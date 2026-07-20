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भारत में रु.15 लाख से कम कीमत में यह हैं सबसे आरामदायक बैक सीटों वाली कारें

हम अलग-अलग सेगमेंट की कुछ ऐसी कारों की लिस्ट बनाई है जिनमें दूसरी रो की सीटें सबसे आरामदायक हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मिडसाइज़ सेडान कारों में होंडा सिटी पिछली सीट के आराम के मामले में एक बेंचमार्क बनी हुई है
  • एमजी विंडसर ईवी में पीछे की सीटें रिक्लाइनिंग सुविधा के साथ आती हैं, जिन्हें 135 डिग्री तक एडजस्ट किया जा सकता है
  • ह्यून्दे वरना में पैरों के लिए काफी जगह (लेगरूम) और सीट का अच्छा सपोर्ट मिलता है

कई भारतीय खरीदारों के लिए पिछली सीट का आराम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे गाड़ी परिवार के इस्तेमाल के लिए हो, लंबी दूरी की यात्रा के लिए हो या फिर ड्राइवर के साथ घूमने के लिए. आजकल भले ही बिक्री के मामले में SUV का दबदबा हो, लेकिन पिछली सीट पर जगह और आराम के मामले में सेडान और MPV का पलड़ा अब भी भारी है. आइये, रु.15 लाख से कम कीमत वाली ऐसी पांच कारों पर नज़र डालते हैं जो आज बाज़ार में पिछली सीट पर सबसे अच्छा अनुभव देती हैं.

 

यह भी पढ़ें: लंबी रोड ट्रिप्स करना है पसंद, ये हैं भारत में लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए सबसे अच्छी 7-सीटर फ़ैमिली कारें

 

होंडा सिटी

2026 Honda City e HEV m49

होंडा सिटी को लंबे समय से मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में पिछली सीट के आराम के मामले में एक बेंचमार्क माना जाता रहा है, और हाल ही में अपडेट किया गया 2026 मॉडल भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. होंडा का कहना है कि उसने पिछली सीट के आराम में और सुधार किए हैं, लेकिन अपडेट से पहले भी सिटी अपने भरपूर लेगरूम, आरामदायक सीट कुशनिंग और सीट के सही एंगल के लिए जानी जाती थी. इसकी कीमत रु.12 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

एमजी विंडसर ईवी

MG Windsor PRO 21

अगर आपकी प्राथमिकता पीछे की सीट पर आराम है, तो एमजी विंडसर ईवी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इसकी ऊंची, एमपीवी जैसी बनावट कैबिन में काफी जगह देती है, और इसकी सबसे खास बात है पीछे की सीट को 135 डिग्री तक झुकाने की सुविधा. फ्लैट फ्लोर और हवादार केबिन के साथ मिलकर, यह एक ऐसा आरामदायक अनुभव देती है जो आमतौर पर कॉम्पैक्ट ईवी से मिलने वाले अनुभव से कहीं बेहतर है. इसकी शुरुआती कीमत रु.14.09 लाख है, जबकि BaaS विकल्प के साथ इसकी कीमत घटकर रु.9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है.
 

ह्यून्दे वर्ना

Hyundai Verna Long term 18

नई पीढ़ी की ह्यून्दे वर्ना सिर्फ़ ड्राइवर के लिए ही नहीं है. इसके सेगमेंट में इसका कैबिन भी काफ़ी बड़ा और आरामदायक है. लंबे व्हीलबेस की वजह से इसमें लेगरूम काफ़ी मिलता है और सभी सीटों पर बैठने वालों के लिए पर्याप्त जगह है. ह्यून्दे ने सीट कुशनिंग और अंडर-थाई सपोर्ट पर भी ध्यान दिया है, जिससे लंबी यात्राओं में वर्ना काफ़ी आरामदायक रहती है. इसकी शुरुआती कीमत रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

मारुति सुज़ुकी XL6

XL 6 Cabin 2022 07 20 T09 43 49 243 Z

XL6 में पिछली सीट के आराम का अनुभव अलग तरह का है. आम बेंच सीट के बजाय, इसमें दूसरी लाइन में स्टैंडर्ड तौर पर कैप्टन सीटें मिलती हैं. इसमें अंदर आना-जाना आसान है, पैर फैलाने के लिए काफी जगह है और ऊंची सीटिंग पोज़िशन की वजह से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है. इसकी कीमत रु.11.52 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

किआ कारेंज क्लैविस

Carens Clavis travelog 5

किआ कारेंज क्लैविस में एमपीवी की प्रैक्टिकैलिटी और फ़ैमिली टूरर से उम्मीद की जाने वाली आरामदायक सुविधाएँ, दोनों मिलती हैं. इसकी दूसरी लाइन की सीटों में काफ़ी लेगरूम और हेडरूम मिलता है, खासकर जब उन्हें पूरी तरह पीछे खिसकाया जाता है. चाहे इसे 6-सीटर के तौर पर इस्तेमाल करें या 7-सीटर के तौर पर, क्लैविस में बड़ों के लिए लंबी दूरी तक आराम से सफ़र करने के लिए काफ़ी जगह है. इसकी शुरुआती कीमत ₹12.23 लाख (एक्स-शोरूम) है.

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