बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने खरीदी इलेक्ट्रिक G-Class लग्ज़री एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 2, 2026
हाइलाइट्स
- कुणाल खेमू ने मर्सिडीज जी-क्लास इलेक्ट्रिक खरीदी
- G 580 EV की कीमत ₹3.10 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
- 116 kWh का बैटरी पैक लगा है
बॉलीवुड एक्टर्स और लग्ज़री कारों के प्रति उनका जुनून कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में कई सेलेब्रिटीज़ ने अपने गैराज में लग्ज़री EVs शामिल करना शुरू कर दिया है. इस बार, कुणाल खेमू ने अपने कलेक्शन में मर्सिडीज़ बेन्ज़ G-Class इलेक्ट्र्क को शामिल किया है. 'गो गोआ गॉन' एक्टर को हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई G 580 के साथ देखा गया.
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EQ टेक्नोलॉजी वाली मर्सिडीज़-बेन्ज़ G 580 भारत में एक ही पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है, और इसकी कीमत ₹3.10 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
मर्सिडीज़ बेन्ज़ G 580 ने अपना वह मशहूर बॉक्सी लुक बरकरार रखा है, जो दशकों से G-Class की पहचान रहा है. इसमें 116 kWh का बैटरी पैक लगा है, जो SUV के लैडर-फ्रेम चेसिस के अंदर ही फिट है. इसके साथ चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं - हर पहिये पर एक. मर्सिडीज़ का कहना है कि यह सेटअप कुल मिलाकर 579 bhp की ताकत और 1,164 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. G 580 सिर्फ़ 4.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है - जो AMG वर्शन से सिर्फ़ 0.4 सेकंड धीमी है - जबकि इसकी टॉप स्पीड 180 kmph तक सीमित है.
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अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
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