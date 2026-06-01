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भारत जल्द ही आइसोब्यूटेनॉल-मिश्रित डीज़ल कर सकता है पेश

एथेनॉल से बना आइसोब्यूटेनॉल ज्यादा ताकत (ऊर्जा) देता है और मशीनों या पाइपों में कम जंग लगाता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 1, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सरकार बायोफ्यूल-मिश्रित डीज़ल पर विचार कर रही है
  • आइसोब्यूटेनॉल का आदेश इस साल के अंत तक आ सकता है
  • फ्लेक्स-फ्यूल डीज़ल इंजन पर अध्ययन जारी है

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर बदलाव ने पहले ही पुराने वाहनों के मालिकों के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं. अब, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत जल्द ही ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत, डीज़ल के साथ आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य कर सकता है.

 

आइसोब्यूटेनॉल, इथेनॉल से प्राप्त एक जैव ईंधन है. यह इथेनॉल की तुलना में उच्च ऊर्जा डेंसिटी देता है और कम संक्षारक होता है, साथ ही डीजल इंजनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है.

 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर के अनुसार, सरकार इस साल के आखिर में आइसोब्यूटेनॉल-मिश्रित डीज़ल को अनिवार्य बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत पेट्रोलियम द्वारा पहले से ही इस पर रिसर्च और ट्रायल किए जा रहे हैं, और शुरुआती नतीजे काफी उत्साहजनक बताए जा रहे हैं. अधिकारियों का मानना ​​है कि इस कदम का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि देश में डीज़ल की खपत पेट्रोल की खपत से लगभग दोगुनी है.

 

सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) से उन फ्लेक्स-फ्यूल इंजनों का अध्ययन करने को भी कहा है, जो 100% आइसोब्यूटेनॉल पर चलने में सक्षम हैं. इसके अलावा, मौजूदा डीज़ल इंजनों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि आइसोब्यूटेनॉल-मिश्रित डीज़ल के साथ उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके.

 

सोर्स: Livemint

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