जगुआर लैंडर रोवर और स्टेलंटिस अमेरिका में नई कारों और एसयूवी के संयुक्त विकास पर करेंगे विचार

जेएलआर और स्टेलेंटिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मॉडल विकास में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है. समझौते में कहा गया है कि दोनों कंपनियां मॉडल और प्रौद्योगिकी विकास में तालमेल बनाने के लिए सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगी.

स्टेलेंटिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंटोनियो फिलोसा ने कहा, "मॉडल और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में तालमेल तलाशने के लिए भागीदारों के साथ काम करके, हम अपने ग्राहकों को पसंद आने वाले मॉडलों और अनुभवों को देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ पैदा कर सकते हैं."

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जेएलआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा, "स्टेलेंटिस के साथ काम करने से हमें मॉडल और तकनीकी विकास में पूरक क्षमताओं का पता लगाने का मौका मिलता है जो अमेरिकी बाजार के लिए हमारी दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समर्थन करती हैं."

फिलहाल, दोनों ब्रांडों ने भविष्य में मॉडल विकास सहयोग के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है. एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन केवल सहयोग करने के लिए पक्षों के इरादों को रेखांकित करता है, लेकिन औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक किसी भी पक्ष के लिए कोई कानूनी या वित्तीय दायित्व नहीं बनाता है.