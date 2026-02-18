मारुति सुजुकी ई-विटारा की पूरी कीमतें आई सामने, शुरुआती कीमत रु.15.99 लाख

बिना किसी धूमधाम के नई ई-विटारा के BaaS (बेसिक एक्सेस) मॉडल की कीमत घोषित करने के बाद, मारुति सुजुकी ने अब नॉन-BaaS मॉडल की कीमतें भी जारी कर दी हैं. BaaS विकल्प चुने बिना, ई-विटारा की स्टैंडर्ड कीमत लगभग रु,5 से रु.5.50 लाख अधिक है, जो रु.15.99 लाख से रु.20.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

वैरिएंट बैटरी कीमत (एक्स-शोरूम) डेल्टा 49kWh रु. 15.99 लाख ज़ेटा 61kWh रु. 17.49 लाख अल्फा 61kWh रु.19.79 लाख अल्फा डुअल टोन 61kWh रु. 20.01 लाख



जहां बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत कीमतें लगभग रु.10.99 लाख से रु.14.51 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थीं, वहीं बैटरी रेंटल छोटे बैटरी के लिए रु.3.99 प्रति किलोमीटर और बड़े 61 किलोवाट-घंटे वाले बैटरी के लिए रु.4.39 प्रति किलोमीटर से शुरू होता है. BaaS के बिना, वेरिएंट के अनुसार बैटरी और कीमतों में कोई अंतर नहीं है. इसमें तीन वेरिएंट - ज़ेटा, डेल्टा और अल्फा - उपलब्ध हैं, जिनमें दो बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं. 49 किलोवाट-घंटे वाला बैटरी पैक केवल ज़ेटा वेरिएंट में मिलता है, जबकि 61 किलोवाट-घंटे वाला बैटरी पैक ज़ेटा और अल्फा वेरिएंट में उपलब्ध है.

ज़ेटा वेरिएंट फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जो 142bhp की अधिकतम ताकत और 192.5Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, 61kWh वाला वर्जन लगभग 172bhp की ताकत बनाता है, हालांकि टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होता है. वैश्विक स्तर पर बिकने वाला AWD मॉडल फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है. 49kWh मॉडल की दावा की गई रेंज 440 किमी तक और 61kWh वेरिएंट की 543 किमी तक है.

31 मार्च से पहले ई-विटारा खरीदने वाले ग्राहकों को मारुति सुजुकी की ओर से मुफ्त होम चार्जर दिया जा रहा है, जिसमें इंस्टॉलेशन शुल्क भी शामिल है. शुरुआती खरीदारों को पहले साल या 1000 यूनिट तक नेक्सा आउटलेट्स पर मुफ्त डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी. साथ ही, 8 साल की बैटरी वारंटी और 3 साल की वाहन वारंटी भी दी जाएगी.

कीमत की बात करें तो, यह ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE6 से सस्ती है, जबकि इसमें बड़ी बैटरी और लंबी रेंज मिलती है. यह टाटा कर्व ईवी और विनफास्ट वीएफ7 से भी सस्ती है. इस सेगमेंट में इसके बराबर कीमत वाली एकमात्र अन्य इलेक्ट्रिक कार पुरानी एमजी ZS ईवी है.