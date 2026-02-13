पत्रिकायूज़्ड कार्स
डीजल वाहनों का अंत? नीति आयोग स्वच्छ ईंधन अपनाने पर दे रहा जोर

नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में डीजल तकनीक को धीरे-धीरे समाप्त करते हुए सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग की वकालत की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 13, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • परिवहन क्षेत्र के लिए एक नया रोडमैप प्रस्तावित किया गया है
  • CAFE मानदंडों को और सख्त करने की भी वकालत की गई है
  • लक्ष्य 2070 तक परिवहन उत्सर्जन को शून्य करना है

क्या यह हमारे देश में डीजल वाहनों के अंत की शुरुआत है? मंगलवार को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में स्वच्छ ईंधन और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी तकनीकों की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए डीजल वाहनों को सड़कों से धीरे-धीरे हटाने की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर बढ़ना है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

Diesel cars

कुछ लोकप्रिय सेगमेंट में डीजल कारों की बिक्री में अभी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है

 

नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानकों को सख्त करना भी शामिल है और रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य 2070 तक परिवहन उत्सर्जन को नेट ज़ीरो तक पहुंचाना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन वाहनों की 80% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अभी भी जीवाश्म ईंधन से होती है, जिसे कम करने की आवश्यकता है. इसमें लचीले ईंधन वाले वाहनों को अपनाने और बायो-सीएनजी के मिश्रण को बढ़ाने की बात कही गई है.

 

रिपोर्ट में कहा गया है, “परिवर्तन रणनीति की शुरुआत प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने से होनी चाहिए.” इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अपनाने से लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी, जबकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को भी साथ-साथ कम करने की आवश्यकता होगी.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
    महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी
  • ये दोनों ब्रांड पिछले दो दशकों से फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईएपीएल) के माध्यम से 50:50 के संयुक्त उद्यम में हैं.
    टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ
  • अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
    टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
