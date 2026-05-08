फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई एडिशन 50 नर्बर्गरिंग में सबसे तेज फ्रंट-व्हील ड्राइव प्रोडक्शन कार बनी

फोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई एडिशन 50 ने फ्रंट-व्हील ड्राइव प्रोडक्शन कार के लिए नर्बर्गरिंग ट्रैक पर एक नया लैप रिकॉर्ड बनाया है. फोक्सवैगन के टेस्ट और डेवलपमेंट ड्राइवर बेंजामिन ल्यूचर द्वारा चलाई गई इस कार ने 20.8 किलोमीटर लंबे नॉर्डस्क्लिफ ट्रैक को 7:44.523 मिनट में पूरा किया. इस लैप के साथ यह अब तक की सबसे तेज़ प्रोडक्शन फोक्सवैगन कार बन गई है जिसने इस सर्किट का चक्कर लगाया है.

एडिशन 50 को जीटीआई बैज के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है और यह अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रोडक्शन गोल्फ जीटीआई भी है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो 320 बीएचपी की ताकत पैदा करता है. फोक्सवैगन का दावा है कि यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 270 किमी प्रति घंटे है.

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रिकॉर्ड बनाने वाली इस कार में वैकल्पिक जीटीआई परफॉर्मेंस पैकेज लगाया गया था, जो इसे ट्रैक के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है. इसमें 5 मिमी नीचे किया गया चेसिस, 19 इंच के जालीदार अलॉय व्हील, ब्रिजस्टोन पोटेन्ज़ा रेस सेमी-स्लिक टायर और टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं.

मानक के तौर पर, एडिशन 50 पहले से ही सामान्य गोल्फ से 15 मिमी नीचे है और इसमें एडैप्टिव चेसिस कंट्रोल लगा हुआ है. सस्पेंशन सेटअप में आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट व्यवस्था और पीछे की तरफ फोर-लिंक रियर एक्सल शामिल है. ल्यूचर के अनुसार, नूर्बर्गरिंग के तेज़ सेक्शन, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और ऊंचाई में बदलाव के बावजूद कार स्थिर और नियंत्रित बनी रही.

दिलचस्प बात यह है कि GTI एडिशन 50 ने नर्बर्गरिंग में दूसरी बार खिताब जीता है. जून 2025 में, इस कार ने सर्किट का एक चक्कर 7:46.13 मिनट में पूरा किया था, जो उस समय ट्रैक पर वोक्सवैगन ब्रांड की सबसे तेज़ प्रोडक्शन मॉडल कार थी. इसका नवीनतम प्रदर्शन उससे 1.6 सेकंड से भी अधिक तेज़ है. उस समय इसने ऑल-व्हील-ड्राइव गोल्फ आर '20 इयर्स' को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसने 2022 में 7:47.31 मिनट का समय दर्ज किया था.