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2026 रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी रु.1.60 करोड़ में हुई लॉन्च

2026 रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी स्थानीय स्तर पर असेंबल और सीबीयू (CBU) दोनों रूपों में उपलब्ध है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 24, 2026

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हाइलाइट्स

  • स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी की कीमत रु.1.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
  • यह 6-सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है
  • खरीदार सीबीयू ऑटोबायोग्राफी का विकल्प भी चुन सकते हैं

जेएलआर इंडिया ने भारत में स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई 2026 रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.1.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. ऑटोबायोग्राफी सीबीयू (कंप्लीट यूनिट यूनिट) मॉडल में भी उपलब्ध है, जबकि आयातित मॉडल में मालिक की पसंद के अनुसार वाहन को कस्टमाइज़ करने के अधिक विकल्प मिलते हैं.

 

यह भी पढ़ें: नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन 13 अगस्त को मोंटेरे कार वीक में होगा पेश

 

2026 Range Rover Sport Autobiography Launched 1

स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई रेंज रोवर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है - एक 3.0-लीटर 6-सिलेंडर डीजल इंजन या एक 3.0-लीटर 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. टर्बो-पेट्रोल इंजन 394 बीएचपी और 550 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है, जबकि डीजल इंजन 346 बीएचपी और 700 एनएम की ताकत बनाता है. वहीं, आयातित CBU वेरिएंट में 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के स्थान पर बीएमडब्ल्यू द्वारा निर्मित 4.4-लीटर V8 इंजन दिया गया है, जो 523 बीएचपी की ताकत और 750 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. माइल्ड हाइब्रिड तकनीक इसमें स्टैंडर्ड फीचर है.

2026 Range Rover Sport Autobiography Launched 2

फीचर्स की बात करें तो, स्थानीय स्तर पर असेंबल की गई ऑटोबायोग्राफी में डिजिटल एलईडी हेडलाइट्स, मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ 22 तरह से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें, हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ पावर रिक्लाइनिंग रियर सीटें, 13.1 इंच का टचस्क्रीन, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर टेलगेट, डायनामिक एयर सस्पेंशन, 11.4 इंच डिस्प्ले वाला रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम और ऑल-व्हील स्टीयरिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं. वहीं, सीबीयू वेरिएंट में इनमें से कुछ फीचर्स को एक्सेसरीज के रूप में ऑप्शन के तौर पर लेना होगा.

 

जेएलआर इंडिया का कहना है कि नई रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के लिए बुकिंग अब पूरे देश में शुरू हो गई है.

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    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
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    2024 निसान मैग्नाइट
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    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    2019 रेनो क्विड
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  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो,
    2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो
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    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
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