रेनॉ डस्टर ने भारतीय बाजार में की शानदार वापसी, मिलेगा नया हाइब्रिड तकनीक का इंजन विकल्प

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू करने वाला नाम फिर से वापस आ गया है और नाम को छोड़कर लगभग सब कुछ नया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 26, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • भारत में लॉन्च होने वाली डस्टर में कई अनूठी डिज़ाइन विशेषताएँ हैं.
  • इसमें एक हाइब्रिड इंजन सहित तीन पेट्रोल इंजन विकल्प उपलब्ध हैं
  • यह एसयूवी मार्च में सड़कों पर उतरेगी और इसकी डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू करने के 15 साल से भी अधिक समय बाद, रेनॉ डस्टर एक बार फिर वापसी कर रही है. इस एसयूवी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेन्नई में लॉन्च किया गया. मार्च में लॉन्च होने और अप्रैल से डिलेवरी शुरू होने की उम्मीद के बीच, रेनॉ ने कुछ महत्वपूर्ण विवरण साझा किए हैं, जिनमें फीचर्स और ड्राइव-ट्रेन विकल्प शामिल हैं. यह देखना बाकी है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते बाजार परिदृश्य के बीच डस्टर अपने नए रूप में मूल मॉडल की तरह जादू बिखेर पाएगी या नहीं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च होने वाली नई रेनॉ डस्टर की दिखी झलक, 26 जनवरी को होगी लॉन्च

Renault Duster 4

भारत में बिकने वाली डस्टर के डिज़ाइन में कई बदलाव किए गए हैं जो वैश्विक मॉडल से अलग हैं. ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है और इसके दोनों ओर फुल एलईडी हेडलाइट्स हैं. हेडलाइट्स पर डस्टर नाम लिखा है, जो रेनॉ डायमंड लोगो की जगह लेता है. सबसे महंगे वेरिएंट में एसयूवी 18 इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और पीछे की तरफ कनेक्टेड लैंप्स दिए गए हैं. इसकी लंबाई 4343 मिमी, चौड़ाई 1813 मिमी और ऊंचाई 1659 मिमी है. एसयूवी छह रंगों में उपलब्ध होगी और ग्लॉस ब्लैक रूफ और स्पॉइलर के साथ टू-टोन फिनिश का विकल्प भी दिया गया है.

Renault Duster 3

चार साल पहले जब डस्टर भारतीय बाजार में बिकी थी, तब से इसके कैबिन में काफी बदलाव देखने को मिला है. अब यह पहले से कहीं अधिक फीचर्स से लैस है और इसका डिज़ाइन भी काफी एर्गोनॉमिक है. इसमें सेगमेंट-फर्स्ट इनबिल्ट गूगल सेवाओं के साथ डुअल 10-इंच स्क्रीन दी गई हैं. म्यूजिक, मैप, ऐप्स और कनेक्टिविटी सभी टचस्क्रीन में इंटीग्रेटेड हैं. अन्य फीचर्स में एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें, डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, अर्कामिस साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं. 2657 मिमी के व्हीलबेस के साथ दूसरी रो में बैठने की सुविधा काफी अच्छी है. एसयूवी में 518 लीटर का बूट स्पेस और पावर टेल गेट दिया गया है.

Renault Duster 2

2026 रेनॉ डस्टर तीन पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ आती है. सबसे छोटा इंजन 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो इंजन है जो 99 बीएचपी और 160 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसके बाद 1.3 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो इंजन है जो 158 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. साल के अंत में, यह एसयूवी एक मजबूत हाइब्रिड तकनीक के साथ भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें 1.8 लीटर जीडीआई पेट्रोल इंजन को 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है. इसे ई-टेक 160 कहा जाता है और यह 8-स्पीड ऑटोमैटिक और दो इलेक्ट्रिक मोटरों से लैस है. रेनॉ के अनुसार, कार को 80% तक प्योर ईवी मोड में चलाया जा सकता है.

 

यह एसयूवी रेनॉ ग्रुप के मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) पर आधारित है और अपने पिछले मॉडल की तरह ही बेहतरीन राइड और हैंडलिंग का वादा करती है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है, जबकि अप्रोच एंगल 26.9 डिग्री और डिपार्चर एंगल 34.7 डिग्री हैं. सुरक्षा के मामले में, कंपनी के अनुसार नई डस्टर को ‘क्रैश टेस्ट में पूरे पांच स्टार स्कोर के लिए डिज़ाइन किया गया है’. इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री व्यू कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

