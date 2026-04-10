फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट नए फीचर्स और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ हुई पेश, जल्द होगा कीमतों का खुलासा

नई फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को कंपनी ने आज आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. हालांकि हमें कीमत की घोषणा की भी उम्मीद थी, लेकिन फोक्सवैगन ने इसे बाद के लिए टाल दिया है. वहीं, आज इसे पेश करते वक्त कार निर्माता ने नई एसयूवी के बारे में लगभग सभी जरूरी जानकारियां दे दी हैं. इनमें नया डिजाइन, नए वैरिएंट विकल्प और अपडेटेड स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं.

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बाहरी तौर पर, टाइगुन फेसलिफ्ट में कुछ मामूली स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. इसका पूरा आकार और अनुपात काफी हद तक अपरिवर्तित है, लेकिन नए एलिमेंट्स के कारण यह वैश्विक डिजाइन भाषा के अनुरूप हो गया है. इनमें बदली हुई ग्रिल, बंपर, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और नए अलॉय व्हील्स शामिल हैं. टाइगुन फेसलिफ्ट में अब कनेक्टेड फ्रंट लाइट बार और इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो भी मिलते हैं. इसके अलावा, दो नए रंग, एवोकाडो पर्ल और स्टील ग्रे भी उपलब्ध हैं.

कैबिन का डिज़ाइन और लेआउट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी अपडेट भी किए गए हैं. आपके द्वारा चुने गए वैरिएंट के आधार पर, कैबिन के लिए 6 विकल्प उपलब्ध हैं – जिनमें केवल फ़ैब्रिक से लेकर एक्सेंट के साथ फॉक्स लेदर तक शामिल हैं. इसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ एक अपडेटेड 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देने वाला नया डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. फोक्सवैगन अब पैनोरमिक सनरूफ भी दे रहा है, और आपको वेंटिलेशन फ़ंक्शन के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें भी मिलती हैं.

सुरक्षा के लिहाज से, इसमें 40 से अधिक मानक फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, मल्टी-कोलिजन ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं. महंगे वैरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको 360-डिग्री व्यू कैमरा या ADAS नहीं मिलता है.

मैकेनिकली रूप से, कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है. टाइगुन में संभवतः मौजूदा टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प - 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI - ही मिलेंगे. पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट भी दिया गया है. ताकत पहले जैसी ही है और 1.0 लीटर TSI इंजन 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क बनाता है. वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन, अब 148 bhp और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है, अब केवल 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध है.