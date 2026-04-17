2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की पूरी जानकारी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए6एमजी महामहिमरेनो बोरियलस्कोडा एन्याक iV
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650बजाज
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की पूरी जानकारी

फोक्सवैगन टाइगुन 7 ट्रिम लेवल, तीन ट्रांसमिशन विकल्प और दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक ट्रिम लेवल में मिलने वाले फीचर्स की जानकारी दी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कीमतें रु.11 लाख से लेकर रु.19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
  • 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
  • इसमें 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है

2026 फोक्सवैगन टाइगुन 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है – कम्फर्टलाइन, हाईलाइन, हाईलाइन प्लस, टॉपलाइन, जीटी लाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट – जिनकी कीमत रु.11 लाख से लेकर रु.19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और तीन ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट रु.11 लाख में हुई लॉन्च, वेरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां देखें

कंफर्टलाइन

 

इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल 

ट्रांसमिशन: मैनुअल 

कीमत: रु.11 लाख  

 

फीचर्स

  • 6 एयरबैग 
  • ईएससी, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, मल्टी-कोलिज़न ब्रेकिंग, एएसआर, ईडीएल 
  • टायर प्रेशर डीफ्लेशन वॉर्निंग 
  • ऑल सीट्स 3-पॉइंट सीटबेल्ट 
  • ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट 
  • इंजन इमोबलाइज़र 
  • रियर पॉर्किंग सेंसर 
  • मैनुअल आईआरवीएम 
  • रियर फॉग लैंप 
  • रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर 
  • फुल एलईडी हैडलैंप के साथ डीआरएल 
  • ऑटो लेवलिंग हेडलैंप 
  • स्टैटिक कॉर्नरिंग लाइट्स 
  • ब्लैक रूफ रेल्स 
  • बॉडी-कलर ओआरवीएम के साथ एलईडी इंडिकेटर्स 
  • बॉडी-कलर डोर हैंडल 
  • 16-इंच स्टील व्हील के साथ कवर्स 
  • इन्फिनिटी एलईडी टेल लैंप 
  • क्रोम टाइगुन लेटरिंग 
  •  डुअल-टोन कैबिन 
  • फैब्रिक सीट्स (सोल ब्लैक) 
  • हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट 
  • फ्रंट ग्रैब हैंडल 
  • रियर ग्रैब हैंडल के साथ हुक्स 
  • ड्राइवर फुटरेस्ट 
  • स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज 
  • एंबियंट लाइट पैक 
  • 7.0 इंत टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट 
  • 4 स्पीकर्स 
  • वायर्ड एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले 
  • मैनुअल AC 
  • रियर AC वेंट्स 
  • ऑल पावर विंडो  
  • इलेक्ट्रिकली एडजेस्टबेल ओआरवीएम 
  • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग 
  • 12V पॉवर सॉकेट
2026 VW Taigun 9

हाईलाइन

इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल 

ट्रांसमिशन: मैनुअल / ऑटोमेटिक 

कीमत: रु.12.70 लाख – रु.13.80 लाख 

 

कंफर्टलाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स

 

  • फ्रंट पार्किंग सेंसर
  • रिवर्स कैमरा (स्टैटिक गाइडलाइन्स के साथ)
  • ऑटो-डिमिंग IRVM (इनसाइड रियर व्यू मिरर)
  • 16-इंच अलॉय व्हील्स
  • डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश
  • क्रोम विंडो लाइन
  • रियर सेंटर आर्मरेस्ट (कपहोल्डर्स के साथ)
  • 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
    वॉयस कमांड
  • वायरलेस चार्जिंग पैड
  • USB-C पोर्ट्स (फ्रंट और रियर)
  • शार्क फिन एंटीना
  • क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमैटिक)
  • पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक)

 

हाइलाइन प्लस

इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल

ट्रांसमिशन: मैनुअल ट्रांसमिशन / ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत: रु.14.30 लाख – रु.15.45 लाख

 

हाइलाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स

 

  • इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • ऑटोमेटिक हेडलाइट्स
  • रेन सेंसिंग वाइपर
  • ऑटो कमिंग/लीवींग लाइट्स
  • डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले बाहरी रियर व्यू मिरर (ORVMs)
  • ड्राइवर साइड वन-टच विंडो (पिंच गार्ड के साथ)
  • कूल्ड ग्लवबॉक्स

 

टॉपलाइन

 

इंजन: 1.0 लीटर TSI पेट्रोल 

ट्रांसमिशन: मैनुअल ट्रांसमिशन / ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 

कीमत: रु.16 लाख – रु.17.17 लाख 

 

हाइलान प्लस के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स

 

  • 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स
  • फ्रंट लाइट बैंड
  • इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो (फ्रंट और रियर)
  • वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन
  • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
  • डैशबोर्ड इंसर्ट्स
  • फुटवेल इल्यूमिनेशन
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स (ड्राइवर और को-ड्राइवर)
  • सबवूफर और एम्प्लीफायर

 

जीटी लाइन

हाइलान प्लस के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स

 

  • ग्लॉसी ब्लैक बाहरी स्टाइलिंग
  • 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स
  • ब्लैक रूफ रेल्स
  • ब्लैक ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स)
  • GT लाइन बैजेस
  • ब्लैक कैबिन थीम
  • रेड एंबियंट लाइटिंग
2026 VW Taigun 10

जीटी प्लस क्रोम

इंजन: 1.5 लीटर TSI पेट्रोल ट्रांसमिशन: 

7-स्पीड डीएसजी

कीमत: रु.18 लाख 

 

टॉप लाइन के अलावा मिलने वाले अन्य फीचर्स

 

  • एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी (ACT)
  • ग्रिल, टेलगेट और दरवाज़ों पर GT ब्रांडिंग
  • GT स्टीयरिंग क्लैस्प
  • रेड पाइपिंग के साथ लेदरेट सीट्स
  • लेदरेट फ्रंट आर्मरेस्ट
  • रेड ब्रेक कैलिपर्स
  • ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन एक्सटीरियर
  • लेज़र रेड एंबियंट लाइटिंग
  • GT वेलकम स्क्रीन
  • एल्युमिनियम पैडल्स

 

जीटी प्लस स्पोर्ट

 

इंजन: 1.5 लीटर TSI पेट्रोल

ट्रांसमिशन: 7-स्पीड डीएसजी

कीमत: रु.19.30 लाख 

 

जीटी प्लस क्रोम के अतिरिक्त मिलने वाले फीचर्स:

  • ब्लैक-ऑउट बाहरी थीम 
  • ब्लैक अलॉय व्हील्स 
  • ब्लैक रूफ और मिरर 
  • ब्लैक लैदरेट सीट के साथ लाल स्टिचिंग 
  • जीटी स्टीयरिंग रे साथ रेड स्टिचिंग
     
वैरिएंट का नाम1.0 मैनुअल1.0 ऑटोमेटिक1.5 डीएसजी
कंफर्टलाइन₹11 लाख--
हाईलाइन₹12.70 लाख₹13.80 लाख-
हाईलाइन प्लस₹14.30 लाख₹15.45 लाख-
GT लाइन₹14.60 लाख₹15.75 लाख-
टॉप लाइन₹16 लाख₹17.17 लाख-
GT प्लस क्रोम --₹19 लाख
GT प्लस स्पोर्ट--₹19.30 लाख
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

फॉक्सवैगन New Taigun पर अधिक शोध

फॉक्सवैगन New Taigun

फॉक्सवैगन New Taigun

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 10.58 - 19.19 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Apr 15, 2026

लोकप्रिय फॉक्सवैगन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फोक्सवैगन ने अपडेटेड स्टाइलिंग, प्रीमियम कैबिन, बेहतर तकनीक और 630 किमी तक की दावा की गई रेंज के साथ नई ID.3 Neo को पेश किया है.
    फोक्सवैगन ID.3 निओ नए डिजाइन, बेहतर कैबिन लेआउट और 630 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • 2026 टाइगुन के एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में रु.40,000 से थोड़ी अधिक कम हो गई है, लेकिन अन्य वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट रु.11 लाख में हुई लॉन्च, वेरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां देखें
  • नई फोक्सवैगन टाइगुन को नया डिजाइन और स्टाइलिंग, नए वेरिएंट विकल्प और अपडेटेड स्पेसिफिकेशन्स के साथ पेश किया गया है.
    फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट नए फीचर्स और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ हुई पेश, जल्द होगा कीमतों का खुलासा
  • फोक्सवैगन इस महीने के अंत में टाइगुन की कीमतों की घोषणा करेगी. इस बीच, हम तस्वीरों के ज़रिये इसके सभी नए फीचर्स की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में
  • लॉन्च से पहले नई और अपडेटेड टाइगुन से आप क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं, यह सब यहाँ बताया गया है.
    फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट कल भारत में होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियतें
  • फोक्सवैगन ने अपडेटेड स्टाइलिंग, प्रीमियम कैबिन, बेहतर तकनीक और 630 किमी तक की दावा की गई रेंज के साथ नई ID.3 Neo को पेश किया है.
    फोक्सवैगन ID.3 निओ नए डिजाइन, बेहतर कैबिन लेआउट और 630 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • 2026 टाइगुन के एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में रु.40,000 से थोड़ी अधिक कम हो गई है, लेकिन अन्य वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट रु.11 लाख में हुई लॉन्च, वेरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां देखें
  • नई फोक्सवैगन टाइगुन को नया डिजाइन और स्टाइलिंग, नए वेरिएंट विकल्प और अपडेटेड स्पेसिफिकेशन्स के साथ पेश किया गया है.
    फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट नए फीचर्स और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ हुई पेश, जल्द होगा कीमतों का खुलासा
  • फोक्सवैगन इस महीने के अंत में टाइगुन की कीमतों की घोषणा करेगी. इस बीच, हम तस्वीरों के ज़रिये इसके सभी नए फीचर्स की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन: तस्वीरों में
  • लॉन्च से पहले नई और अपडेटेड टाइगुन से आप क्या-क्या उम्मीद कर सकते हैं, यह सब यहाँ बताया गया है.
    फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट कल भारत में होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियतें
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की पूरी जानकारी