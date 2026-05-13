जगुआर 4 डोर इलेक्ट्रिक जीटी का नाम होगा टाइप 01, इसी साल 2026 में होगी पेश

जगुआर ने अपनी आगामी 4-डोर वाली इलेक्ट्रिक जीटी का नाम टाइप 01 रखा है. कार निर्माता का कहना है कि यह नाम अतीत के कुछ प्रतिष्ठित मॉडलों को श्रद्धांजलि देता है, साथ ही यह उसकी बिल्कुल नई सीरीज़ की पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रतिनिधित्व भी करता है.

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नाम में 'टाइप' शब्द जगुआर के अतीत के कुछ प्रतिष्ठित मॉडलों को श्रद्धांजलि देता है, जिनमें ई-टाइप जैसे मॉडल शामिल हैं. नाम में 0 शून्य टेलपाइप उत्सर्जन को दर्शाता है, जबकि 1 जगुआर ब्रांड के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित पुनर्जन्म के बाद, पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक वाहन परिवार के पहले मॉडल को दर्शाता है.

विवादास्पद टाइप 00 कॉन्सेप्ट के बाद, टाइप 01 इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी. जगुआर द्वारा साझा की गई टेस्ट मॉडल की तस्वीरों से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक जीटी कई डिज़ाइन एलिमेंट्स में टाइप 00 कॉन्सेप्ट से समानता रखती है, जिसमें इसका चौकोर आकार भी शामिल है, हालांकि कैबिन को पीछे के दो दरवाजों को एडजेस्ट करने के लिए लंबा किया गया प्रतीत होता है. टेस्ट मॉडल में पीछे की विंडस्क्रीन भी नहीं है.

जगुआर ने पुष्टि की है कि टाइप 01 में तीन इंजन वाला सेटअप होगा जो 1,000 बीएचपी से अधिक और 1,300 एनएम का टॉर्क पैदा करेगा.