मारुति सुजुकी ने खारकोडा स्थित अपने दूसरे प्लांट में वाहनों का निर्माण शुरू किया

मारुति सुजुकी ने खारकोडा स्थित अपने दूसरे प्लांट में वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे इस प्लांट की कुल निर्माण क्षमता बढ़कर 5 लाख यूनिट हो गई है. खारकोडा स्थित प्लांट की निर्माण क्षमता अब तक 25 लाख यूनिट तक थी, जिसका उद्घाटन पिछले साल फरवरी में हुआ था. मारुति का कहना है कि वह वर्तमान में खारकोडा प्लांट में ब्रेज़ा सबकॉम्पैक्ट एसयूवी और विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी का निर्माण कर रही है.

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मारुति खारकोडा स्थित प्लांट में विक्टोरिस और ब्रेज़ा का निर्माण कर रही है

मारुति का कहना है कि खारकोडा स्थित दूसरे प्लांट में कमर्शियल निर्माण शुरू होने से भारत में उसकी कुल निर्माण क्षमता बढ़कर 26.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो गई है. हरियाणा में 800 एकड़ में फैला खारकोडा प्लांट, पूर्णतः चालू होने पर मारुति का देश का सबसे बड़ा चार पहिया वाहन निर्माण स्थल बनने जा रहा है, जिसकी नियोजित वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष तक होगी.



खारकोडा स्थित यह प्लांट मारुति का देश में चौथा और हरियाणा में स्थित तीसरा निर्माण प्लांट है. इससे पहले इसके मानेसर और गुरुग्राम में भी प्लांट स्थित हैं. कार निर्माता कंपनी गुजरात में भी एक निर्माण प्लांट संचालित करती है, जिसे उसने अपनी मूल कंपनी सुजुकी से अधिग्रहित किया था.