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फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को 9 अप्रैल को किया जाएगा पेश

एसयूवी के पहली बार लॉन्च होने के चार साल बाद, फोक्सवैगन टाइगुन का एक बड़ा फेसलिफ्ट अगले महीने भारत में पेश किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 30, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अपडेटेड टाइगुन में कई डिज़ाइन बदलाव देखने को मिलेंगे
  • इस एसयूवी में कई नए फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है
  • एसयूवी में नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी हो सकता है

बाजार में पहली बार लॉन्च होने के चार साल बाद, फोक्सवैगन टाइगुन का एक नया फेसलिफ्ट अगले महीने भारत में पेश किया जाएगा. जर्मन ब्रांड 9 अप्रैल को नई टाइगुन से पर्दा हटाएगा और उम्मीद है कि इस यूवी में डिजाइन और फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. नई टाइगुन, स्कोडा कुशक के फेसलिफ्ट के बाद आ रही है, जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था. दोनों कारें एक ही MQB-A0 IN प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जिसे विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए विकसित किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट रु.10.69 लाख में हुई लॉन्च

VW Taigun facelift 1024x585

पिछले कुछ हफ्तों में नई टाइगुन को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है. डिज़ाइन की बात करें तो, यह स्पष्ट है कि फेसलिफ्ट में टाइगुन से प्रेरित हेडलाइट्स और कनेक्टेड टेललाइट्स होंगी, जो मौजूदा मॉडल में नहीं हैं. इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो के साथ-साथ, फ्रंट में एयर इंटेक्स में भी बदलाव किया गया है, जबकि साइड से देखने पर अलॉय व्हील्स का नया लुक संभव है.

 

एसयूवी के कैबिन में कुशक फेसलिफ्ट की तरह नया टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और पीछे की सीटों पर मसाज सीट मिलने की संभावना है. एक और बड़ा बदलाव ASIN द्वारा विकसित 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का जुड़ना हो सकता है. DSG वाला 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन पहले की तरह ही रहेगा, क्योंकि एसयूवी में कोई अन्य मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है.

 

तस्वीर सूत्र: 91 व्हील्स

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