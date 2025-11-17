गेल पाइपलाइन खराब होने से मुंबई में सीएनजी की सप्लाई हुई बधित
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 17, 2025
हाइलाइट्स
- गेल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से महानगर गैस लिमिटेड को आपूर्ति बाधित
- MGL का कहना है कि घरों तक पीएनजी कनेक्शन को अन्य आपूर्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी
- सुधार के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है
भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) की मुख्य आपूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मुंबई में सीएनजी की लगातार कमी देखी जा रही है. पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालाँकि शहर को सीएनजी और पीएनजी की मुख्य आपूर्तिकर्ता महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने एक बयान में कहा है कि गेल की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन में किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुँचा है.
MGL का कहना है कि गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से वडाला स्थित उसके सिटी गेट स्टेशन को आपूर्ति बाधित हो गई है. सिटी गैस स्टेशन वह मुख्य सुविधा है जो गेल की पाइपलाइन से गैस प्राप्त करती है और फिर उसे MGL के पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से शहर भर के स्थानों पर भेजा/पंप किया जाता है.
आपूर्ति में रुकावट रविवार को शुरू हुई और सोमवार तक जारी रही. MGL ने कहा है कि वह फिलहाल अपने घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों के संचालन को प्राथमिकता दे रही है. इससे शहर भर के पेट्रोल पंपों पर सीएनजी की कमी हो सकती है. खबरें हैं कि फ्यूल खत्म होने के कारण कई टैक्सियाँ और ऑटो सड़कों से नदारद हैं. सीएनजी उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंपों पर कतारें भी उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो सकती हैं.
सुधार की कोई स्पष्ट समय-सीमा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, हालाँकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि आपूर्ति अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई थी, लेकिन दबाव बहुत कम रहा. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि मंगलवार तक कनेक्शन बहाल हो सकता है, हालाँकि शहर भर में सीएनजी की कमी के दुष्परिणाम तब तक जारी रह सकते हैं जब तक कि पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें नहीं खुल जातीं.
