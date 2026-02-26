नई रेनॉ डस्टर भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 26, 2026
हाइलाइट्स
- रेनॉ द्वारा केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है
- भारत के लिए 2 टर्बो-पेट्रोल इंजन की पुष्टि हो चुकी है
- दिवाली 2026 में एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल लॉन्च होने की पुष्टि हो चुकी है
रेनॉ इंडिया 17 मार्च, 2026 को नई डस्टर की कीमतों की घोषणा करेगी. जनवरी में भारत में लॉन्च हुई नई डस्टर एसयूवी की दूसरी पीढ़ी है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह तीसरी पीढ़ी में है. भारत में लॉन्च होने वाली यह एसयूवी वैश्विक CMF-B प्लेटफॉर्म के भारत-विशिष्ट वैरिएंट पर आधारित है, जिसे रेनॉ घरेलू बाजार के लिए रेनॉ ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म कहती है. यह प्लेटफॉर्म निसान की आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी - टेक्टन का भी आधार बनेगा.
यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प
डिजाइन की बात करें तो, भारत में लॉन्च हुई डस्टर अपने यूरोपीय मॉडल की तरह ही बॉक्सी और दमदार दिखती है, हालांकि इसके फ्रंट और रियर एंड में कुछ बदलाव किए गए हैं. हेडलाइट्स में सरल एलईडी डीआरएल लाइट गाइड्स दिए गए हैं, जबकि ग्रिल पर रेनॉ की जगह 'डस्टर' लिखा हुआ है. ग्लोबल डस्टर के भारी-भरकम बम्पर की तुलना में इसका बम्पर भी अधिक स्लीक डिजाइन का है. साइड्स में, ग्लोबल मॉडल से सबसे बड़ा अंतर फ्रंट डोर्स पर बैज तक फैली क्लैडिंग का न होना है, जबकि रियर में, भारत में लॉन्च हुई एसयूवी को लाइटबार के साथ एक अनोखा टेल लैंप डिजाइन दिया गया है.
अंदर से, भारत में बिकने वाली इस एसयूवी को इसके यूरोपीय मॉडल के अधिक व्यावहारिक लुक की तुलना में अधिक प्रीमियम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कैबिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली बोरेल एसयूवी से काफी मिलता-जुलता है - डस्टर का बड़ा 7-सीटर वैरिएंट, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन और सॉफ्ट टच मटीरियल का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है.
तकनीकी दृष्टि से, महंगे वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और 17 सहायता कार्यों के साथ ADAS सूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
मैकेनिकल रूप से, रेनॉ ने भारत के लिए तीन इंजन विकल्पों की पुष्टि की है. इनमें 99 बीएचपी और 160 एनएम टॉर्क पैदा करने वाला बेस 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 158 बीएचपी और 280 एनएम पैदा करने वाला अधिक शक्तिशाली 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.8-लीटर इंजन को दो इलेक्ट्रिक मोटरों और 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ मिलाकर बनाया गया एक मजबूत हाइब्रिड इंजन शामिल है, जो 1000 किमी तक की रेंज देता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 1.0 टर्बो के लिए 5-स्पीड मैनुअल, 1.3 टर्बो के लिए 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक और मजबूत हाइब्रिड के लिए 8-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं.
फिलहाल, रेनॉ द्वारा केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की जाएगी. कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि हाइब्रिड वेरिएंट इस साल त्योहारी सीजन के आसपास ही लॉन्च होगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 2, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 7, 2026
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 13, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स