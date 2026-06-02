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पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मारुति सुजुकी की सीएनजी कारों की बिक्री बढ़ी

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद अपने सीएनजी मॉडलों की मांग में वृद्धि दर्ज की है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 2, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो में सीएनजी कारों की एक बड़ी रेंज पेश करती है
  • मई 2026 में इस ब्रांड की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रही
  • पिछले महीने मारुति सुजुकी की सीएनजी बिक्री भी अपने चरम पर पहुँच गई

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया है कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद उसकी सीएनजी गाड़ियों की मांग बढ़ गई है. पिछले दो हफ़्तों में देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें लगभग रु.7.50 प्रति लीटर बढ़ गई हैं, जिससे खरीदारों को ज़्यादा किफ़ायती विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है. मई महीने में इस ब्रांड की बिक्री अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई, जब उसने घरेलू बाज़ार में कुल 1,90,337 कारें बेचीं.

 

यह भी पढ़ें: भारत जल्द ही आइसोब्यूटेनॉल-मिश्रित डीज़ल कर सकता है पेश

Maruti Suzuki Swift CNG m 27

मीडिया से बात करते हुए, मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, सीएनजी मॉडल्स की बुकिंग में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, “सीएनजी की कीमतें (पेट्रोल की तरह) उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं. हम सीएनजी गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ईंधन की बढ़ती कीमतों के इस दौर में यह एक सही समाधान है. हम सीएनजी किट्स का उत्पादन बढ़ा रहे हैं.”

 

मारुति सुजुकी ने मई में 78,000 सीएनजी कार बेचे, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है.

 

बनर्जी ने यह भी बताया कि विक्टोरिस के सीएनजी वर्जन की बाज़ार में अच्छी मांग है. यह एसयूवी एक अंडरबॉडी सीएनजी किट के साथ आती है, जिससे बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है और यह खरीदार के लिए एक ज़्यादा प्रैक्टिकल विकल्प बन जाती है. क्लीनर फ़्यूल की बात करें तो, ब्रांड ने यह भी बताया कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, ई विटारा के लिए भी मई का महीना अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें 4,000 से ज़्यादा बुकिंग मिलीं.

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