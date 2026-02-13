डीजल वाहनों का अंत? नीति आयोग स्वच्छ ईंधन अपनाने पर दे रहा जोर

क्या यह हमारे देश में डीजल वाहनों के अंत की शुरुआत है? मंगलवार को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में स्वच्छ ईंधन और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी तकनीकों की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए डीजल वाहनों को सड़कों से धीरे-धीरे हटाने की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर बढ़ना है.

यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

कुछ लोकप्रिय सेगमेंट में डीजल कारों की बिक्री में अभी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है

नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानकों को सख्त करना भी शामिल है और रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य 2070 तक परिवहन उत्सर्जन को नेट ज़ीरो तक पहुंचाना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन वाहनों की 80% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अभी भी जीवाश्म ईंधन से होती है, जिसे कम करने की आवश्यकता है. इसमें लचीले ईंधन वाले वाहनों को अपनाने और बायो-सीएनजी के मिश्रण को बढ़ाने की बात कही गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “परिवर्तन रणनीति की शुरुआत प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने से होनी चाहिए.” इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अपनाने से लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी, जबकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को भी साथ-साथ कम करने की आवश्यकता होगी.