2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की पूरी जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अप्रैल 17, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें रु.11 लाख से लेकर रु.19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
- 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
- इसमें 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है
2026 फोक्सवैगन टाइगुन 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है – कम्फर्टलाइन, हाईलाइन, हाईलाइन प्लस, टॉपलाइन, जीटी लाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट – जिनकी कीमत रु.11 लाख से लेकर रु.19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और तीन ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है.
कंफर्टलाइन
इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल
ट्रांसमिशन: मैनुअल
कीमत: रु.11 लाख
फीचर्स
- 6 एयरबैग
- ईएससी, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, मल्टी-कोलिज़न ब्रेकिंग, एएसआर, ईडीएल
- टायर प्रेशर डीफ्लेशन वॉर्निंग
- ऑल सीट्स 3-पॉइंट सीटबेल्ट
- ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट
- इंजन इमोबलाइज़र
- रियर पॉर्किंग सेंसर
- मैनुअल आईआरवीएम
- रियर फॉग लैंप
- रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर
- फुल एलईडी हैडलैंप के साथ डीआरएल
- ऑटो लेवलिंग हेडलैंप
- स्टैटिक कॉर्नरिंग लाइट्स
- ब्लैक रूफ रेल्स
- बॉडी-कलर ओआरवीएम के साथ एलईडी इंडिकेटर्स
- बॉडी-कलर डोर हैंडल
- 16-इंच स्टील व्हील के साथ कवर्स
- इन्फिनिटी एलईडी टेल लैंप
- क्रोम टाइगुन लेटरिंग
- डुअल-टोन कैबिन
- फैब्रिक सीट्स (सोल ब्लैक)
- हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट
- फ्रंट ग्रैब हैंडल
- रियर ग्रैब हैंडल के साथ हुक्स
- ड्राइवर फुटरेस्ट
- स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज
- एंबियंट लाइट पैक
- 7.0 इंत टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
- 4 स्पीकर्स
- वायर्ड एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
- मैनुअल AC
- रियर AC वेंट्स
- ऑल पावर विंडो
- इलेक्ट्रिकली एडजेस्टबेल ओआरवीएम
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
- 12V पॉवर सॉकेट
हाईलाइन
इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल
ट्रांसमिशन: मैनुअल / ऑटोमेटिक
कीमत: रु.12.70 लाख – रु.13.80 लाख
कंफर्टलाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- रिवर्स कैमरा (स्टैटिक गाइडलाइन्स के साथ)
- ऑटो-डिमिंग IRVM (इनसाइड रियर व्यू मिरर)
- 16-इंच अलॉय व्हील्स
- डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश
- क्रोम विंडो लाइन
- रियर सेंटर आर्मरेस्ट (कपहोल्डर्स के साथ)
- 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
वॉयस कमांड
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- USB-C पोर्ट्स (फ्रंट और रियर)
- शार्क फिन एंटीना
- क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमैटिक)
- पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक)
हाइलाइन प्लस
इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल
ट्रांसमिशन: मैनुअल ट्रांसमिशन / ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कीमत: रु.14.30 लाख – रु.15.45 लाख
हाइलाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
- ऑटोमेटिक हेडलाइट्स
- रेन सेंसिंग वाइपर
- ऑटो कमिंग/लीवींग लाइट्स
- डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले बाहरी रियर व्यू मिरर (ORVMs)
- ड्राइवर साइड वन-टच विंडो (पिंच गार्ड के साथ)
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
टॉपलाइन
इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल
ट्रांसमिशन: मैनुअल ट्रांसमिशन / ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
कीमत: रु.16 लाख – रु.17.17 लाख
हाइलान प्लस के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स
- 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स
- फ्रंट लाइट बैंड
- इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो (फ्रंट और रियर)
- वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन
- लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
- डैशबोर्ड इंसर्ट्स
- फुटवेल इल्यूमिनेशन
- पैनोरमिक सनरूफ
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स (ड्राइवर और को-ड्राइवर)
- सबवूफर और एम्प्लीफायर
जीटी लाइन
हाइलान प्लस के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स
- ग्लॉसी ब्लैक बाहरी स्टाइलिंग
- 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स
- ब्लैक रूफ रेल्स
- ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स)
- GT लाइन बैजेस
- ब्लैक कैबिन थीम
- रेड एंबियंट लाइटिंग
जीटी प्लस क्रोम
इंजन: 1.5 लीटर TSI पेट्रोल ट्रांसमिशन:
7-स्पीड डीएसजी
कीमत: रु.18 लाख
टॉप लाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स
- एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी (ACT)
- ग्रिल, टेलगेट और दरवाज़ों पर GT ब्रांडिंग
- GT स्टीयरिंग क्लैस्प
- रेड पाइपिंग के साथ लेदरेट सीट्स
- लेदरेट फ्रंट आर्मरेस्ट
- रेड ब्रेक कैलिपर्स
- ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन एक्सटीरियर
- लेज़र रेड एंबियंट लाइटिंग
- GT वेलकम स्क्रीन
- एल्युमिनियम पैडल्स
जीटी प्लस स्पोर्ट
इंजन: 1.5 लीटर TSI पेट्रोल
ट्रांसमिशन: 7-स्पीड डीएसजी
कीमत: रु.19.30 लाख
जीटी प्लस क्रोम के अतिरिक्त मिलने वाले फीचर्स:
- ब्लैक-ऑउट बाहरी थीम
- ब्लैक अलॉय व्हील्स
- ब्लैक रूफ और मिरर
- ब्लैक लैदरेट सीट के साथ लाल स्टिचिंग
- जीटी स्टीयरिंग रे साथ रेड स्टिचिंग
|वैरिएंट का नाम
|1.0 मैनुअल
|1.0 ऑटोमेटिक
|1.5 डीएसजी
|कंफर्टलाइन
|₹11 लाख
|-
|-
|हाईलाइन
|₹12.70 लाख
|₹13.80 लाख
|-
|हाईलाइन प्लस
|₹14.30 लाख
|₹15.45 लाख
|-
|GT लाइन
|₹14.60 लाख
|₹15.75 लाख
|-
|टॉप लाइन
|₹16 लाख
|₹17.17 लाख
|-
|GT प्लस क्रोम
|-
|-
|₹19 लाख
|GT प्लस स्पोर्ट
|-
|-
|₹19.30 लाख
