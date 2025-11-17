पत्रिकायूज़्ड कार्स
गेल पाइपलाइन खराब होने से मुंबई में सीएनजी की सप्लाई हुई बधित

सीएनजी/पीएनजी आपूर्तिकर्ता महानगर गैस ने कहा कि वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन पर आपूर्ति बहाल होने तक मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 17, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • गेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से महानगर गैस लिमिटेड को आपूर्ति बाधित
  • MGL का कहना है कि घरों तक पीएनजी कनेक्शन को अन्य आपूर्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी
  • सुधार के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है

भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) की मुख्य आपूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मुंबई में सीएनजी की लगातार कमी देखी जा रही है. पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालाँकि शहर को सीएनजी और पीएनजी की मुख्य आपूर्तिकर्ता महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने एक बयान में कहा है कि गेल की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन में किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुँचा है.

undefined

MGL का कहना है कि गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से वडाला स्थित उसके सिटी गेट स्टेशन को आपूर्ति बाधित हो गई है. सिटी गैस स्टेशन वह मुख्य सुविधा है जो गेल की पाइपलाइन से गैस प्राप्त करती है और फिर उसे MGL के पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से शहर भर के स्थानों पर भेजा/पंप किया जाता है.

Tata Tiago EV and Tata Tiago CNG 33

आपूर्ति में रुकावट रविवार को शुरू हुई और सोमवार तक जारी रही. MGL ने कहा है कि वह फिलहाल अपने घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों के संचालन को प्राथमिकता दे रही है. इससे शहर भर के पेट्रोल पंपों पर सीएनजी की कमी हो सकती है. खबरें हैं कि फ्यूल खत्म होने के कारण कई टैक्सियाँ और ऑटो सड़कों से नदारद हैं. सीएनजी उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंपों पर कतारें भी उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो सकती हैं.

 

यह भी पढ़ें: निसान मैग्नाइट रु.74,999 की अतिरिक्त कीमत के साथ अब CNG में भी उपलब्ध

 

सुधार की कोई स्पष्ट समय-सीमा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, हालाँकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि आपूर्ति अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई थी, लेकिन दबाव बहुत कम रहा. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि मंगलवार तक कनेक्शन बहाल हो सकता है, हालाँकि शहर भर में सीएनजी की कमी के दुष्परिणाम तब तक जारी रह सकते हैं जब तक कि पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें नहीं खुल जातीं.

# Mahanagar Gas Limited# Mahanagar Gas# MGL# CNG# CNG supply# Mumbai CNG supply# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
    मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
  नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • भारत की प्री-ओन्ड वाला कार बाजार वित्त वर्ष 2025 में 59 लाख कारों पर पहुंच गया, जिसमें एसयूवी की मांग सबसे अधिक रही.
    महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
  • नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
