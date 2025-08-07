नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन 13 अगस्त को मोंटेरे कार वीक में होगा पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन 13 अगस्त को मोंटेरे कार वीक में होगा पेश

नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी खास कार्बन एसवी सीरीज़ के अंतर्गत तीसरा मॉडल है, जिसमें पहले से ही रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और एसवी ब्लैक शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रेंज रोवर एसवी कार्बन अल्ट्रा-लाइटवेट कार्बन फाइबर फिनिश और कुछ खास रंगों के साथ आता है
  • इसमें 4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है
  • रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन की बुकिंग शुरू है और डिलवेरी 2025 के अंत तक की जाएगी

लैंड रोवर ने एक नए कार्बन एडिशन के साथ रेंज रोवर स्पोर्ट परिवार का विस्तार करने की घोषणा की है. रेंज रोवर एसवी कार्बन नाम से यह नई एसयूवी, इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और एसवी ब्लैक की कैटेगरी में शामिल हो गई है. यह नया मॉडल 13 अगस्त, 2025 को मोंटेरे कार वीक के दौरान रेंज रोवर हाउस में सार्वजनिक रूप से पेश होगा. इसकी खासियत क्या है? यह अल्ट्रा-लाइटवेट कार्बन फाइबर फिनिश और कुछ खास रंगों के साथ आता है.

 

यह भी पढ़ें: रेंज रोवर वेलार ऑटोबायोग्राफी भारत में रु.89.90 लाख में हुई लॉन्च

Image 21

नया मॉडल 13 अगस्त, 2025 को मोंटेरे कार वीक के दौरान रेंज रोवर हाउस में सार्वजनिक रूप से पेश किया जाएगा

 

रेंज रोवर के प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग डायरेक्टर, रयान मिलर ने कहा, "पिछले महीने हमने रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी ब्लैक एडिशन की घोषणा की थी, जो एक स्टील्थ, ब्लैक रंग में अपनी गहरी छाप छोड़ता है, वहीं अब नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन हमारी लक्ज़री परफॉर्मेंस एसयूवी का एक सशक्त वैरिएंट है. रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और एसवी ब्लैक के साथ पेश किया गया यह एडिशन रेंज रोवर के नये लाइनअप  को सर्वोत्तम तरीके से पेश करने में सक्षम है, जहां रेंज रोवर के रिफाइन कार्बन फाइबर मटेरियल बेहद शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है."

Range Rover S Port SV Carbon Coll

एसयूवी के बाहरी हिस्से में कार्बन फाइबर का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया है

 

जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एसयूवी के बाहरी हिस्से में कार्बन फाइबर का भर-भर के इस्तेमाल किया गया है. मानक फोर्ज्ड कार्बन बाहरी पैक में एक्टिव एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं, वहीं विकल्प के तौर पर ग्राहक कार्बन फाइबर बोनट और हुड वेंट्स के आसपास की सजावट भी ग्राहक चुन सकते हैं.

Image 14

ग्राहक अल्ट्रा-लाइटवेट 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील्स और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का विकल्प भी चुन सकते हैं

 

अब, स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन हल्के 23-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स और एनोडाइज्ड ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स के साथ आती है. हालाँकि, ग्राहक अल्ट्रा-लाइटवेट 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील्स और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का भी विकल्प चुन सकते हैं. कैलिपर्स के लिए आपको नीले, पीले, कार्बन ब्रॉन्ज़ या काले रंगों में से भी चुनने का विकल्प मिलेगा.

Image 16

एसयूवी में विस्तारित मूनलाइट क्रोम डिटेलिंग और एसवी इल्यूमिनेटेड ट्रेडप्लेट्स भी हैं

 

कैबिन में सीटबैक और डैशबोर्ड के लिए फोर्ज्ड कार्बन डिटेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, और ट्विल कार्बन फिनिश भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है. कार्बन ट्रीटमेंट को विस्तारित मूनलाइट क्रोम डिटेलिंग और एसवी इल्यूमिनेटेड ट्रेडप्लेट्स द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है. कैबिन में लैंड रोवर की बॉडी एंड सोल सीट (BASS) तकनीक भी है, जिसमें सीटों में लगे स्पीकर आपको और भी बेहतर ऑडियो अनुभव मिलते हैं.

Image 15

लैंड रोवर चार कैबिन थीम के साथ आती है - आबनूस, रोज़वुड/आबनूस, लाइट क्लाउड/आबनूस, और सिंडर ग्रे/आबनूस आदि

 

लैंड रोवर आपको चार कैबिन थीम के विकल्प भी देता है - एबोनी, रोज़वुड/एबोनी और लाइट क्लाउड/एबोनी में छेद वाली विंडसर लेदर सीटें. चौथा विकल्प है लेदर-मुक्त विकल्प, सिंडर ग्रे/एबोनी सीटें जो छेद, अभिनव अल्ट्राफैब्रिक्स मटेरियल से बनी हैं.

Image 05

4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 626 बीएचपी और 750 एनएम टॉर्क पैदा करता है

 

बोनट के नीचे आपको और भी कार्बन फाइबर एलिमेंट मिलेंगे. शुरुआत कार्बन फाइबर SV इंजन कवर से होती है जो 4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में लगा है. यह मोटर 626 बीएचपी और 750 एनएम का टॉर्क पैदा करती है. दरअसल, डायनामिक लॉन्च मोड में, इंजन और MHEV यूनिट मिलकर 800 एनएम का टॉर्क बना सकते हैं. 6D डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम इस एसयूवी के ऑन-रोड परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है.

# Range Rover Sport# Range Rover Sport Carbon# Range Rover Sport SV Carbon# Range Rover Sport SV# SUV# Family SUV# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 46,261 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8 लाख
    ₹ 16,922/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय लैंड रोवर मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन 1.0 पेट्रोल या 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. इसकी कीमत रु.8.31 लाख से रु.10.87 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
    2025 निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.8.31 लाख से शुरू
  • इस समर्पित टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर होंगे, और फिलहाल, यहाँ केवल टेस्ला वाहनों को ही चार्ज किया जा सकेगा. टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई के वन बीकेसी की P1 पार्किंग में स्थित है.
    भारत का पहला टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई में लगाया गया
  • Atto 2 में 45 kWh बैटरी पैक मिलता है और यह भारतीय बाजार में Atto 3 से नीचे रहेगी.
    BYD Atto 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • लगभग आधे दशक पहले लॉन्च होने के बाद रेनॉ ने आखिरकार ट्राइबर को पहला बड़ा अपडेट दे दिया है. क्या इस बार सेगमेंट-लीडर अर्टिगा के खिलाफ इसके पास कोई मौका है?
    2025 रेनॉ ट्राइबर बनाम मारुति सुजुकी अर्टिगा: दो किफायती एमपीवी की तुलना कौन ज़्यादा बेहतर?
  • अर्बन क्रूजर ईवी को भारत में कॉन्सेप्ट के रूप में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया गया था.
    भारत के लिए बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी इंडोनेशिया में हुई पेश
  • निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन 1.0 पेट्रोल या 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. इसकी कीमत रु.8.31 लाख से रु.10.87 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
    2025 निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.8.31 लाख से शुरू
  • इस समर्पित टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर होंगे, और फिलहाल, यहाँ केवल टेस्ला वाहनों को ही चार्ज किया जा सकेगा. टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई के वन बीकेसी की P1 पार्किंग में स्थित है.
    भारत का पहला टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई में लगाया गया
  • Atto 2 में 45 kWh बैटरी पैक मिलता है और यह भारतीय बाजार में Atto 3 से नीचे रहेगी.
    BYD Atto 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • लगभग आधे दशक पहले लॉन्च होने के बाद रेनॉ ने आखिरकार ट्राइबर को पहला बड़ा अपडेट दे दिया है. क्या इस बार सेगमेंट-लीडर अर्टिगा के खिलाफ इसके पास कोई मौका है?
    2025 रेनॉ ट्राइबर बनाम मारुति सुजुकी अर्टिगा: दो किफायती एमपीवी की तुलना कौन ज़्यादा बेहतर?
  • अर्बन क्रूजर ईवी को भारत में कॉन्सेप्ट के रूप में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया गया था.
    भारत के लिए बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी इंडोनेशिया में हुई पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन 13 अगस्त को मोंटेरे कार वीक में होगा पेश