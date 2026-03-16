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रेनॉ डस्टर का नया मॉडल कल होगा लॉन्च, जानें क्या होगा खास?

रेनॉ डस्टर, जो अपनी मूल कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जानी जाती है, 17 मार्च को एक नए रूप में वापसी कर रही है. आइये आपको बताते हैं इससे क्या उम्मीद की जा सकती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डस्टर ने 2012 में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू किया
  • यह ब्रांड के स्केलेबल RGMP आर्किटेक्चर पर आधारित है
  • इसमें दो इंजन विकल्प लॉन्च किए जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल बाद में आएगा

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन 2012 में रेनॉ डस्टर से शुरू हुआ था और अब यह 17 मार्च को धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है. फ्रांसीसी कार ब्रांड ने भारत में लॉन्च होने वाली डस्टर से पर्दा हटा दिया है और इसके प्लेटफॉर्म समेत एसयूवी के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी जारी कर दी हैं. अब बस इसकी कीमत और वेरिएंट की जानकारी बाकी है. मंगलवार को एसयूवी के लॉन्च के दौरान आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2027 में लॉन्च होने से पहले भारत में रेनॉ डस्टर पर आधारित 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग के दौरान दिखी

Renault Duster 4

रेनॉ ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि नई डस्टर ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (आरजीएमपी) पर बनी है, जिसे कंपनी के अनुसार भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर डिजाइन और इंजीनियर किया गया है. यह स्केलेबल है, जिसका मतलब है कि कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेगमेंट के मॉडल बना सकती है. एसयूवी का लुक बॉक्सी है और फ्रंट ग्रिल पर इसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है. अन्य खासियतों में चारों ओर काफी क्लैडिंग और कनेक्टेड टेल लैंप शामिल हैं.

Renault Duster 3

कैबिन में दो 10 इंच की स्क्रीन हैं जो एक ही यूनिट का हिस्सा हैं. अन्य प्रीमियम फीचर्स में डुअल ज़ोन एसी, इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं, जो संभवतः केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे. डस्टर इस सेगमेंट की उन चुनिंदा कारों में से एक है जिसमें लेवल 2 ADAS फंक्शन दिया गया है, जो इसे सड़कों पर एक सुरक्षित विकल्प बनाता है.

 

रेनॉ ने तीन इंजन विकल्पों की पुष्टि की है, हालांकि अभी केवल दो ही लॉन्च किए जाएंगे, जबकि हाइब्रिड सेटअप वाला 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल, पहला विकल्प 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 99 बीएचपी और 160 एनएम का पावर जनरेट करता है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा और यह अधिक पावर (158 बीएचपी और 280 एनएम) पैदा करेगा. यह इंजन एसयूवी के उच्च वेरिएंट में देखने को मिल सकता है. रेनॉ डस्टर को रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है.

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    2022 स्कोडा स्लेविया
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  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
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  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी रिट्ज,
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    2020 किया सेल्टोस
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