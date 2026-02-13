डीजल वाहनों का अंत? नीति आयोग स्वच्छ ईंधन अपनाने पर दे रहा जोर
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 13, 2026
हाइलाइट्स
- परिवहन क्षेत्र के लिए एक नया रोडमैप प्रस्तावित किया गया है
- CAFE मानदंडों को और सख्त करने की भी वकालत की गई है
- लक्ष्य 2070 तक परिवहन उत्सर्जन को शून्य करना है
क्या यह हमारे देश में डीजल वाहनों के अंत की शुरुआत है? मंगलवार को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में स्वच्छ ईंधन और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी तकनीकों की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए डीजल वाहनों को सड़कों से धीरे-धीरे हटाने की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर बढ़ना है.
यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
कुछ लोकप्रिय सेगमेंट में डीजल कारों की बिक्री में अभी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है
नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानकों को सख्त करना भी शामिल है और रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य 2070 तक परिवहन उत्सर्जन को नेट ज़ीरो तक पहुंचाना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन वाहनों की 80% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अभी भी जीवाश्म ईंधन से होती है, जिसे कम करने की आवश्यकता है. इसमें लचीले ईंधन वाले वाहनों को अपनाने और बायो-सीएनजी के मिश्रण को बढ़ाने की बात कही गई है.
रिपोर्ट में कहा गया है, “परिवर्तन रणनीति की शुरुआत प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने से होनी चाहिए.” इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अपनाने से लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी, जबकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को भी साथ-साथ कम करने की आवश्यकता होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.28 - 14.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.71 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 17.19 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- फॉक्सवैगन Tayron R-Lineएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- टाटा पंच ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 20, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स