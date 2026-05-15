वित्त वर्ष 2026 में कुल बिक्री में गिरावट के बावजूद, डिफेंडर ने भारत में जेएलआर की बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया

जेएलआर इंडिया ने घोषणा की है कि उसने लगातार दूसरे वर्ष देश में 6,000 से अधिक वाहन बेचे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 6,031 वाहन बेचे थे, जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 2% कम थे. अंतिम तिमाही में बिक्री में 8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, इस दौरान कंपनी ने केवल 1,651 वाहन बेचे. हालांकि, थोक बिक्री में 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी ने 1,812 वाहन बेचे. कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025 की तुलना में कंपनी के राजस्व में 14% की वृद्धि हुई है.

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वर्ष के दौरान कुल बिक्री में तीन मॉडलों का दबदबा रहा. डिफेंडर इस अवधि में सबसे लोकप्रिय एसयूवी बनी रही, वहीं फ्लैगशिप रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट ने भी शानदार प्रदर्शन किया और तीनों कारों ने मिलकर कुल बिक्री का 80% हिस्सा हासिल किया. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, ब्रांड ने हाल ही में अपने ब्रिटेन में निर्मित वाहनों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.

जेएलआर इंडिया के एमडी राजन अम्बा ने कहा, “हमारे मजबूत राजस्व प्रदर्शन से हमारे आधुनिक लक्जरी ब्रांडों, और विशेष रूप से हमारे सबसे उच्च मूल्य वाले रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर मॉडलों में ग्राहकों के गहरे विश्वास का पता चलता है. हमारे परिणाम हमारे ब्रांडों की स्थायी अपील और भारतीय बाजार की क्षमता के साथ-साथ उद्योग और जेएलआर के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष से निपटने की हमारी क्षमता को भी मजबूत करते हैं.”