मारुति सुजुकी ईको को नया ‘स्टार एडिशन’ एक्सेसरी पैकेज मिला
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 7, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें स्पॉइलर, फॉग लैंप, सीट कवर, व्हील कवर और अन्य फीचर्स मिलते हैं
- ईको 5-सीटर एसी और सीएनजी वेरिएंट में उपलब्ध है
- ईको 5-सीटर एसी की कीमत रु.5.54 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
मारुति सुजुकी ने ईको के लिए एक नया स्टार एडिशन पैकेज पेश किया है, जिसमें वैन के थोड़े और आकर्षक वैरिएंट की चाह रखने वाले ग्राहकों के लिए कॉस्मेटिक और एक्सेसरीज़ का एक बंडल शामिल है. यह पैकेज मॉडल के 5-सीटर एसी और सीएनजी वेरिएंट पर 20,000 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध है.
इस पैकेज में 18 एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जिनमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के बदलाव किए गए हैं. बाहरी तौर पर, खरीदारों को रियर स्पॉइलर, गार्निश के साथ फॉग लैंप, व्हील कवर, डोर वाइज़र, मड फ्लैप और क्रोम बैजिंग मिलती है. अंदर की तरफ, स्टार एडिशन में सीट कवर और कैबिन स्टाइलिंग किट शामिल हैं. मारुति इस पैकेज के तहत बॉडी कलर के बंपर भी दे रही है, जो मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे और मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू रंगों में उपलब्ध हैं.
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मारुति सुजुकी के अनुसार, एक्सेसरी पैक की दावा की गई कीमत 37,000 रुपये है, लेकिन इसे रु.19,999 की विशेष कीमत पर पेश किया जा रहा है. यह राशि स्टैंडर्ड ईको वेरिएंट की कीमत के अतिरिक्त है. जानकारी के लिए बता दें कि ईको के 5-सीटर एसी वेरिएंट की कीमत रु.5.54 लाख है, जबकि 5-सीटर एसी सीएनजी वर्जन की कीमत रु.6.36 लाख है (दोनों एक्स-शोरूम कीमतें).
स्टार एडिशन एक डीलर-स्तरीय एक्सेसरी पैकेज प्रतीत होता है और इसके चुनिंदा मारुति सुजुकी एरेना डीलरशिप पर उपलब्ध होने की उम्मीद है.
ईको में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, जो 81 बीएचपी की शक्ति और 105 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. सीएनजी वेरिएंट 70.67 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 95 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.
अपनी व्यावहारिक और उपयोगी प्रकृति के कारण, ईको भारत में मारुति सुजुकी के सबसे अधिक बिकने वाले यूटिलिटी वाहनों में से एक बनी हुई है, जो कमर्शियल और निजी दोनों तरह के खरीदारों की जरूरतों को पूरा करती है.
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