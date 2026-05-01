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फेरारी Purosangue हैंडलिंग स्पेशल में पेश किया गया नया एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम

फेरारी की पहली चार दरवाजों वाली, चार सीटों वाली कार को एक स्पेशल हैंडलिंग पैकेज के साथ एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है ताकि इसे चलाना अधिक गतिशील हो सके.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 1, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अनुरोध पर उपलब्ध नई हैंडलिंग स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया
  • पैकेज में शामिल नया एक्टिव सस्पेंशन मिलता है
  • स्पेशल पर्सनलाइज़्ड विकल्प भी उपलब्ध हैं

परफॉर्मेंस एसयूवी की बात करें तो, आप पोर्श कायेन या लैम्बॉर्गिनी उरुस का नाम ले सकते हैं। लेकिन फेरारी Purosangue का नाम शायद ही कभी लिया जाए. यह मारानेलो की पहली चार दरवाजों वाली, चार सीटों वाली गाड़ी तो है, लेकिन इसमें वो गतिशीलता नहीं थी जो इसे रोमांचक ड्राइविंग अनुभव देने वाली ऊंची गाड़ियों की सूची में शामिल कर सके. इसी कमी को दूर करने के लिए, मारानेलो ने Purosangue में एक वैकल्पिक 'हैंडलिंग स्पेशल' फीचर जोड़ा है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक रु.61.50 लाख में हुआ लॉन्च, सीमित संख्या में होगी बिक्री

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प्रैंसिंग हॉर्स के अनुसार, "हैंडलिंग स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को कार की यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रियाओं को और भी बेहतर बनाकर, रोज़मर्रा के उपयोग में इसकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रभावित किए बिना, एक अधिक स्पोर्टी ड्राइविंग अनुभव देने के लिए बनाया गया है." नई पीढ़ी के वाहन डायनामिक सिस्टम और एक नए एक्टिव सस्पेंशन कैलिब्रेशन का उपयोग करते हुए, यह पैकेज बॉडी मूवमेंट को 10% तक कम करता है, ऐसा इटैलियन ब्रांड का दावा है. परिणामस्वरूप, हैंडलिंग स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में Purosangue ड्राइवर के इनपुट पर अधिक सीधे प्रतिक्रिया करता है, जिससे लगातार मोड़ों और दिशा में तेज़ी से बदलाव के दौरान नियंत्रण का एहसास बढ़ जाता है.

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गियरबॉक्स को भी बेहतर बनाया गया है ताकि इसकी प्रतिक्रिया गति तेज़ हो और गियर बदलना अधिक सटीक हो, खासकर मैनटिनो के 'रेस' और 'ESCOff' मोड में. इससे एक्सिलरेशन और भी तेज़ हो जाता है, और मैनुअल मोड में, 5,500 आरपीएम से ऊपर गियर बदलना और भी स्पोर्टी हो जाता है. इसके साथ ही, कैबिन के अंदर साउंड को एक खास सेटिंग के माध्यम से कस्टमाइज़ किया गया है, जो स्टार्टअप और एक्सिलरेशन के दौरान अधिक स्पष्ट होती है.

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और यह सिर्फ बाहरी बदलावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हैंडलिंग स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में स्टाइलिंग में भी कुछ बदलाव और पर्सनलाइज़्ड विकल्प शामिल हैं. इनमें डायमंड-कट व्हील्स, कार्बन-फाइबर साइड शील्ड, मैट-ब्लैक एग्जॉस्ट टिप्स, एक ब्लैक रियर प्रैंसिंग हॉर्स लोगो, एक सैटिन-फिनिश फेरारी लोगो और कॉन्फ़िगरेशन की पहचान के लिए एक खास कैबिन पट्टिका शामिल हैं.

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    Rs. 8.41 लाख
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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
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    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    ₹ 9,419/माह emi
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  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
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    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 10,091/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
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  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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