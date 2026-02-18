पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी ई-विटारा की पूरी कीमतें आई सामने, शुरुआती कीमत रु.15.99 लाख

कल BaaS (बैटरी एज़ अ सर्विस) की कीमत जारी की गई थी। अब मारुति ने बिल्कुल नई ई-विटारा की नॉन-BaaS कीमत भी जारी कर दी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 18, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कीमतों में होम चार्जर इंस्टॉलेशन शामिल है
  • डुअल टोन वेरिएंट केवल अल्फा ट्रिम के साथ उपलब्ध है
  • BaaS की कीमत से लगभग रु.5-5.5 लाख अधिक है

बिना किसी धूमधाम के नई ई-विटारा के BaaS (बेसिक एक्सेस) मॉडल की कीमत घोषित करने के बाद, मारुति सुजुकी ने अब नॉन-BaaS मॉडल की कीमतें भी जारी कर दी हैं. BaaS विकल्प चुने बिना, ई-विटारा की स्टैंडर्ड कीमत लगभग रु,5 से रु.5.50 लाख  अधिक है, जो रु.15.99 लाख से रु.20.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में मारुति सुजुकी ई विटारा हुई लॉन्च, बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ कीमतें रु.10.99 लाख से शुरू

वैरिएंटबैटरीकीमत (एक्स-शोरूम)
डेल्टा49kWhरु. 15.99 लाख
ज़ेटा61kWhरु. 17.49 लाख
अल्फा 61kWhरु.19.79 लाख
अल्फा डुअल टोन61kWhरु. 20.01 लाख


जहां बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत कीमतें लगभग रु.10.99 लाख से रु.14.51 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थीं, वहीं बैटरी रेंटल छोटे बैटरी के लिए रु.3.99 प्रति किलोमीटर और बड़े 61 किलोवाट-घंटे वाले बैटरी के लिए रु.4.39 प्रति किलोमीटर से शुरू होता है. BaaS के बिना, वेरिएंट के अनुसार बैटरी और कीमतों में कोई अंतर नहीं है. इसमें तीन वेरिएंट - ज़ेटा, डेल्टा और अल्फा - उपलब्ध हैं, जिनमें दो बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं. 49 किलोवाट-घंटे वाला बैटरी पैक केवल ज़ेटा वेरिएंट में मिलता है, जबकि 61 किलोवाट-घंटे वाला बैटरी पैक ज़ेटा और अल्फा वेरिएंट में उपलब्ध है.

Maruti Suzuki e Vitara m6

ज़ेटा वेरिएंट फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जो 142bhp की अधिकतम ताकत और 192.5Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, 61kWh वाला वर्जन लगभग 172bhp की ताकत बनाता है, हालांकि टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होता है. वैश्विक स्तर पर बिकने वाला AWD मॉडल फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है. 49kWh मॉडल की दावा की गई रेंज 440 किमी तक और 61kWh वेरिएंट की 543 किमी तक है.

Maruti Suzuki e Vitara m41

31 मार्च से पहले ई-विटारा खरीदने वाले ग्राहकों को मारुति सुजुकी की ओर से मुफ्त होम चार्जर दिया जा रहा है, जिसमें इंस्टॉलेशन शुल्क भी शामिल है. शुरुआती खरीदारों को पहले साल या 1000 यूनिट तक नेक्सा आउटलेट्स पर मुफ्त डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी. साथ ही, 8 साल की बैटरी वारंटी और 3 साल की वाहन वारंटी भी दी जाएगी.

Maruti Suzuki e Vitara m4

कीमत की बात करें तो, यह ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE6 से सस्ती है, जबकि इसमें बड़ी बैटरी और लंबी रेंज मिलती है. यह टाटा कर्व ईवी और विनफास्ट वीएफ7 से भी सस्ती है. इस सेगमेंट में इसके बराबर कीमत वाली एकमात्र अन्य इलेक्ट्रिक कार पुरानी एमजी ZS ईवी है.

  • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • BYD ने Atto 3 में एक दूसरा मोटर जोड़ा है, जिससे टॉर्क बढ़कर 560 Nm हो गया है, जबकि FWD स्टैंडर्ड मॉडल RWD में बदल गया है.
    बीवाईडी Atto 3 Evo हुई पेश: ऑल व्हील ड्राइव ईवी सिंगल चार्ज पर देगी 470 किमी तक की रेंज
  टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
  • कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने कंपनी की 2025 की चौथी तिमाही की आय संबंधी घोषणाओं के दौरान यह घोषणा की.
    टेस्ला मॉडल S और मॉडल X का निर्माण 2026 के मध्य तक हो जाएगा बंद
  • यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश
