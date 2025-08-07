नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन 13 अगस्त को मोंटेरे कार वीक में होगा पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 7, 2025
हाइलाइट्स
- रेंज रोवर एसवी कार्बन अल्ट्रा-लाइटवेट कार्बन फाइबर फिनिश और कुछ खास रंगों के साथ आता है
- इसमें 4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है
- रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन की बुकिंग शुरू है और डिलवेरी 2025 के अंत तक की जाएगी
लैंड रोवर ने एक नए कार्बन एडिशन के साथ रेंज रोवर स्पोर्ट परिवार का विस्तार करने की घोषणा की है. रेंज रोवर एसवी कार्बन नाम से यह नई एसयूवी, इस साल की शुरुआत में लॉन्च किए गए रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और एसवी ब्लैक की कैटेगरी में शामिल हो गई है. यह नया मॉडल 13 अगस्त, 2025 को मोंटेरे कार वीक के दौरान रेंज रोवर हाउस में सार्वजनिक रूप से पेश होगा. इसकी खासियत क्या है? यह अल्ट्रा-लाइटवेट कार्बन फाइबर फिनिश और कुछ खास रंगों के साथ आता है.
नया मॉडल 13 अगस्त, 2025 को मोंटेरे कार वीक के दौरान रेंज रोवर हाउस में सार्वजनिक रूप से पेश किया जाएगा
रेंज रोवर के प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग डायरेक्टर, रयान मिलर ने कहा, "पिछले महीने हमने रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी ब्लैक एडिशन की घोषणा की थी, जो एक स्टील्थ, ब्लैक रंग में अपनी गहरी छाप छोड़ता है, वहीं अब नया रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एडिशन हमारी लक्ज़री परफॉर्मेंस एसयूवी का एक सशक्त वैरिएंट है. रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी और एसवी ब्लैक के साथ पेश किया गया यह एडिशन रेंज रोवर के नये लाइनअप को सर्वोत्तम तरीके से पेश करने में सक्षम है, जहां रेंज रोवर के रिफाइन कार्बन फाइबर मटेरियल बेहद शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है."
एसयूवी के बाहरी हिस्से में कार्बन फाइबर का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया है
जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, नई रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन एसयूवी के बाहरी हिस्से में कार्बन फाइबर का भर-भर के इस्तेमाल किया गया है. मानक फोर्ज्ड कार्बन बाहरी पैक में एक्टिव एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं, वहीं विकल्प के तौर पर ग्राहक कार्बन फाइबर बोनट और हुड वेंट्स के आसपास की सजावट भी ग्राहक चुन सकते हैं.
ग्राहक अल्ट्रा-लाइटवेट 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील्स और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का विकल्प भी चुन सकते हैं
अब, स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी कार्बन हल्के 23-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स और एनोडाइज्ड ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स के साथ आती है. हालाँकि, ग्राहक अल्ट्रा-लाइटवेट 23-इंच कार्बन फाइबर व्हील्स और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का भी विकल्प चुन सकते हैं. कैलिपर्स के लिए आपको नीले, पीले, कार्बन ब्रॉन्ज़ या काले रंगों में से भी चुनने का विकल्प मिलेगा.
एसयूवी में विस्तारित मूनलाइट क्रोम डिटेलिंग और एसवी इल्यूमिनेटेड ट्रेडप्लेट्स भी हैं
कैबिन में सीटबैक और डैशबोर्ड के लिए फोर्ज्ड कार्बन डिटेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, और ट्विल कार्बन फिनिश भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है. कार्बन ट्रीटमेंट को विस्तारित मूनलाइट क्रोम डिटेलिंग और एसवी इल्यूमिनेटेड ट्रेडप्लेट्स द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है. कैबिन में लैंड रोवर की बॉडी एंड सोल सीट (BASS) तकनीक भी है, जिसमें सीटों में लगे स्पीकर आपको और भी बेहतर ऑडियो अनुभव मिलते हैं.
लैंड रोवर चार कैबिन थीम के साथ आती है - आबनूस, रोज़वुड/आबनूस, लाइट क्लाउड/आबनूस, और सिंडर ग्रे/आबनूस आदि
लैंड रोवर आपको चार कैबिन थीम के विकल्प भी देता है - एबोनी, रोज़वुड/एबोनी और लाइट क्लाउड/एबोनी में छेद वाली विंडसर लेदर सीटें. चौथा विकल्प है लेदर-मुक्त विकल्प, सिंडर ग्रे/एबोनी सीटें जो छेद, अभिनव अल्ट्राफैब्रिक्स मटेरियल से बनी हैं.
4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 626 बीएचपी और 750 एनएम टॉर्क पैदा करता है
बोनट के नीचे आपको और भी कार्बन फाइबर एलिमेंट मिलेंगे. शुरुआत कार्बन फाइबर SV इंजन कवर से होती है जो 4.4-लीटर ट्विन टर्बो V8 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में लगा है. यह मोटर 626 बीएचपी और 750 एनएम का टॉर्क पैदा करती है. दरअसल, डायनामिक लॉन्च मोड में, इंजन और MHEV यूनिट मिलकर 800 एनएम का टॉर्क बना सकते हैं. 6D डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम इस एसयूवी के ऑन-रोड परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है.
