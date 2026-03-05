नई पीढ़ी की लेक्सस ES लग्जरी सेडान 20 मार्च को भारत में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 5, 2026
हाइलाइट्स
- नई ES में पहली बार इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है
- यह सेडान अपने पिछले मॉडल से आकार में बड़ी है
- नई पीढ़ी के मॉडल में उल्लेखनीय डिज़ाइन और फ़ीचर अपडेट किए गए हैं
शंघाई मोटर शो में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत करने के लगभग एक साल बाद, नई लेक्सस ईएस भारत में आ रही है. जापानी लग्जरी कार ब्रांड ने पुष्टि की है कि उसकी एंट्री-लेवल सेडान 20 मार्च को भारतीय सड़कों पर उतरेगी. ES अब अपनी आठवीं पीढ़ी में है, लेकिन पहली बार यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन विकल्प के साथ भी उपलब्ध होगी. यह देखना बाकी है कि लेक्सस हमारे बाजार में केवल हाइब्रिड वैरिएंट लॉन्च करेगी या इलेक्ट्रिक मॉडल भी पेश करेगी.
यह भी पढ़ें: ट्रांसमिशन में खराबी के खतरे के चलते टोयोटा लैंड क्रूज़र और लेक्सस LX को वापस मंगाया गया
नई पीढ़ी की ES अपने पिछले मॉडल की तुलना में बड़े आकार की है. यह पहले से 165 मिमी लंबी है और इसका व्हीलबेस 80 मिमी अधिक है. इसे TNGA GA-K प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का इस्तेमाल संभव हो पाया है. LF-ZC कॉन्सेप्ट कार से प्रेरणा लेकर इसके डिज़ाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. कोणीय DRLs, हॉरिजॉन्टल रूप से व्यवस्थित प्रोजेक्टर लाइट्स और खूबसूरती से तराशा हुआ हुड इसके फ्रंट लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं. हालांकि, सबसे आकर्षक इसका रियर प्रोफाइल है, जहां ढलान वाली रूफलाइन नई ES को कूपे जैसा लुक देती है, जबकि एक पतली लाइट स्ट्रिप टेल लैंप्स को जोड़ती है.
कैबिन में 14 इंच का स्टैंडअलोन टचस्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. उम्मीद के मुताबिक इसकी फिटिंग और फिनिशिंग प्रीमियम है और टचस्क्रीन के नीचे और ड्राइवर की तरफ 'हिडन' स्विच भी दिए गए हैं, जो कार चालू होने पर जल उठते हैं. सुरक्षा के लिए, लेक्सस सेफ्टी सिस्टम + (ADAS) सूट दिया गया है जिसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
हाइब्रिड मॉडल के दो वैरिएंट हैं - ES 300h जो 198 bhp की शक्ति पैदा करता है, जबकि ES 350h जो 244 bhp की ताकत पैदा करता है. दोनों में 2.5-लीटर इन-लाइन चार-सिलेंडर इंजन लगा है जो ई-सीवीटी से जुड़ा है. दोनों फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्पों में उपलब्ध हैं. इलेक्ट्रिक LS के भी दो वैरिएंट हैं - ES 350e जो 221 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि ES 500e जो 338 bhp की ताकत पैदा करता है. दोनों सिंगल और डुअल-मोटर विकल्पों में उपलब्ध हैं.
भारत में, नई LS बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास जैसी कारों को टक्कर देगी, जो दोनों ही लंबे व्हीलबेस वैरिएंट में बेची जाती हैं.
