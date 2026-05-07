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रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में अपने नये प्रोडक्शन प्लांट में रु.2,200 करोड़ का करेगी निवेश

इस नई सुविधा से आरई की वार्षिक निर्माण क्षमता में 9 लाख यूनिट की वृद्धि होने की उम्मीद है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 7, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • प्लांट का विकास दो चरणों में, 2029 और 2032 तक किया जाएगा
  • मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में SIPB ने प्रस्ताव को मंजूरी दी
  • प्लांट से लगभग 5,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है

रॉयल एनफील्ड आंध्र प्रदेश में रु.2,200 करोड़ के निवेश के साथ एक नई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करके अपने प्रोडक्शन क्षेत्र का विस्तार करने जा रही है. यह आगामी प्लांट कंपनी की स्थापना के बाद से तमिलनाडु के बाहर पहला बड़ा प्रोडक्शन विस्तार होगा.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स - छोटा अपडेट, बड़ा फर्क

 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. बैठक में आंध्र प्रदेश के सूचना एवं मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे.

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इस घटनाक्रम के बाद, लोकेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं, और कैप्शन में लिखा है, "अंदाजा लगाइए आंध्र प्रदेश में कौन आ रहा है?"

 

खबरों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सरकार ने सत्यवेदु क्षेत्र में स्थित वनेलुरु और रल्लाकुप्पम गांवों में इस परियोजना के लिए कुल 267 एकड़ जमीन आवंटित की है. इसमें से लगभग 233.76 एकड़ जमीन वनेलुरु में और 42.38 एकड़ जमीन रल्लाकुप्पम में आवंटित की गई है. इस परियोजना का विकास दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण के 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि दूसरे चरण का कार्य 2032 में शुरू होगा.

Royal Enfield Bullet 350 variants edited

मुख्य प्रोडक्शन प्लांट के अलावा, रॉयल एनफील्ड प्रारंभिक चरण के हिस्से के रूप में एक समर्पित विक्रेता पार्क भी स्थापित करेगी. इससे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को प्रोडक्शन सेंटर के करीब लाने में मदद मिलने की उम्मीद है. पूरी तरह से चालू होने पर, नई सुविधा से रॉयल एनफील्ड की मौजूदा वार्षिक निर्माण क्षमता में लगभग 9 लाख यूनिट की वृद्धि होने की उम्मीद है. इस परियोजना से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है.

 

रॉयल एनफील्ड की वर्तमान वार्षिक निर्माण क्षमता 14.6 लाख यूनिट है, जो चेन्नई के पास ओरगाडम, वल्लम वडागल और तिरुवोट्टियूर स्थित इसके प्रोडक्शन क्षेत्र में फैली हुई है.

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