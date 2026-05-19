मिनी कूपर S JCW जीपी इंस्पायर्ड एडिशन भारत में रु.58.90 लाख में हुई लॉन्च

इस महीने की शुरुआत में बुकिंग शुरू होने के बाद, मिनी ने भारत में कूपर एस जेसीडब्ल्यू जीपी इंस्पायर्ड एडिशन को रु.58.90 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. भारतीय बाजार के लिए केवल 30 यूनिट तक सीमित, यह विशेष एडिशन मिनी जीपी से प्रेरित है और विक्ट्री एडिशन के बाद भारत में आने वाला कूपर एस पर आधारित दूसरा विशेष एडिशन है.

जीपी इंस्पायर्ड एडिशन को एक्सक्लूसिव लेजेंड ग्रे एक्सटीरियर शेड में तैयार किया गया है, जिसमें चिली रेड रूफ और मिरर कैप्स का आकर्षक कंट्रास्ट है. इसमें जीपी से प्रेरित बोनट और लाल और ग्रे रंग की साइड स्ट्राइप्स भी हैं, साथ ही सी-पिलर पर "1/30" बैजिंग भी है.

मिनी ने इसमें जॉन कूपर वर्क्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए हैं, जिनमें स्पॉइलर एक्सटेंशन, आगे और पीछे के विंगलेट्स, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र शामिल हैं. यह हैचबैक 17 इंच के जेसीडब्ल्यू स्प्रिंट स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिन पर चिली रेड रंग के जीपी-प्रेरित व्हील हब कैप लगे हैं.

अब बात करते हैं कैबिन की. कैबिन में इस एडिशन के लिए कई खास बदलाव किए गए हैं. इनमें GP से प्रेरित रोशन डोर सिल्स, “1/30” फ्लोर मैट्स और JCW के लिए खास डोर लॉक पिन्स शामिल हैं. इस हैचबैक में वेसिन और कॉर्ड अपहोल्स्ट्री के संयोजन से बनी JCW स्पोर्ट्स सीटें, JCW डैशबोर्ड ट्रिम और पैडल शिफ्टर्स के साथ नया JCW स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में 9.4 इंच का गोलाकार OLED टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तथा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं पहले की तरह ही मौजूद हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें मल्टीपल एयरबैग, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और रियर-व्यू कैमरा शामिल हैं.

कूपर S JCW GP इंस्पायर्ड एडिशन में 2.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 204 हॉर्सपावर और 300 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ, यह हैचबैक 6.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी दावा की गई अधिकतम गति 242 किमी प्रति घंटे है.