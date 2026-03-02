ट्रांसमिशन में खराबी के खतरे के चलते टोयोटा लैंड क्रूज़र और लेक्सस LX को वापस मंगाया गया

टोयोटा और लेक्सस इंडिया ने ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम में संभावित खराबी के कारण स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है. इस रिकॉल से टोयोटा लैंड क्रूज़र की 969 यूनिट और लेक्सस एलएक्स की 117 यूनिट प्रभावित हुई हैं. प्रभावित लैंड क्रूज़र यूनिट का निर्माण 4 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 के बीच हुआ था, जबकि प्रभावित लेक्सस एलएक्स वाहनों का निर्माण 6 मार्च, 2025 से 29 सितंबर, 2025 के बीच हुआ था.

एक आधिकारिक बयान में, निर्माताओं ने कहा, “रिकॉल अभियान का उद्देश्य ट्रांसमिशन कंट्रोल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करना है, जो ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस को नियंत्रित करता है. 18 फरवरी तक, भारतीय बाजार में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है.”

प्रभावित एसयूवी में 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लगा है जो गियर बदलने के लिए लीनियर सोलेनोइड का उपयोग करता है. कुछ खास ड्राइविंग स्थितियों में, इन सोलेनोइड की खराबी की सूचना ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ईसीयू के बीच ठीक से नहीं पहुंच पाती. इससे कुछ खास गियर में इंजन का ओवर-रेविंग हो सकता है, जिससे ट्रांसमिशन को नुकसान पहुंच सकता है और तेज गति पर इंजन की शक्ति कम हो सकती है. गंभीर मामलों में, ट्रांसमिशन हाउसिंग को नुकसान पहुंचने से फ्लूइड लीक भी हो सकता है.

LC300 और लेक्सस LX एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्मित हैं और इनमें कई मैकेनिकल पार्ट्स समान हैं, जिनमें ट्विन-टर्बो V6 डीजल इंजन और 10-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित यह ट्रांसमिशन गियर बदलने के लिए लीनियर सोलनॉइड का उपयोग करता है, जो इस रिकॉल के तहत संबोधित की जा रही समस्या का मुख्य बिंदु है.

स्वैच्छिक रिकॉल के तहत, संबंधित ब्रांडों के अधिकृत डीलर प्रभावित वाहनों के मालिकों से संपर्क करके उन्हें आगे की जानकारी देंगे. ग्राहक रिकॉल के संबंध में अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अपने निकटतम अधिकृत डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं.