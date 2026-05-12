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भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट SV का बेस मॉडल रु.2.05 करोड़ में हुआ लॉन्च

नई स्पोर्ट एसवी, एडिशन टू मॉडल से नीचे आती है और इसकी कीमत रु.30 लाख कम है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी का नया बेस वेरिएंट लॉन्च हो गया है
  • बुकिंग शुरू हो गई है और डिलेवरी अगस्त 2026 से शुरू होगी
  • यह 5 खास रंगों में उपलब्ध है, जिन्हें भारत में विशेष रूप से तैयार किया गया है

जेएलआर ने भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी को रु.2.05 करोड़ (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह लग्जरी एसयूवी रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी एडिशन टू का अधिक किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत रु.30 लाख कम है, जबकि इसमें वही इंजन और एसवी की मुख्य खासियतें बरकरार हैं. यह लॉन्च जेएलआर इंडिया द्वारा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आधिकारिक कार्यान्वयन से पहले रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी एडिशन टू की कीमतों में बदलाव के तुरंत बाद हुआ है.

Range Rover Sport SV Launched 1

भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट लाइनअप में एक "प्योर" एसवी मॉडल (वेरिएंट) की शुरुआत के साथ, यह पहले के लिमिटेड एडिशन मॉडलों से आगे बढ़ गया है. ब्रांड के अनुसार, नए स्पोर्ट एसवी को भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्पेसिफिकेशन और एक्सक्लूसिव बाहरी पेंट विकल्पों के साथ पेश किया गया है. खरीदार पांच खास रंगों में से चुन सकते हैं: ग्रीन सैटिन, ऑरेंज मैट, ब्लू ग्लॉस, वायलेट मैट और टील ग्लॉस.

 

यह भी पढ़ें: यूके-इंडिया FTA का प्रभाव: सीबीयू रेंज रोवर की कीमतों में रु.75 लाख तक की भारी कटौती हुई

 

इस एसयूवी में 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लगा है जो 626 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है. रेंज रोवर का दावा है कि यह गाड़ी 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है, और यह अब तक की सबसे तेज और सबसे दमदार रेंज रोवर स्पोर्ट है.

Range Rover Sport SV Launched 2

बाहर से देखने पर, इस एसयूवी में 22 इंच के फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ और एसवी-खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. अंदर, इसमें लाइट क्लाउड और एबोनी विंडसर लेदर अपहोल्स्ट्री, स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ, बॉडी एंड सोल सीट्स, मेरिडियन सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम और एक फुल एक्सटेंडेड लेदर पैकेज दिया गया है. रेंज रोवर की खासियत के अनुसार, खरीदार अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार स्टैंडर्ड मॉडल के अलावा और भी कस्टमाइज़ेशन करवा सकते हैं.

 

रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी में ब्रांड का 6डी डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम बरकरार है, जो कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के दौरान बॉडी मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए हाइड्रॉलिक रूप से जुड़े सेटअप का उपयोग करता है. इस सिस्टम का उद्देश्य पिच और बॉडी रोल को कम करना है, साथ ही रेंज रोवर से अपेक्षित शानदार ड्राइविंग अनुभव को बनाए रखना है.

Range Rover Sport SV Launched

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बाद रु.2.05 करोड़ की कीमत पर उपलब्ध नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी, स्पोर्ट एसवी पोर्टफोलियो की पहली ऐसी कार होगी जो बदली हुई कीमत संरचना के तहत जेएलआर इंडिया डीलरशिप पर पहुंचेगी. रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

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