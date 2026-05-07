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मारुति सुजुकी ईको को नया ‘स्टार एडिशन’ एक्सेसरी पैकेज मिला

मारुति सुजुकी ने ईको के लिए एक नया स्टार एडिशन पैकेज पेश किया है, जिसमें रु.20,000 मूल्य के 18 एक्सेसरीज शामिल हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 7, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसमें स्पॉइलर, फॉग लैंप, सीट कवर, व्हील कवर और अन्य फीचर्स मिलते हैं
  • ईको 5-सीटर एसी और सीएनजी वेरिएंट में उपलब्ध है
  • ईको 5-सीटर एसी की कीमत रु.5.54 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

मारुति सुजुकी ने ईको के लिए एक नया स्टार एडिशन पैकेज पेश किया है, जिसमें वैन के थोड़े और आकर्षक वैरिएंट की चाह रखने वाले ग्राहकों के लिए कॉस्मेटिक और एक्सेसरीज़ का एक बंडल शामिल है. यह पैकेज मॉडल के 5-सीटर एसी और सीएनजी वेरिएंट पर 20,000 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध है.

Maruti Suzuki Eeco Star Package 2

इस पैकेज में 18 एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जिनमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के बदलाव किए गए हैं. बाहरी तौर पर, खरीदारों को रियर स्पॉइलर, गार्निश के साथ फॉग लैंप, व्हील कवर, डोर वाइज़र, मड फ्लैप और क्रोम बैजिंग मिलती है. अंदर की तरफ, स्टार एडिशन में सीट कवर और कैबिन स्टाइलिंग किट शामिल हैं. मारुति इस पैकेज के तहत बॉडी कलर के बंपर भी दे रही है, जो मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे और मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू रंगों में उपलब्ध हैं.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में अपने नये प्रोडक्शन प्लांट में रु.2,200 करोड़ का करेगी निवेश

 

मारुति सुजुकी के अनुसार, एक्सेसरी पैक की दावा की गई कीमत 37,000 रुपये है, लेकिन इसे रु.19,999 की विशेष कीमत पर पेश किया जा रहा है. यह राशि स्टैंडर्ड ईको वेरिएंट की कीमत के अतिरिक्त है. जानकारी के लिए बता दें कि ईको के 5-सीटर एसी वेरिएंट की कीमत रु.5.54 लाख है, जबकि 5-सीटर एसी सीएनजी वर्जन की कीमत रु.6.36 लाख है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें).

Maruti Suzuki Eeco Star Package 1

स्टार एडिशन एक डीलर-स्तरीय एक्सेसरी पैकेज प्रतीत होता है और इसके चुनिंदा मारुति सुजुकी एरेना डीलरशिप पर उपलब्ध होने की उम्मीद है.

 

ईको में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, जो 81 बीएचपी की शक्ति और 105 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. सीएनजी वेरिएंट 70.67 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 95 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

 

अपनी व्यावहारिक और उपयोगी प्रकृति के कारण, ईको भारत में मारुति सुजुकी के सबसे अधिक बिकने वाले यूटिलिटी वाहनों में से एक बनी हुई है, जो कमर्शियल और निजी दोनों तरह के खरीदारों की जरूरतों को पूरा करती है.

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