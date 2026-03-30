फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को 9 अप्रैल को किया जाएगा पेश

बाजार में पहली बार लॉन्च होने के चार साल बाद, फोक्सवैगन टाइगुन का एक नया फेसलिफ्ट अगले महीने भारत में पेश किया जाएगा. जर्मन ब्रांड 9 अप्रैल को नई टाइगुन से पर्दा हटाएगा और उम्मीद है कि इस यूवी में डिजाइन और फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. नई टाइगुन, स्कोडा कुशक के फेसलिफ्ट के बाद आ रही है, जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था. दोनों कारें एक ही MQB-A0 IN प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जिसे विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए विकसित किया गया है.

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पिछले कुछ हफ्तों में नई टाइगुन को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है. डिज़ाइन की बात करें तो, यह स्पष्ट है कि फेसलिफ्ट में टाइगुन से प्रेरित हेडलाइट्स और कनेक्टेड टेललाइट्स होंगी, जो मौजूदा मॉडल में नहीं हैं. इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो के साथ-साथ, फ्रंट में एयर इंटेक्स में भी बदलाव किया गया है, जबकि साइड से देखने पर अलॉय व्हील्स का नया लुक संभव है.

एसयूवी के कैबिन में कुशक फेसलिफ्ट की तरह नया टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और पीछे की सीटों पर मसाज सीट मिलने की संभावना है. एक और बड़ा बदलाव ASIN द्वारा विकसित 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का जुड़ना हो सकता है. DSG वाला 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन पहले की तरह ही रहेगा, क्योंकि एसयूवी में कोई अन्य मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है.

तस्वीर सूत्र: 91 व्हील्स