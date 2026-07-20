भारत में रु.15 लाख से कम कीमत में यह हैं सबसे आरामदायक बैक सीटों वाली कारें

कई भारतीय खरीदारों के लिए पिछली सीट का आराम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे गाड़ी परिवार के इस्तेमाल के लिए हो, लंबी दूरी की यात्रा के लिए हो या फिर ड्राइवर के साथ घूमने के लिए. आजकल भले ही बिक्री के मामले में SUV का दबदबा हो, लेकिन पिछली सीट पर जगह और आराम के मामले में सेडान और MPV का पलड़ा अब भी भारी है. आइये, रु.15 लाख से कम कीमत वाली ऐसी पांच कारों पर नज़र डालते हैं जो आज बाज़ार में पिछली सीट पर सबसे अच्छा अनुभव देती हैं.

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होंडा सिटी

होंडा सिटी को लंबे समय से मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में पिछली सीट के आराम के मामले में एक बेंचमार्क माना जाता रहा है, और हाल ही में अपडेट किया गया 2026 मॉडल भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. होंडा का कहना है कि उसने पिछली सीट के आराम में और सुधार किए हैं, लेकिन अपडेट से पहले भी सिटी अपने भरपूर लेगरूम, आरामदायक सीट कुशनिंग और सीट के सही एंगल के लिए जानी जाती थी. इसकी कीमत रु.12 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

एमजी विंडसर ईवी

अगर आपकी प्राथमिकता पीछे की सीट पर आराम है, तो एमजी विंडसर ईवी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इसकी ऊंची, एमपीवी जैसी बनावट कैबिन में काफी जगह देती है, और इसकी सबसे खास बात है पीछे की सीट को 135 डिग्री तक झुकाने की सुविधा. फ्लैट फ्लोर और हवादार केबिन के साथ मिलकर, यह एक ऐसा आरामदायक अनुभव देती है जो आमतौर पर कॉम्पैक्ट ईवी से मिलने वाले अनुभव से कहीं बेहतर है. इसकी शुरुआती कीमत रु.14.09 लाख है, जबकि BaaS विकल्प के साथ इसकी कीमत घटकर रु.9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है.



ह्यून्दे वर्ना

नई पीढ़ी की ह्यून्दे वर्ना सिर्फ़ ड्राइवर के लिए ही नहीं है. इसके सेगमेंट में इसका कैबिन भी काफ़ी बड़ा और आरामदायक है. लंबे व्हीलबेस की वजह से इसमें लेगरूम काफ़ी मिलता है और सभी सीटों पर बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह है. ह्यून्दे ने सीट कुशनिंग और अंडर-थाई सपोर्ट पर भी ध्यान दिया है, जिससे लंबी यात्राओं में वर्ना काफ़ी आरामदायक रहती है. इसकी शुरुआती कीमत रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

मारुति सुज़ुकी XL6

XL6 में पिछली सीट के आराम का अनुभव अलग तरह का है. आम बेंच सीट के बजाय, इसमें दूसरी लाइन में स्टैंडर्ड तौर पर कैप्टन सीटें मिलती हैं. इसमें अंदर आना-जाना आसान है, पैर फैलाने के लिए काफी जगह है और ऊंची सीटिंग पोज़िशन की वजह से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है. इसकी कीमत रु.11.52 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

किआ कारेंज क्लैविस

किआ कारेंज क्लैविस में एमपीवी की प्रैक्टिकैलिटी और फ़ैमिली टूरर से उम्मीद की जाने वाली आरामदायक सुविधाएँ, दोनों मिलती हैं. इसकी दूसरी लाइन की सीटों में काफ़ी लेगरूम और हेडरूम मिलता है, खासकर जब उन्हें पूरी तरह पीछे खिसकाया जाता है. चाहे इसे 6-सीटर के तौर पर इस्तेमाल करें या 7-सीटर के तौर पर, क्लैविस में बड़ों के लिए लंबी दूरी तक आराम से सफ़र करने के लिए काफ़ी जगह है. इसकी शुरुआती कीमत ₹12.23 लाख (एक्स-शोरूम) है.