नई रेनॉ डस्टर भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च

रेनॉ इंडिया 17 मार्च, 2026 को नई डस्टर की कीमतों की घोषणा करेगी. जनवरी में भारत में लॉन्च हुई नई डस्टर एसयूवी की दूसरी पीढ़ी है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह तीसरी पीढ़ी में है. भारत में लॉन्च होने वाली यह एसयूवी वैश्विक CMF-B प्लेटफॉर्म के भारत-विशिष्ट वैरिएंट पर आधारित है, जिसे रेनॉ घरेलू बाजार के लिए रेनॉ ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म कहती है. यह प्लेटफॉर्म निसान की आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी - टेक्टन का भी आधार बनेगा.

डिजाइन की बात करें तो, भारत में लॉन्च हुई डस्टर अपने यूरोपीय मॉडल की तरह ही बॉक्सी और दमदार दिखती है, हालांकि इसके फ्रंट और रियर एंड में कुछ बदलाव किए गए हैं. हेडलाइट्स में सरल एलईडी डीआरएल लाइट गाइड्स दिए गए हैं, जबकि ग्रिल पर रेनॉ की जगह 'डस्टर' लिखा हुआ है. ग्लोबल डस्टर के भारी-भरकम बम्पर की तुलना में इसका बम्पर भी अधिक स्लीक डिजाइन का है. साइड्स में, ग्लोबल मॉडल से सबसे बड़ा अंतर फ्रंट डोर्स पर बैज तक फैली क्लैडिंग का न होना है, जबकि रियर में, भारत में लॉन्च हुई एसयूवी को लाइटबार के साथ एक अनोखा टेल लैंप डिजाइन दिया गया है.

अंदर से, भारत में बिकने वाली इस एसयूवी को इसके यूरोपीय मॉडल के अधिक व्यावहारिक लुक की तुलना में अधिक प्रीमियम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कैबिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली बोरेल एसयूवी से काफी मिलता-जुलता है - डस्टर का बड़ा 7-सीटर वैरिएंट, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन और सॉफ्ट टच मटीरियल का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है.

तकनीकी दृष्टि से, महंगे वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और 17 सहायता कार्यों के साथ ADAS सूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

मैकेनिकल रूप से, रेनॉ ने भारत के लिए तीन इंजन विकल्पों की पुष्टि की है. इनमें 99 बीएचपी और 160 एनएम टॉर्क पैदा करने वाला बेस 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 158 बीएचपी और 280 एनएम पैदा करने वाला अधिक शक्तिशाली 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.8-लीटर इंजन को दो इलेक्ट्रिक मोटरों और 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ मिलाकर बनाया गया एक मजबूत हाइब्रिड इंजन शामिल है, जो 1000 किमी तक की रेंज देता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 1.0 टर्बो के लिए 5-स्पीड मैनुअल, 1.3 टर्बो के लिए 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक और मजबूत हाइब्रिड के लिए 8-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं.

फिलहाल, रेनॉ द्वारा केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की जाएगी. कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि हाइब्रिड वेरिएंट इस साल त्योहारी सीजन के आसपास ही लॉन्च होगा.