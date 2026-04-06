9 अप्रैल को लॉन्च होने से पहले फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट बिना ढके आई नजर

9 अप्रैल को लॉन्च होने से पहले ही अपडेटेड फोक्सवैगन टाइगुन को बिना किसी कवर के देखा गया है. स्पाई शॉट्स से कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्रमुख डिजाइन अपडेट्स का पता चलता है और यह स्पष्ट रूप से बड़ी टिगुआन और टैरॉन मॉडलों से प्रेरणा लेती है, खासकर आगे के हिस्से से.

फ्रंट डिज़ाइन में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें पतली ग्रिल और अधिक आकर्षक हेडलाइट्स शामिल हैं. ग्रिल के ऊपर एक कनेक्टिंग एलईडी लाइट स्ट्रिप दिखाई देती है. पूरे डिज़ाइन स्पष्ट रूप से नई पीढ़ी की टिगुआन से प्रेरित है, जिसे पहले भारत में आर-लाइन अवतार में पेश किया गया था. बम्पर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें निचले हिस्से में एयर इनटेक सेक्शन को अधिक उभरा हुआ बनाया गया है.

साइड से देखने पर, टाइगुन अपने परिचित अनुपात और लुक को बरकरार रखती है. इस मॉडल में नए अलॉय व्हील लगे हैं, जबकि बाकी का डिज़ाइन काफी हद तक अपरिवर्तित है. पीछे की तरफ, अपडेट में कनेक्टेड LED टेल-लैंप सेटअप दिया गया है, जिसमें टेलगेट के ऊपर एक लाइट बार फैली हुई है. टेल-लैंप के एलिमेंट्स अधिक सुव्यवस्थित दिखते हैं, और बम्पर में भी मामूली बदलाव किए गए हैं.

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अंदर से, टाइगुन में वही अपडेट मिलने की उम्मीद है जो फेसलिफ्टेड कुशक में देखे गए थे, जिनमें नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, संशोधित टचस्क्रीन इंटरफेस और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं. इसमें रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं. खास बात यह है कि देखा गया मॉडल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव यूनिट है, जो संभवतः टेस्टिंग से गुजर रहा ग्लोबल वर्जन हो सकता है.

इंजन की बात करें तो, टाइगुन में 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन विकल्प पहले की तरह ही मिलने की उम्मीद है. हालांकि, स्कोडा कुशक की तरह, 1.0 TSI इंजन में मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगाया जा सकता है. 1.0 TSI इंजन में स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता रहेगा, जबकि 1.5 TSI इंजन में DSG गियरबॉक्स ही मिलने की संभावना है.

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