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जगुआर लैंडर रोवर और स्टेलंटिस अमेरिका में नई कारों और एसयूवी के संयुक्त विकास पर करेंगे विचार

दोनों कंपनियों ने मॉडल विकास में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 20, 2026

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हाइलाइट्स

    जेएलआर और स्टेलेंटिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मॉडल विकास में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है. समझौते में कहा गया है कि दोनों कंपनियां मॉडल और प्रौद्योगिकी विकास में तालमेल बनाने के लिए सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगी.

    JLR Discovery Defender

    स्टेलेंटिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंटोनियो फिलोसा ने कहा, "मॉडल और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में तालमेल तलाशने के लिए भागीदारों के साथ काम करके, हम अपने ग्राहकों को पसंद आने वाले मॉडलों और अनुभवों को देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ पैदा कर सकते हैं."

     

    यह भी पढ़ें: होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार

     

    जेएलआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा, "स्टेलेंटिस के साथ काम करने से हमें मॉडल और तकनीकी विकास में पूरक क्षमताओं का पता लगाने का मौका मिलता है जो अमेरिकी बाजार के लिए हमारी दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समर्थन करती हैं."

    Jeep Recon

    फिलहाल, दोनों ब्रांडों ने भविष्य में मॉडल विकास सहयोग के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है. एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन केवल सहयोग करने के लिए पक्षों के इरादों को रेखांकित करता है, लेकिन औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तक किसी भी पक्ष के लिए कोई कानूनी या वित्तीय दायित्व नहीं बनाता है.

    # JLR# JLR Jaguar Land Rover# Stellantis# JLR-Stellantis# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
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    • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ट्यूशॉ,
      2021 ह्युंडई ट्यूशॉ
      R 2.0 6-Speed GL BS IV | 60,870 km | डीज़ल | आटोमेटिक
      Rs. 14.25 लाख
      ₹ 30,136/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2016 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha | 79,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.71 लाख
      ₹ 8,299/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2018 फोर्ड फीगो,
      2018 फोर्ड फीगो
      1.2P Trend | 47,250 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.63 लाख
      ₹ 8,125/माह emi
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    • यूज़्ड 2015 ह्युंडई इऑन,
      2015 ह्युंडई इऑन
      Era Plus | 27,125 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 1.99 लाख
      ₹ 4,454/माह emi
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    • यूज़्ड 2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी,
      2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी
      VX | 50,764 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.23 लाख
      ₹ 11,061/माह emi
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    • यूज़्ड 2022 रेनो ट्राइबर,
      2022 रेनो ट्राइबर
      RXZ | 37,117 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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      ₹ 10,912/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 ह्युंडई सैंट्रो,
      2021 ह्युंडई सैंट्रो
      DX | 76,244 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.06 लाख
      ₹ 9,083/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2016 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha | 1,07,558 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.7 लाख
      ₹ 8,287/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2017 फोर्ड फीगो एस्पायर,
      2017 फोर्ड फीगो एस्पायर
      1.2P Trend BS IV | 38,677 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.94 लाख
      ₹ 6,582/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
      2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
      VXI | 62,665 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.34 लाख
      ₹ 14,197/माह emi
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