जगुआर लैंडर रोवर और स्टेलंटिस अमेरिका में नई कारों और एसयूवी के संयुक्त विकास पर करेंगे विचार
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 20, 2026
हाइलाइट्स
जेएलआर और स्टेलेंटिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मॉडल विकास में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है. समझौते में कहा गया है कि दोनों कंपनियां मॉडल और प्रौद्योगिकी विकास में तालमेल बनाने के लिए सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगी.
स्टेलेंटिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंटोनियो फिलोसा ने कहा, "मॉडल और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में तालमेल तलाशने के लिए भागीदारों के साथ काम करके, हम अपने ग्राहकों को पसंद आने वाले मॉडलों और अनुभवों को देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ पैदा कर सकते हैं."
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जेएलआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा, "स्टेलेंटिस के साथ काम करने से हमें मॉडल और तकनीकी विकास में पूरक क्षमताओं का पता लगाने का मौका मिलता है जो अमेरिकी बाजार के लिए हमारी दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समर्थन करती हैं."
फिलहाल, दोनों ब्रांडों ने भविष्य में मॉडल विकास सहयोग के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है. एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन केवल सहयोग करने के लिए पक्षों के इरादों को रेखांकित करता है, लेकिन औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक किसी भी पक्ष के लिए कोई कानूनी या वित्तीय दायित्व नहीं बनाता है.
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अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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