वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजयामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया

इस ब्रांड ने राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में थोक बिक्री में वृद्धि हुई
  • फ्लैगशिप रेंज रोवर भी एक लोकप्रिय मॉडल बना हुआ है
  • ब्रांड ने हाल ही में यूके में निर्मित मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है

जेएलआर इंडिया ने घोषणा की है कि उसने लगातार दूसरे वर्ष देश में 6,000 से अधिक वाहन बेचे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 6,031 वाहन बेचे थे, जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 2% कम थे. अंतिम तिमाही में बिक्री में 8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, इस दौरान कंपनी ने केवल 1,651 वाहन बेचे. हालांकि, थोक बिक्री में 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी ने 1,812 वाहन बेचे. कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025 की तुलना में कंपनी के राजस्व में 14% की वृद्धि हुई है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट SV का बेस मॉडल रु.2.05 करोड़ में हुआ लॉन्च

Range Rover SV Masara Edition 2

वर्ष के दौरान कुल बिक्री में तीन मॉडलों का दबदबा रहा. डिफेंडर इस अवधि में सबसे लोकप्रिय एसयूवी बनी रही, वहीं फ्लैगशिप रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया और तीनों कारों ने मिलकर कुल बिक्री का 80% हिस्सा हासिल किया. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, ब्रांड ने हाल ही में अपने ब्रिटेन में निर्मित वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.

 

जेएलआर इंडिया के एमडी राजन अम्बा ने कहा, “हमारे मजबूत राजस्व प्रदर्शन से हमारे आधुनिक लक्जरी ब्रांडों, और विशेष रूप से हमारे सबसे उच्च मूल्य वाले रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर मॉडलों में ग्राहकों के गहरे विश्वास का पता चलता है. हमारे परिणाम हमारे ब्रांडों की स्थायी अपील और भारतीय बाजार की क्षमता के साथ-साथ उद्योग और जेएलआर के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष से निपटने की हमारी क्षमता को भी मजबूत करते हैं.”

# range rovers# defender# jlr india# auto sales# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,455 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.44 लाख
    ₹ 22,073/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
    2021 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.23 लाख
    ₹ 21,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Camo Adventure A | 28,029 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.21 लाख
    ₹ 13,898/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2013 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz | 65,374 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 1,14,746 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.61 लाख
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है.
    पेट्रोल और डीजल की कीमत में रु.3 तक की बढ़ोतरी हुई
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बने ब्रांड के रूप में जगुआर के रिबॉर्न का नेतृत्व करने वाला पहला मॉडल इस साल के अंत में प्रोडक्शन रूप में सामने आएगा.
    जगुआर 4 डोर इलेक्ट्रिक जीटी का नाम होगा टाइप 01, इसी साल 2026 में होगी पेश
  • एंड्रॉइड ऑटो के सबसे बड़े अपडेट में विजेट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और एक नया इमर्सिव गूगल मैप्स अनुभव शामिल है, जबकि समर्थित कारों को इस साल के अंत में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा.
    एंड्रॉइड ऑटो को नए UI, वीडियो स्ट्रीमिंग और जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ एक बड़ा बदलाव मिला
  • केवल 63 यूनिट तक सीमित, NA63 एडिशन लेम्बॉर्गिनी के 63वें जन्मदिन का जश्न मनाती है, और इसे विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों में बेची जाएगी.
    लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो NA63 ने हासिल की अनोखी और शानदार उपलब्धि, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए
  • तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और गहरे रंग के टिंट से लेकर अलॉय व्हील्स और बॉडी रैप तक, यहां जानिए भारतीय कार मालिक कानूनी रूप से किन-किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं और किन चीजों में बदलाव करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
    भारत में वैध बनाम अवैध कार बदलाव: किन कारणों से आपकी कार की रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है या वाहन जब्त हो सकता है यहां जानें
  • केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है.
    पेट्रोल और डीजल की कीमत में रु.3 तक की बढ़ोतरी हुई
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बने ब्रांड के रूप में जगुआर के रिबॉर्न का नेतृत्व करने वाला पहला मॉडल इस साल के अंत में प्रोडक्शन रूप में सामने आएगा.
    जगुआर 4 डोर इलेक्ट्रिक जीटी का नाम होगा टाइप 01, इसी साल 2026 में होगी पेश
  • एंड्रॉइड ऑटो के सबसे बड़े अपडेट में विजेट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और एक नया इमर्सिव गूगल मैप्स अनुभव शामिल है, जबकि समर्थित कारों को इस साल के अंत में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा.
    एंड्रॉइड ऑटो को नए UI, वीडियो स्ट्रीमिंग और जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ एक बड़ा बदलाव मिला
  • केवल 63 यूनिट तक सीमित, NA63 एडिशन लेम्बॉर्गिनी के 63वें जन्मदिन का जश्न मनाती है, और इसे विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों में बेची जाएगी.
    लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो NA63 ने हासिल की अनोखी और शानदार उपलब्धि, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया