बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने खरीदी इलेक्ट्रिक G-Class लग्ज़री एसयूवी

बॉलीवुड एक्टर्स और लग्ज़री कारों के प्रति उनका जुनून कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में कई सेलेब्रिटीज़ ने अपने गैराज में लग्ज़री EVs शामिल करना शुरू कर दिया है. इस बार, कुणाल खेमू ने अपने कलेक्शन में मर्सिडीज़ बेन्ज़ G-Class इलेक्ट्र्क को शामिल किया है. 'गो गोआ गॉन' एक्टर को हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई G 580 के साथ देखा गया.

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EQ टेक्नोलॉजी वाली मर्सिडीज़-बेन्ज़ G 580 भारत में एक ही पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है, और इसकी कीमत ₹3.10 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

मर्सिडीज़ बेन्ज़ G 580 ने अपना वह मशहूर बॉक्सी लुक बरकरार रखा है, जो दशकों से G-Class की पहचान रहा है. इसमें 116 kWh का बैटरी पैक लगा है, जो SUV के लैडर-फ्रेम चेसिस के अंदर ही फिट है. इसके साथ चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं - हर पहिये पर एक. मर्सिडीज़ का कहना है कि यह सेटअप कुल मिलाकर 579 bhp की ताकत और 1,164 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. G 580 सिर्फ़ 4.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है - जो AMG वर्शन से सिर्फ़ 0.4 सेकंड धीमी है - जबकि इसकी टॉप स्पीड 180 kmph तक सीमित है.