्ड्सरखरखाव के इतिहास की पुष्टि करने में मदद करता है

क्या लोन चुकाने से पहले सेलर को पेमेंट करना चाहिए?

नहीं, कभी भी सिर्फ़ इसलिए पूरी रकम न दें क्योंकि सेलर बाद में लोन चुकाने का वादा कर रहा है. सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि बाकी पेमेंट करने से पहले बकाया रकम की पुष्टि करें, पक्का करें कि लोन बंद हो गया है और ज़रूरी दस्तावेज़ ले लें.

 

क्या यह ठीक है कि लोन चुका दिया गया है, लेकिन RC पर अभी भी बैंक का नाम दिख रहा है?

यह स्थिति बहुत से लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा आम है. कुछ मालिक लोन तो चुका देते हैं, लेकिन RTO में हाइपोथेकेशन हटाने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं करते.

 

भले ही लोन चुका दिया गया हो, लेकिन जब तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो जाते, RC पर बैंक का नाम ही दिखता रहेगा. सेलर से कहें कि ओनरशिप ट्रांसफर से पहले यह प्रोसेस पूरा कर ले। इससे पूरी ट्रांज़ैक्शन बहुत आसान हो जाएगी.

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एक्टिव लोन वाली पुरानी कार खरीदना ज़रूरी नहीं कि जोखिम भरा हो

अगर किसी पुरानी कार पर लोन चल रहा है, तो भी उसे खरीदने से पीछे न हटें. ज़रूरी बात यह है कि लेन-देन कैसे किया जाता है. हमेशा बकाया लोन की जाँच करें, पक्का करें कि बिक्री पूरी होने से पहले उसे चुका दिया जाए और ओनरशिप ट्रांसफर शुरू करने से पहले ज़रूरी बैंक डॉक्यूमेंट्स ले लें.

 

इन जाँच-पड़ताल में थोड़ा ज़्यादा समय लगाने से आप बाद में होने वाली कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बच सकते हैं, साथ ही यह भी पक्का हो जाता है कि बिना किसी दिक्कत के कार आपकी हो जाए.

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