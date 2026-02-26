पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई रेनॉ डस्टर भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च

पिछले महीने भारत में लॉन्च हुई नई डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आएगी, और इस साल के अंत में एक दमदार हाइब्रिड मॉडल भी लाइन-अप में शामिल किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 26, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ द्वारा केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है
  • भारत के लिए 2 टर्बो-पेट्रोल इंजन की पुष्टि हो चुकी है
  • दिवाली 2026 में एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल लॉन्च होने की पुष्टि हो चुकी है

रेनॉ इंडिया 17 मार्च, 2026 को नई डस्टर की कीमतों की घोषणा करेगी. जनवरी में भारत में लॉन्च हुई नई डस्टर एसयूवी की दूसरी पीढ़ी है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह तीसरी पीढ़ी में है. भारत में लॉन्च होने वाली यह एसयूवी वैश्विक CMF-B प्लेटफॉर्म के भारत-विशिष्ट वैरिएंट पर आधारित है, जिसे रेनॉ घरेलू बाजार के लिए रेनॉ ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म कहती है. यह प्लेटफॉर्म निसान की आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी - टेक्टन का भी आधार बनेगा.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प

New Renault Duster

डिजाइन की बात करें तो, भारत में लॉन्च हुई डस्टर अपने यूरोपीय मॉडल की तरह ही बॉक्सी और दमदार दिखती है, हालांकि इसके फ्रंट और रियर एंड में कुछ बदलाव किए गए हैं. हेडलाइट्स में सरल एलईडी डीआरएल लाइट गाइड्स दिए गए हैं, जबकि ग्रिल पर रेनॉ की जगह 'डस्टर' लिखा हुआ है. ग्लोबल डस्टर के भारी-भरकम बम्पर की तुलना में इसका बम्पर भी अधिक स्लीक डिजाइन का है. साइड्स में, ग्लोबल मॉडल से सबसे बड़ा अंतर फ्रंट डोर्स पर बैज तक फैली क्लैडिंग का न होना है, जबकि रियर में, भारत में लॉन्च हुई एसयूवी को लाइटबार के साथ एक अनोखा टेल लैंप डिजाइन दिया गया है.

New Renault Duster 2

अंदर से, भारत में बिकने वाली इस एसयूवी को इसके यूरोपीय मॉडल के अधिक व्यावहारिक लुक की तुलना में अधिक प्रीमियम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कैबिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली बोरेल एसयूवी से काफी मिलता-जुलता है - डस्टर का बड़ा 7-सीटर वैरिएंट, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन और सॉफ्ट टच मटीरियल का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है.

 

तकनीकी दृष्टि से, महंगे वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और 17 सहायता कार्यों के साथ ADAS सूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

Renault Duster 3

मैकेनिकल रूप से, रेनॉ ने भारत के लिए तीन इंजन विकल्पों की पुष्टि की है. इनमें 99 बीएचपी और 160 एनएम टॉर्क पैदा करने वाला बेस 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 158 बीएचपी और 280 एनएम पैदा करने वाला अधिक शक्तिशाली 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.8-लीटर इंजन को दो इलेक्ट्रिक मोटरों और 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ मिलाकर बनाया गया एक मजबूत हाइब्रिड इंजन शामिल है, जो 1000 किमी तक की रेंज देता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 1.0 टर्बो के लिए 5-स्पीड मैनुअल, 1.3 टर्बो के लिए 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक और मजबूत हाइब्रिड के लिए 8-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं.

 

फिलहाल, रेनॉ द्वारा केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की जाएगी. कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि हाइब्रिड वेरिएंट इस साल त्योहारी सीजन के आसपास ही लॉन्च होगा.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू करने वाला नाम फिर से वापस आ गया है और नाम को छोड़कर लगभग सब कुछ नया है.
    रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प
  • अब तक की गई घोषणाओं के आधार पर, विभिन्न कार मॉडलों की कीमतों में 2% से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है.
    जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
  • एक नए टीज़र वीडियो में आगामी बिल्कुल नई एसयूवी की कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर उपलब्ध डस्टर की तुलना में कुछ देखने में स्टाइलिंग बदलाव मिलते हैं.
    भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनॉ डस्टर की दिखी झलक, 26 जनवरी को होगी लॉन्च
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • रेनॉ डस्टर अपनी तीसरी पीढ़ी के अवतार में वापस आ रही है, और भारत में इसका 5-सीटर वैरिएंट और 7-सीटर वैरिएंट आने की संभावना है.
    नई रेनॉ डस्टर भारत में 26 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च
