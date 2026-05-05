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यूके-इंडिया FTA का प्रभाव: सीबीयू रेंज रोवर की कीमतों में रु.75 लाख तक की भारी कटौती हुई

इनमें रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी शामिल हैं, जिनकी कीमत अब क्रमशः रु.75 लाख और रु.40 लाख कम हो गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • जेएलआर इंडिया ने ब्रिटेन से आयातित रेंज रोवर मॉडलों की कीमतों में कटौती की है
  • प्रभावित होने वाली दो एसयूवी हैं - रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी
  • स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए मॉडलों की कीमतों पर FTA का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

ब्रिटेन-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से आखिरकार रेंज रोवर के प्रशंसकों के लिए कुछ अच्छी खबर आई है. FTA के लागू होने की उम्मीद में, जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने चुनिंदा रेंज रोवर मॉडलों की कीमतों में बदलाव किया है, जिन्हें देश में पूरी तरह से निर्मित (सीबीयू) यूनिट्स के रूप में आयात किया जाता है. इनमें रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी शामिल हैं, जिनकी कीमत अब क्रमशः रु.75 लाख और रु.40 लाख कम हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: फेरारी Purosangue हैंडलिंग स्पेशल में पेश किया गया नया एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम

 

कीमत में कटौती के बाद, ब्रांड की प्रमुख एसयूवी - रेंज रोवर एसवी, जिसकी कीमत पहले रु.4.25 करोड़ थी, अब रु.3.50 करोड़ में उपलब्ध है. वहीं, रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी, जिसकी कीमत पहले रु.2.75 करोड़ थी, अब ग्राहकों को रु.2.35 करोड़ में मिलेगी (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, भारत की हैं).

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रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी, जिसकी कीमत पहले रु.2.75 करोड़ थी, अब ग्राहकों को रु.2.35 करोड़ में मिलेगी

 

इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए, जेएलआर इंडिया के एमडी, राजन अम्बा ने कहा, “भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने की उम्मीद में, हमें अपने ग्राहकों को इसके लाभ देते हुए खुशी हो रही है. रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की बदली हुई कीमत हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हमें विश्वास है कि यह एफटीए अधिक ग्राहकों को बेहद आकर्षक और महत्वाकांक्षी एसवी पोर्टफोलियो का अनुभव करने का अवसर देगा और जेएलआर इंडिया की विकास गाथा को और मजबूत करेगा.”

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यह मुक्त व्यापार समझौता डिफेंडर जैसे सीबीयू मॉडलों को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इनका निर्माण स्लोवाकिया में होता है, न कि यूके में.

 

यह बताना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्तर पर निर्मित जेएलआर वाहनों की कीमतों पर, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल किए गए हों या आंशिक रूप से असेंबल किए गए हों, एफटीए का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इनमें रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर वेलार और डिस्कवरी स्पोर्ट जैसे मॉडल शामिल हैं.

 

कीमत में कटौती के बाद, ब्रांड की प्रमुख एसयूवी - रेंज रोवर एसवी, जिसकी कीमत पहले रु.4.25 करोड़ थी, अब रु.3.50 करोड़ में उपलब्ध है. वहीं, रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी, जिसकी कीमत पहले रु,2.75 करोड़ थी, अब ग्राहकों को रु.2.35 करोड़ में मिलेगी (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, भारत की हैं).

 

जेएलआर द्वारा आयातित अन्य सीबीयू मॉडल - विशेष रूप से डिफेंडर और डिस्कवरी - की कीमतें भी अपरिवर्तित रहेंगी. इसका कारण यह है कि इनका निर्माण यूरोप के स्लोवाकिया में होता है और इसलिए ये यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते के दायरे में नहीं आते हैं.

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