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फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट की लॉन्च से पहले दिखी झलक

अपडेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी 9 अप्रैल, 2026 को पेश होने के लिए तैयार है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 3, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • फेसलिफ्टेड टाइगुन को बड़े आकार की टिगुआन और टैरॉन के अनुरूप स्टाइलिंग अपडेट मिलेंगे
  • स्कोडा कुशक के समान फीचर्स मिलने की उम्मीद है
  • 1.0 टीएसआई इंजन में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलने की उम्मीद है

फोक्सवैगन ने 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने से पहले आगामी टाइगुन फेसलिफ्ट की एक धुंधली सी तस्वीर जारी कर वाहन के प्रोफाइल की पहली झलक दिखाई है. हालांकि, इस एकमात्र तस्वीर में एसयूवी के कुछ डिजाइन अपडेट्स की झलक जरूर मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को 9 अप्रैल को किया जाएगा पेश

 

टीज़र इमेज के बेहतर किए गए वर्जन से एसयूवी में होने वाले कुछ बदलावों की झलक मिलती है. हेडलाइट्स पहले से ज़्यादा पत्ती के आकार की दिखती हैं - टिगुआन और टैरॉन जैसी गाड़ियों की हेडलाइट्स के समान, वहीं आगे का बंपर भी नया लगता है. साइड में अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी नया लगता है, वहीं पीछे की टेललाइट्स में नई एलईडी लाइट गाइड डिज़ाइन होंगी, लेकिन मौजूदा एसयूवी की तरह ही कनेक्टेड डिज़ाइन बरकरार रहेगा. पीछे के बंपर का डिज़ाइन भी अपडेट किया जाएगा.

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इंटरनेट पर वायरल हो रही टाइगुन के स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि अपडेटेड एसयूवी का फ्रंट डिज़ाइन फोक्सवैगन की वैश्विक एसयूवी के अनुरूप होगा, जिसमें रीडिज़ाइन किए गए हेडलाइट्स के बीच एक पतली ग्रिल होगी. अन्य डिज़ाइन एलिमेंट्स जो इसके कुछ वैश्विक मॉडलों के साथ साझा किए जाने की उम्मीद है, उनमें ग्रिल के ऊपरी किनारे पर एक LED लाइटबार और सेंटर में एक इल्यूमिनिटेड फोक्सवैगन लोगो शामिल हैं.

 

अंदर से, उम्मीद है कि एसयूवी को फेसलिफ्टेड कुशक के समान अपडेट मिलेंगे, जिसमें एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ का जोड़ और यहां तक ​​कि पीछे की सीटों के लिए मसाज फंक्शन भी शामिल है.

 

मैकेनिकल रूप से, टाइगुन में भी 1.0 TSI और 1.5 TSI इंजन विकल्प बरकरार रहेंगे. हालांकि, स्कोडा कुशक की तरह, 1.0 TSI इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है. पहले की तरह, 1.0 TSI में स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, जबकि 1.5 TSI में केवल DSG गियरबॉक्स होने की संभावना है.

 

तस्वीर साभार: 91 व्हील्स

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